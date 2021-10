Broj novozaraženih raste, cijepljenje stagnira, novi sojevi virusa su na pomolu. Nemoguće je reći kakvi nas jesen i zima očekuju, kazao je epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija. Kada prođe četvrti val neko vrijeme bit će zatišje, ali kada će to biti, kaže Kaić, nito ne može sa sigurnođću reći.

'Mi smo se prije tri tjedna nadali da smo dosegnuli nekakav plato, sada vidimo da ponovo rastu brojevi. Tako da je pitanje dokad će rasti, a tek onda postupno padati. Samo se nekako nadam da će početi padati, ili pasti na niske brojeve, kada krene sezona gripe da ne bude istovremeno i jedno i drugo, u punom zamahu”, rekao je Kaić.

'Twindemija' bi nam opteretila zravstveni sustav

Na pitanje što bi mogla donijeti 'twindemija', istodobna epidemija gripe i covida, Kaić je rekao da bi to svakako značilo opterećenje za zdravstveni sustav zbog mogućih hospitalizacija zbog gripe.

Na pitanje koji bi bio prioritet cijepljenja - protiv covida ili protiv gripe, Kaić smatra da je to još uvijek covid.

“Cijepljenje protiv gripe počet će idući tjedan, ali bih za sada onima koji se nisu cijepili protiv covida savjetovao da prednost daju cjepivu protiv covida, a onda poslije protiv gripe”, poručio je.

Osvrnuo se potom i na broj cijepljenih koji je dosegao 1,7 milijuna u Hrvatskoj.

“Očito je onaj ostatak ljudi koji se nisu cijepili, a nisu ni prirodnim preboljenjem stekli imunitet, dovoljno velik da omogućava ovako velike brojeve oboljelih. S druge strane, cjepivo nije stopostotna zaštita, to svi znamo. Određeni postotak cijepljenih također se može zaraziti i oboljeti, tako da i oni malo doprinose tom ukupnom broju osjetljivih među kojima cirkulira virus. Mada, naravno, za svakoga tko se cijepi to je visoka razina zaštite”, zaključuje Kaić.

'Svi ćemo se zaraziti prije ili kasnije'

Kaić kaže kako je za sva cjepiva načelno puno viša učinkovitost u sprečavanju težih ishoda nego lakših.

'Kod cjepiva protiv koronavirusa se procjenjuje da je za većinu cjepiva negdje između 70 do 80% učinkovitost u sprečavanju težih oblika, čak i preko 80% u sprečavanju hospitalizacije, a u sprečavanju smrti čak od 80 do 90%. Učinkovitost u sprečavanju blagih oblika i asimptomatske infekcije je niža; sporadične studije pokazuju da se kreće od 60 do 70% kod cjepiva protiv covida. Cjepiva protiv gripe također imaju veću učinkovitost u sprečavanju težih oblika bolesti, ali ukupno gledano, niža je učinkovitost nego što je za cjepivo protiv covida', pojasnio je.

Na pitanje zašto se tako malo ljudi cijepilo, Kaić je u intervjuu Hrvatskom radiju rekao da 'pola populacije nisu antivakseri, ali očito imaju dvojbe koje su im duboko usađene'.

'Svatko zna da cjepiva izazivaju nuspojave. I svatko zna da većina ljudi koji obole od covida ne završi u bolnici. I onda si ljudi kalkuliraju – zašto bih ja prihvatio rizik od nuspojava cijepljenja ako je velika šansa da, ako se i zarazim, ne budem teško bolestan? Nadam se da više nema onih koji misle da se neće zaraziti. Nadam se da je svima jasno da će se zaraziti prije ili kasnije”, kaže Kaić.

'Bilo je i dezinformacija...'

Ljudi, kaže, ne shvaćaju da je rizik od ozbiljne nuspojave od cijepljenja, ovisno o cjepivu, otprilike 1 na 50.000 cijepljenih.

“Necijepljenjem izbjegnu taj rizik, ali zato prihvate rizik od smrti od covida, a kamoli od nekih komplikacija”, kaže Kaić i dodaje kako su, ukupno do sada gledano, 2% ljudi koji su registrirani oboljeli u Hrvatskoj umrli od covida.

