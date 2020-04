EPIDEMIJA RAZGOLITILA HRVATSKU DRŽAVNU UPRAVU: Odjednom izronilo mnoštvo servisa, no pred jednim problemom i dalje žmire

Digitalizaciju najavljuju sve vlasti u zadnjih 15 godina, no zbog virusa provedena je preko noći, ali kada će se konačno provesti reforma

Ne samo da je epidemija koronavirusa pokazala koliko se toga ipak može obaviti preko interneta, nego i da državna uprava sve te alete ima već dugo spremnima.

Dvije godine Zdravlje.net stoji neiskorišten

Primjerice, još od 2017. Ministarstvo zdravstva ima sustav koji je malo tko koristio, a bivšem ministru Milanu Kujundiću toliko je važan bio da tek ovaj tjedan ide predstavljanje. Kako neslužbeno doznaje RTL, pacijent će od liječnika dobiti korisničko ime i na stranici zdravlje.net moći će sam obnoviti recept za odobrene lijekove!, I po nalaze i otpusna pisma neće se morati u bolnicu pa kod doktora, već će se i to moći riješavati online.

I ovrhe se zaustavljaju online

I Fina, očito, već sve ima spremno za uredno poslovanje bez ijedne osobe za šalterom. “Imamo pet pod-usluga vezanih uz ovrhe vezane na novčanim sredstvima gdje korisnik može otvoriti zaštićeni račun, predati zahtjev za naplatu, opoziv zahtjeva za naplatu. Može predati upit ili reklamacije, sve ono za što je dolazio na šalter. Usluge elektroničkog računa i komercijalnog računa gdje postoji cijeli jedan niz pristupnica u kojem se svojstvu nalazi korisnik gdje je morao dolaziti ovdje na šalter to predati”, rekla je Andrea Kajtaz iz komercijalnih digitalnih rješenja u FINA-i.

Ni na burzu više ne morate za šalter

S prvim valom otkaza došlo je i do velikih redova ispred Zavoda za zapošljavanje. A kako je to riskantna epidemiološka situacija, tako su iz Zavoda zamolili da svi oni koji žele u evidenciju prijavu pošalju mailom.

S druge strane, oni sustavi koji su već bili poznati, poput e-Porezne, u vrijeme epidemije odjednom su privukli nove korisnike,

Od početka karantene na ePoreznu prijavilo se čak 20 tisuća novih korisnika. Zahtjev za odgodom plaćanja poreza također se predavao putem Interneta.

“100.000 pristiglih zahtjeva, u ovom trenutku riješeno je preko 95% tih zahtjeva. Nešto više od 7000 je odbijeno, ima nažalost duplo podnesenih zahtjeva oko 12.000. 3000 obveznika je odustalo od zahtjeva. Na temelju tih zahtjeva već je odgođen iznos od 1,7 milijardi kuna”, rekao je ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

E-propusnice razotkrile paradoks ustroja

No koronavirus i mjere ograničavanja kretanja, ogolili su problem na kojeg mnogi uporno upozoravaju, no vladajući ga jednako uporno guraju pod tepih.

Hrvatska ima 428 općina, gradova i županija. Do epidemije, usitnjeni, po mnogima i nelogičan teritorajni ustroj bio je prvenstveno financijski problem, jer je prava mala vojska načelnika, župana i gradonačelnika, sa svom silom silom pripadajučih vijeća, skupština i ureda bila na proračunu, no nakon uvođenja ePropusnica su neučinkovit ustroj na svojoj koži osjetili i građani koji bez njih nisu mogli na posao, na svoje polje, a ponegdje ni do trgovine jer je sve bilo preko općinske granice,

Pet regija, ukidanje nekih općina

Stručnjaci predlažu pet regionalnih jedinica i ukidanje nekih općina.

“123 ubrana centra koja mogu biti nekakva urbana sjedišta novih lokalnih jedinica. A svi ovi ostali će zadržati svoj ustroj, ali neće imati profesionalne načelnike koji imaju plaće 10, 12, 13 tisuća kuna neto. To je sve nepotrebno za tako male lokalne jedinice. Oni moraju imati neku vrstu volonterskih institucija”, savjetuje Ivan Koprić, stručnjak za javnu upravu.