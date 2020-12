EPIDEMIOLOG KAIĆ OTKRIO KADA BI SE MOGLI CIJEPITI I ZDRAVI GRAĐANI: Kaže i u kojem slučaju bi se trudnice ipak trebale cijepiti

‘Sada dolaze praktički iz dana u dan i iz sata u sat nove informacije o cjepivu’, istiće dr.Kaić koji je uvjeren da će se skeptici uvjeriti argumentima

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo, doktor Bernard Kaić za RTL je komentirao plan cijepljenja, velik broj ljudi koji su se izjasnili protiv cijepljenja, ali i izjavu znanstvenika Ivana Đikića koji je rekao da su propusnice uvedene neznanstveno i stihijski.

‘Razumijem da su neodlučni, ali…’

Smatra kako se antivaksere ne može uvjeriti da se cijepe, ali je uvjeren da su manjina. “Mislim da tu nema za njih nade. Ali što se tiče skeptika, ljudi koji su neodlučni, razumijem da su neodlučni jer puno se pričalo unaprijed o tome kako će se moći cijepiti,a jako se malo znalo o cijepivu, ali sada dolaze praktički iz dana u dan i iz sata u sat nove informacije o cjepivu i mislim da jednostavno disemniranjem informacija o cjepivu, o samim cjepivima, nuspojavama, koristima, očekivanjima, da će velik dio tih ljudi koji su sada neodlučni ili uvjetno rečeno skeptični, razumjeti da je korisno cijepljenje“, isiče Kaić dodajući kako ga zanima zašto je netko neodlučan.

“Znam argumentizacije za cijepljenje i koji bi eventualno bili protiv cijepljenja. Ja ih važem, važući jedne i druge dođem do nekog zaključka. Sad mene zanima naravno kako netko drugi važe te argumente, da li preveliku težinu daje jednom, a nedovoljnu drugom. Naravno da me to zanima i raspravljam s ljudima itekako“.

Kada će se moći cijepiti građani koji nisu prioritetni?

Govoreći o samoj logistici cijepljenja ističe da još ima vremena. “Domovi zdravlja i njihovi osnivači na razini županije slobodno neka organiziraju punktove ako ne žele da se cjepljenje provodi u ambulantama. Imaju vremena zapravo jer još uvijek jer cjepivo sigurno barem još nekoliko tjedana neće biti dostupno u ambulantama obiteljske medicine”, dodaje.

Procjenjuje kako bi građani koji nisu prioritetni zbog dobi ili komorbiditeta na red mogli doći u proljeće.

Koji alergičari smiju uzeti cjepivo?

“Kad se pocijepe svi prioritetni, to su svi korisnici domova za starije osobe i zdravstveni djelatnici zatim idu na red svi stariji od 65 godina koji nisu u domovima, svi kronični bolesnici neovisno o dobi, i tek nakon toga se mogu mladi zdravi ljudi cijepiti, odnosno bit će ponuđeno cijelom stanovništvu….negdje na proljeće, sad je li to početkom ili krajem proljeća teško je reći jer zapravo ne znamo dinamiku isporuka svih cjepiva”, kaže te dodaje kako “Europska agencija za lijekove navodi da cjepivo nebi trebali uzimati samo oni koji imaju alergiju na sastojke cjepiva. Znači mogu alergičari, osim onih koji su imali tešku alergijsku reakciju nakon primjene nekog lijeka iz injekcije”.

Dodaje kako bi zdravim trudnicama i dojiljama preporučio da odgode cijepljenje, ali bi ga ipak savjetovao onima koje imaju rizične faktore. Dodaje kako bi se trebali cijepiti i oni koji su preboljeli covid. “Da. Jer se ne zna trajanje zaštite nakon preboljenja. Vidi se da ima ljudi koji ponovno obolijevaju, pogotovo se očekuje od osoba koje su imale blagu bolest ili asimptomatsku infekciju da brzo izgube zaštitu i preporučljivo je da se cijepe i oni koji su preboljela”.

Odgovorio je i Đikiću koji je rekao da su propusnice uvedene stihijski i da nema zdravstvenog razloga za njihovo uvođenje.

“Mislim da je itekako opravdano uvesti propusnice da se ljudi tijeko blagdana ne bi razmilili po zemlji i izljubili te time pogoršali epidemiološku sitiuaciju”, zaključio je.