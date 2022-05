U dva mjeseca čak 57 zagrebačkih učenika, najviše srednjoškolaca oboljelo je od akutnog hepatitisa A.

"Od početka ožujka dosad zabilježili smo 57 slučajeva hepatitisa A, uglavnom među srednjoškolcima. Kao uzročnik je identificiran virus hepatitis A koji se prenosi feko-oralnim putem, odnosno unošenjem kontaminirane vode ili hrane stolicom zaražene osobe ili rukama onečišćenim stolicom zaražene osobe. Bolest je zabilježena među učenicima triju škola te njihovim kućnim kontaktima. No, epidemija je potpuno pod kontrolom, a oko 45 pacijenata je već ozdravilo. Moguće je da u konačnici broj zaraženih bude veći jer je period inkubacije kod hepatitisa A mjesec dana, u nekim slučajevima čak i dva mjeseca " rekao je Branko Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar" u Zagrebu, za Jutarnji.

Nije mogao znati da je zaražen

Kako je objavio portal Direktno, epidemija hepatitisa A počela je u Ugostiteljsko-turističkom učilištu, gdje je kuhar, ne znajući da je zaražen hepatitisom A, djeci pripremao obroke.

"Da, to je točna informacija. Za vrijeme praznika počeli su se događati slučajevi hepatitisa. Najprije je bila riječ o jednom sporadičnom slučaju, a onda mi je kolegica u nedjelju javila da se pojavio još jedan. Nakon toga sam odmah kontaktirao s dežurnim epidemiologom i zajedno s njim donijeli smo brojne mjere", potvrdio je za portal Direktno Mladen Smodlaka, ravnatelj Ugostiteljsko-turističkog učilišta.

"Inspekcija je poduzela sve potrebne mjere, sve je dezinficirano, uzeti su brisovi ovih dana pa ćemo vidjeti kakvi su rezultati. S hranom ne radimo više ništa dok ne prođe opasnost. Djeca nemaju čak ni vježbe u školi. One se sada provode online, a teorijska se nastava provodi uz visoke epidemijske mjere", dodao je Smodlaka.

Zarazni dva tjedna prije pojave ikakvih simptoma

Inkubacija traje od 15 do 50 dana, prosječno oko mjesec dana. Oboljela osoba je zarazna 14 dana prije pojave i sedam dana nakon pojave simptoma. "Među simptomima akutnog hepatitisa A su povišena temperatura, mučnina, povraćanje, žutica, gubitak apetita, bolovi u trbuhu, svijetla stolica, a tamna mokraća. Zatim se jetrenim probama pokažu povišene razine bilirubina i transaminaza. Liječenje je simptomatsko, a bolesnici se spontano oporavljaju. Bolest je često asimptomatska ili blaga, osobito u djece mlađe od pet godina. No, problem je kad bolest nije prepoznata pa može progradirati i dovesti do zatajenja jetre", rekla je Lorna Stemberger Marić, pedijatrijska infektologinja iz Infektivne klinike "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu.