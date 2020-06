KAIĆ KAŽE KAKO U ZADRU TRENUTAČNO NEMA NOVOZARAŽENIH: Otkrio i što to zaista znači bliski kontakt i tko je sve ugrožen

Dok je u Hrvatskoj ponovno zabilježen rast novozaraženih od koronavirusa, Brazil, kao druga zemlja u svijetu poslije SAD-a najjače pogođena pandemijom, jučer je službeno zabilježio prelazak praga od 50.000 smrti povezanih s Covidom-19

U Hrvatskoj je jučer bilo 18 novozaraženih osoba

Imamo ukupno 2317 zaraženih, od kojih je 2142 oporavljenih

Preminulo je 107 oboljelih od Covid-19

Nakon rasta broja boljelih, jučer je Nacionalni stožer civilne zaštite ponovno održao presicu

U svijetu je potvrđeno 8.943.566 slučajeva zaraze koronavirusom

Oporavilo se 4.756.684, a umrlo 467.272

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Za svakog šestog oboljelog u Hrvatskoj ne zna se izvor zaraze

8:50 – Ministar zdravstva Vili Beroš je na konferenciji stožera u nedjelju rekao da se od novooboljelih u razdoblju od 18. do 21. lipnja devetero osoba ne može povezati s bilo kakvim putovanjima, što navodi na zaključak da se virus i lokalno širi, piše u ponedjeljak Jutarnji list. Broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj raste četiri dana zaredom: u četvrtak je otkriveno 11 novih slučajeva, u petak 12, u subotu 19 a u nedjelju do 14 sati 18.Ministar Beroš je rekao da je od novooboljelih u reprizi epidemije 20 direktno importiranih, njihovih kontakata 35, što znači da su se zarazili izvan granica. Ustvrdio je također da se bolest devetoro osoba ne može povezati s bilo kakvim putovanjima, što navodi na zaključak da se virus i lokalno širi i da za to nisu odgovorni samo odlasci izvan granice, piše dnevnik.

Kaić tvrdi da u Zadru trenutno nema oboljelih

8:31 – Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, gostovao je u emisiji HRT-a “Dobro jutro, Hrvatska” i otkrio u Zadru trenutačno nema oboljelih s obzirom na izjavu tenisača Dimitrova kako je pozitivan na Covid-19.

“Trenutačno u Zadru nema oboljelih. Oni koji su bili u kontaktu s oboljelim tenisačem trebaju biti u samoizolaciji, u karanteni. Bliski kontakt nije sjediti na tribini dok čovjek igra tenis, nego je bliski kontakt fizički kontakt poput grljenja, rukovanja ili poljupca. Treba dulje vrijeme provesti zajedno da bi se prenio virus. Kontakti kontakata nisu ugroženi”, rekao je Kaić za HRT.

Kaić kaže kako su ugroženi izravni kontakti oboljeloga, više nego kontakt kontakata. “Kontakti tih kontakata mogu biti ugroženi kasnije kad prođe dovoljno vremena da se taj prvi kontakt zarazi i počne širiti bolest. To treba 2-14 dana inkubacije bolesti. Ako se kontakt oboljeloga zarazi odmah, za dva dana može biti zaraza za druge”, objašnjava.

Kina prijavila 18 novih slučajeva koronavirusa, zaraza u Pekingu opada

8:16 – Kina je prijavila 18 novih slučajeva koronavirusa u ponedjeljak što je znak da izbijanje zaraze u Pekingu možda počinje opadati. Među novim slučajevima, devet je prijavljeno u kineskoj metropoli, što je prvi put da je od 13. lipnja u Pekingu prijavljen jednoznamenkasti broj slučajeva, kad se počelo izvještavati o rezultatima velikog testiranja koje je provedeno u tome gradu. Dva slučaja prijavljena su u pokrajini Hebei, u susjedstvu Pekinga, dok je preostalih sedam uvezeno i zabilježeno u Šangaju, Tianjinu, Liaoningu i Shaanxiju, prema riječima zdravstvenih vlasti. Ukupno 236 novih slučajeva koronavirusa potvrđeno je u Pekingu otkako je otkriveno da se lokalna zaraza proširila s veletržnice Xinfadi u jugozapadnom okrugu Fengtai ranije ovaj mjesec. Otad je glavni grad poduzeo drastične korake u suzbijanju zaraze, provodeći masovna testiranja, zatvarajući škole, stavljajući četvrti pod karantenu i zabranjujući putovanja koja nisu nužna.

Cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga tjedna porasle 9 posto

8:15 – Cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna porasle oko 9 posto, čime su nadoknadile gubitke od prethodnoga tjedna, jer se najveća svjetska gospodarstva postupno oporavljaju od koronakrize, pa jača i potražnja za ‘crnim zlatom’.

U Brazilu preko 50.000 smrti povezanih s Covidom-19; zaraza se pogoršava

8:14 – Brazil, druga zemlja u svijetu poslije SAD-a najjače pogođena pandemijom koronavirusa, u nedjelju je službeno zabilježio prelazak praga od 50.000 smrti povezanih s Covidom-19, što je ozbiljan udarac u situaciji kad zemlja bilježi više od milijun slučajeva zaraze. Istodobno u zemlji raste politička nestabilnost, a gospodarstvo je u sve težoj situaciji. Brazil trenutno broji 1.085.038 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, što je za 49.976 više nego li dan ranije, objavilo je ministarstvo zdravstva.Stručnjaci navode da su prave brojke još znatno veće jer nedostaje testiranja. Najveća latinoamerička zemlja obično bilježi 1.000 smrti dnevno, no nešto manje vikendima.

Brazil je svoj prvi slučaj koronavirusa zabilježio 26. veljače, a u petak je broj zaraženih prešao milijun. Od prve registracije slučajeva zaraze pa do danas brzo širenje virusa potkopalo je potporu desno orijentiranom predsjedniku Jairu Bolsonaru i potaknuo strahovanja od gospodarskog kolapsa zemlje nakon godina anemičnog rasta. Bolsonaro, kojega često zovu i “tropski Trump”, naišao je na raširene kritike zbog načina na koji upravlja koronakrizom. zemlja još uvijek nema stalnog ministra zdravstva nakon što su dvojica ministara od sredine travnja otišla s dužnosti zbog sukoba s predsjednikom.

Bolsonaro je izbjegao socijalno distanciranje, nazivajući ga mjerom koja je za posao pogubnija od samog virusa. Također je promicao dva lijeka protiv malarije kao lijekove, klorokin i hidroksiklorokin, unatoč malo dokaza o njihovu pozitivnom djelovanju. U nedjelju je Bolsonaro izjavio da vojska služi volji naroda, a da je njezina misija obraniti demokraciju, dodajući ulje na vatru burnoj raspravi o ulozi oružanih snaga koja je u tijeku istodobno s naraslim strahovima od političke krhkosti zemlje. Njegovi komentari stigli su istog dana kad su se njegove pristalice i oponenti okupili u gradovima širom zemlje, kao jasan simbol polarizacije u najvećoj zemlji Latinske Amerike.

Ukinute posjete koprivničkoj bolnici i domovima za starije

8:13 – Stožer Civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije u nedjelju popodne odlučio je zabraniti posjete križevačkoj bolnici i domovima za starije s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju. Tu su odluku donijeli na telefonskoj sjednici stožera nakon što je potvrđen jedan pozitivan slučaj koronavirusa, a riječ je o pacijentu Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” koji je sukladno protokolima prije daljnje medicinske obrade testiran te je, nakon prvotnog negativnog nalaza, ponovnim testiranjem potvrđen kao asimptomaski nositelj koronavirusa.

Pacijent je zajedno s još četiri pacijenta koji su bili u bliskom kontaktu, zbrinut i premješten u izolaciju na Infektivnom odjelu koprivničke bolnice sukladno protokolima i uputama koje propisuju parametre zbrinjavanja infektivnih pacijenata, a nakon epidemiološke obrade iz predostrožnosti su mjerom kućne samoizolacije obuhvaćena i četiri zdravstvena djelatnika, izvijestili su iz Stožera. Županijski stožer Civilne zaštite još jednom je apelirao na građane da se odgovorno ponašaju i pridržavaju svih dosad donesenih općih mjera i uputa o fizičkom distanciranju i smanjenju socijalnog kontakta, održavanju higijenskog standarda i dezinfekcije, koje su od ključne važnosti za sprječavanje širenja bolesti.