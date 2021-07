KOLARIĆ PROZVAO ODGOVORNE / 'To je dovelo do nepovjerenja. To je šteta koja je učinjena i sad se to prelilo na cijepljenje'

'Cjepivo je nešto što će dovesti do završetka ove epidemije, ali ne mislim da je prisila način', kazao je Kolarić o postavljanju uvjeta necijepljenima