“Sad u ovom zadnjem valu je nešto niže, otprilike 0.5 posto. Opet 1 od 200 umre. To su totalno neusporedive razine rizika. Ja stvarno ne mogu razumjeti da netko ne vidi koliko je rizik od cijepljenja manji nego to da ostane nezaštićen i oboli od covida”, kaže Kaić.

Bilo je i dezinformacija, slaže se Kaić.

“Ali ono što je važno – znanja su se nadopunjavala s vremenom. Ako se sjetite, za prvo cjepivo koje je bilo registrirano rekli su: “U kliničkim studijama se pokazalo da je 95-postotna učinkovitost protiv simptomatske bolesti.” Ok, nisu gledali u kliničkim studijama učinkovitost u sprečavanju asimptomatske infekcije, ali protiv bolesti je 95%. Drugih informacija, osim toga, u to vrijeme nije bilo.''

Lauc se bavi onime čime se prije nije bavio

“U to vrijeme je i virus koji je bio dominantan, bio puno manje zarazan od ovoga i stvarno je bilo onda i za očekivati da, ako se određeni postotak stanovništva cijepi, recimo 70-80%, da bi se stvarno mogla zaustaviti transmisija virusa u populaciji onim famoznim kolektivnim imunitetom. Ali se s vremenom pokazalo da to nije baš takav postotak učinkovitosti cjepiva, vidjelo se da s vremenom i pada. I još je došla nova varijanta koja je zaraznija. Nije nitko prije ništa krivo govorio, govorio je ono što se znalo u onom trenutku. Puno toga se više zna s vremenom”, dodao je Kaić.

Govoreći o izjavama člana Vladinog znanstvenog savjeta Gordana Lauca te još nekih o cijepljenju, Kaić je kazao kako oni nisu ni infektolozi niti virolozi niti epidemiolozi koji se bave zaraznim bolestima.

'Oni savjetuju znanstveno, ali po meni, oni su jednostavno došli u poziciju da se bave nečime čime se prije nikad u životu nisu bavili i naravno da se ni oni ne snalaze. Naravno da i oni imaju različite stavove o tome svemu. Recimo epidemiolozi koji se bave zaraznim bolestima i infektolozi, nikad nisu imali tako polarizirane stavove. Jer to za nas nije ništa novo. Jest novi virus i puno se novoga otkriva o njemu, ali nismo bačeni baviti se nečime što nismo nikada prije radili”, kaže.

'Neću ići tamo gdje se svi stišću, viču i galame'

Što se tiče toga da se ljudi boje da bi se morali nanovo cijepiti, Kaić je iznio svoj primjer.

“Ja sam se cijepio tri puta. Prekjučer sam se cijepio treći put. Prvo u siječnju, pa u veljači, prekjučer treći put. Nakon drugog puta sam se osjećao kao da imam gripu, nisam mogao ići na posao. Jedan dan sam ostao doma i još drugi dan sam se malo “vukao” okolo. Sada nakon trećeg puta sam se osjećao isto kao da imam gripu, ali puno mi je to bilo blaže nego nakon druge doze. Sto posto sam siguran da bi svih ovih tisuću ljudi koji su u bolnici, i onih stotinjak ljudi koji su na ECMO aparatu danas, i jučer i sutra i sljedeće tjedne, jako rado zamijenili dva ili tri dana osjećaja gripe za to što proživljavaju. Meni je to totalno neshvatljivo razmišljanje”, zaključio je.

Za covid-potvrde Kaić je kazao kako nisu nikakva garancija da se neće prenositi virus među sudionicima okupljanja.

'Mislim da bi, neovisno o tome što Stožer kaže i odobri li okupljanja s potvrdama ili bez njih, nakon dvije godine covida svatko trebao biti sam već dovoljno svjestan toga da se izlaže infekciji i riziku da oboli ako ide nekamo na okupljanje gdje je puno nepoznatih ljudi, gdje je gužva, loša ventilacija, gdje je nemoguće održavati epidemiološke mjere, uz potvrdu ili bez nje”. Recimo, ja neću ići na koncert gdje su svi s covid-potvrdama i gdje se svi stišću, viču i galame i osjetite tuđe kapljice kako pljuju po vama dok pjevaju i viču. Ne pada mi na pamet, makar sam se triput cijepio”, kazao je.