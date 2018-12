U RIJECI EPIDEMIJA MUTIRANOG VIRUSA? ‘Traje već neko vrijeme i ne jenjava, simptomi su teži nego inače’

Kod virusnog konjunktivitisa je jako važna osobna higijena jer se bolest prenosi kapljično i rukovanjem, grljenjem i zaraženim predmetima, važno je ne dirati jastučnice, ručnike i ostale predmete zaražene osobe, poručuju stručnjaci

Cijelu ovu godinu u Rijeci traje epidemija virusnog konjunktivitisa i to s puno težim simptomima nego inače, zbog čega je povećani broj pacijenata.

EPIDEMIJA SVRABA U SISKU: ‘Nužan je veliki oprez, ako sumnjate da ste zaraženi, odmah idite liječniku’

Puno teža klinička slika pacijenta

“Epidemija virusnog konjunktivitisa nam traje cijelu 2018. godinu i to imamo povećan broj pacijenata, ali ne samo u Rijeci jer sam čula i od kolega s drugih očnih klinika da je i kod njih povećan broj oboljelih od te bolesti. To je epidemija koja se obično događa zimi, no ove godine se dogodilo da nam u svako dežurstvo od početka godine netko dođe i ta epidemija ne jenjava. Ne znamo zašto, je li to neki novi virus koji je otporniji, pitamo se. Naime, izaziva puno težu kliničku sliku kod pacijenata. Prije su rijetko kad zaraženi pacijenti imali pseudomembrane (membrane na spojnici vjeđe koje je potrebno oljuštiti), a sad nam gotovo svaki zaraženi pacijent ima”, objasnila je dr. Maja Merlak, predstojnica Klinike za oftalmologiju KBC-a Rijeka, piše Index.

Merlak je apelirala na građane da peru ruke, ne diraju oči i drže se higijene.

Može preživjeti i po 20 dana

Naime, virusni konjuktivitis traje oko tri tjedna, a simptomi su crvenilo oka, obilna sekrecija, bol, stalno suzenje, grebanje, osjećaj stranog tijela u oku. Pacijenti se bude zalijepljenih očiju i imaju navedene pseudomembrane.

Dr. Merlak ustvrdila je kako obično taj virus preživljava i po 20 dana na suhim površinama, a može preživjeti na zidu, vratima ili zvonu.

“Mi stalno dezinficiramo kvake i sve, pogotovo radi naših operiranih pacijenata. Do epidemije nije došlo radi nesterilnih instrumenata i dijagnostičkih aparata na kojima se pregledavaju pacijenti, nego su izvor infekcije sami oboljeli pacijenti koji dodiruju površine u prostorima po kojima se kreću, kvake, zvono, vrata i pritom diraju oči”, rekla je za Index dr. Merlak.

SMRTONOSNA EPIDEMIJA KUGE NAPALA AFRIČKU OTOČNU DRŽAVU: Iza svega stoji stari jezivi običaj iskapanja mrtvih, stiglo upozorenje iz HZJZ-a

Najvažnije: prati ruke i ne dirati oči

Predstojnica Klinike za oftalmologiju KBC-a Rijeka navela je kako je ta epidemija prije puno kraće trajala, bolest bi prošla brže i pacijenti nisu imali pseudomembrane-

“Htjela bih upozoriti pacijente da, pošto je epidemija dosta ružna i lako prenosiva, da je najbitnije da peru ruke i da ne diraju oči. To je najbolja prevencija, neće se zaraziti kod nas na aparatima ili instrumentima, za to nema šanse”, rekla je i dodala kako se ta epidemija pojavi svake godine.

“Analiza oboljelih pacijenata pokazala je da je povećana incidencija epidemijskog konjunktivitisa u cijeloj Hrvatskoj i to tijekom cijele godine. I ranijih godina se pojavila u određeno doba godine, ali je kraće trajala. Još jednom ponavljam kako se pitamo je li sad u pitanju neki novi virus, jer izaziva teže simptome”, zaključila je dr. Merlak.

Nitko nam epidemije nije prijavio

Epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Goranka Petrović, koja je rekla da su ove godine imali prijavljenu samo jednu epidemiju virusnog konjunktivitisa.

“Lani nismo imali nijednu službeno prijavljenu epidemiju, a ove godine smo imali samo jednu i to na proljeće. Bilo je 14 oboljelih u jednoj bolnici na zagrebačkom području, pet djelatnika bolnice i devet bolesnika. To je sve što imamo službeno prijavljeno, postoje li sad neka grupiranja ne znamo jer nam nitko nije prijavio”, rekla je Petrović navodeći kako je važno prijaviti svaka grupiranja zarazne bolesti jer epidemiolog treba izaći na teren i preporučiti protuepidemijske mjere.

REKORDNA EPIDEMIJA U HRVATSKOJ: Sezona gripe nikada nije toliko trajala, čekaonice su još pune, a umrlih je više nego ikad

Izuzetno zarazna bolest

“Kod virusnog konjunktivitisa je jako važna osobna higijena jer se bolest prenosi kapljično i rukovanjem, grljenjem i zaraženim predmetima, važno je ne dirati jastučnice, ručnike i ostale predmete zaražene osobe. Važna je i dezinfekcija površina te da osoba koja ima konjunktivitis dobro pere ruke i ne dijeli svoj osobni pribor. Najčešće se epidemije pojavljuju u kolektivu u kojem dolazi do grupiranja, najčešće su to vrtići ili niži razredi osnovnih škola. Ako se pojavi povećan broj oboljelih osoba, onda nam se to treba prijaviti. Riječ je o izuzetno zaraznoj bolesti i treba je pravovremeno prepoznati da se spriječi njeno dalje širenje”, zaključila je Goranka Petrović, epidemiologinja HZJZ-a.