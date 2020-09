EPIDEMIOLOG KAIĆ O NOVIM MJERAMA: ‘To je trebalo ograničiti još davno prije. Tamo kontinuirano imamo oboljele, ne možemo to zanijekati’

Epidemiolog Bernard Kaić ocijenio je kako svadbe redovito generiraju velik broj novozaraženih te otkrio kako se zalaže za skraćivanje izolacije, ali ne i samoizolacije, a osvrnuo se i na ponovno testiranje oboljelih nakon 14 dana

Jedan od glavnih epidemiologa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Bernard Kaić prokomentirao je epidemiološku situaciju nakon još jednog dana s više od 250 novozaraženih osoba. U subotu je naime zabilježena 261 novozaražena i čak sedam preminulih osoba. U razgovoru za RTL tvrdi kako bi bilo bolje da je manje novozaraženih i umrlih, ali ističe da broj novih slučajeva zaraze nije veći nego u proteklim tjednima, no da deseci ljudi svakodnevno završavaju u bolnicama. Naglasio je kako pulmolozi i infektolozi tvrde da je moguć porast broja pacijenata na respiratorima, pa i umrlih. No, nije ulazio u pretpostavke što će se dogoditi na jesen.

“To ćemo sad vidjeti. Ovo što sam rekao da je pao broj novooboljelih u ovom tjednu, odnosno prethodnom tjednu to ne znači sad da je to trend. To će tek vrijeme pokazati. Možda je to samo privremeni pad broja novooboljelih, a može se očekivati porast i smanjenje broja. Sve ovisno o tome kakve će mjere biti na snazi i kako će ih se ljudi pridržavati. Krenula je škola. Mi za sada nemamo u školama širenje infekcije, tek je tjedan dana škola. Imamo oboljele, djeca koja su se zarazila izvan škole, koja su išla u školu, pa onda njihove kontakte stavljamo u karantenu, negdje ne negdje da, ovisno o tome jesu li bolesna djeca imala simptome koliko su dugo bila u školi i raznim drugim faktorima pa ćemo vidjeti si vremenom hoće li škole postati nekakav izvor širenja infekcije za zajednicu”, poručio je Kaić.

Svadbe je trebalo odavno ograničiti

Osvrnuo se i na epidemiološke mjere koje Nacionalni stožer civilne zaštite uvodi po županijama na sugestiju lokalnih stožera. Među njima je često i ograničavanje broja ljudi na svadbama, no takva odluka nije donesena na razini cijele države, što ovog epidemiologa zabrinjava.

“Mislim da je to vrijeme došlo već davno prije i da je trebalo ograničiti broj uzvanika. Mi kontinuirano imamo oboljele sa svadbi, samo se sele iz županije u drugu. Ja znam da to nekima jako velik problem predstavlja, da je to čak i gospodarska grana, ali ne može se nikako zanijekati da velike svadbe generiraju oboljele, i to velik broj oboljelih, koje je onda teško poloviti, uvjetno rečeno, i staviti ih u izolaciju tako da mislim da se mogao ograničiti broj svadbi već prije mjesec, dva bez problema”, upozorio je epidemiolog HZJZ-a.

Skratiti izolaciju, ali ne i samoizolaciju

Njegovi kolege su, pak, poslali prije desetak dana 11 zahtjeva ministru zdravstva Viliju Berošu. Među njima je bio zahtjev da se samoizolacija odredi samo onima koji rade u zdravstvu i socijalnoj skrbi. U međuvremenu su neke zemlje odlučile skratiti samoizolaciju na deset dana, a pojavili su se i oni koji zagovaraju razlikovanje između izolacije i samoizolacije. Kaić smatra da bi bilo dobro skratiti izolaciju onima koji imaju blaže simptome.

“Sad imamo vrijeme izolacije, ali to je u ovoj situaciji kada imamo lokalnu transmisiju bolesti zanemariv doprinos ukupnom pobolu stanovništva, a puno ljudima znači da mogu izaći ranije iz izolacije, tako da bi za izolaciju svakako zagovarao da se na 10 dana skrati. Što se tiče samoizolacije, odnosno karantene za zdrave kontakte, to je vrlo teško skratiti, zato jer je inkubacija do 14 dana. Istina je da većina oboli između četvrtog i sedmog, osmog dana, ali još uvijek relativno velik dio ljudi oboli do desetog, dvanaestog, trinaestog dana, tako da ne bih ja skraćivao samoizolaciju. Mi vidimo da među oboljelima svaki dan oko 50 posto su iz izolacije. Da nisu bili u izolaciji, koliko je danas oboljelih 260, tih oko 130 bi hodalo okolo i stvaralo kontakte i zaražavalo druge ljude. Ovako nisu, jer su bili doma”, odrješit je Kaić.

Dodao je kako ne treba inzistirati na testiranju ljudi ako je prošlo više od 14 dana od zaraze i ako nemaju simptoma. Kaže da je šansa da su takve osobe zarazne jednaka zaraznosti osobe koja se negdje usput zarazila. Otkrio je i kako nema favorita među cjepivima, ali da je donedavno najviše obećavalo ono od AstraZenece.

