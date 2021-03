EPIDEMIOLOG KAIĆ: ‘Redoslijed cijepljenja više nije medicinsko pitanje. Odluku mora donijeti politika’

‘Od travnja će dolaziti veće količine cjepiva nego do sada, ali opet se neće moći sve odjednom procijepiti. Morat će se dogovoriti u Vladi, svatko će morati zastupati svoj resor i donijeti odluku koga će se prvoga, a koga drugog i trećeg cijepiti’, kaže glavni epidemiolog HZJZ-a dr. Bernard Kaić

Raste broj zaraženih, bolnički odjeli pune se pacijentima, sve je više mlađih na respiratorima. Cjepiva nema za sve koji bi se željeli cijepiti. U tom kontekstu postavlja se pitanje hoće li se prioriteti treće faze cijepljenja postavljati prema epidemiološkim, ali i gospodarskim kriterijima te hoće li turistički radnici ili učitelji imati prednost pred drugim radno aktivnim građanima.

“Svakog dana u Hrvatski zavod za javno zdravstvo stižu zahtjevi policije, ugostitelja, novinara, pomoraca i turističkih djelatnika da oni postanu prioritetne skupine za cijepljenje”, kazao je glavni epidemiolog Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo dr. Bernard Kaić u emisiji Izaberi zdravlje Hrvatskog radija.

‘Redoslijed mora utvrditi politika’

Kaić kaže da oni mogu doći na red tek kada se procijepe starije osobe i one s kroničnim bolestima, a redoslijed mora utvrditi politika.

“Nije nam potreban novi plan cijepljenja, može se eventualno razraditi ta treća faza cijepljenja kada se cijepe starije osobe s kroničnim bolestima da se razrade prioriteti unutar radne populacije. Od travnja će dolaziti veće količine cjepiva nego do sada, ali opet se neće moći sve odjednom procijepiti. Morat će se dogovoriti u Vladi, svatko će morati zastupati svoj resor i donijeti odluku koga će se prvoga, a koga drugog i trećeg cijepiti. To više nije medicinsko pitanje trebaju li prednost imati policajci, učitelji ili novinari to je ekonomsko i političko pitanje”, dodao je dr. Kaić.

Zagrepčani će se masovnije cijepiti na Velesajmu

Zasad se građani najviše cijepe u ordinacijama obiteljske medicine, a u nekim gradovima po punktovima. Na pitanje hoće li biti promjena u načinu cijepljenja u Zagrebu kako bi se ubrzala dinamika imunizacije te hoće li biti masovnoga cijepljenja na Velesajmu, ravnatelj Nastavnoga Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, dr. Zvonimir Šostar, kaže da je sve spremno i da se čeka veći broj cjepiva.

“Pripremamo jedan veliki paviljon od 7 tisuća četvornih metara površine za treću fazu. Kada će doći ne znam, ali mi ćemo od 1. travnja biti spremni odmah se preseliti i krenuti s masovnim cijepljenjem. Procjenjujemo da bi na takvom jednom mjestu mogli dnevno procijepiti između 6 i 7 tisuća ljudi, možda čak i do deset ako to bude potrebno. Pitanje koliko i kad ćemo dobiti cjepiva”, zaključio je Šostar.

