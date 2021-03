ENIS BEŠLAGIĆ KAO REPORTER IZ ŠPANSKOG: ‘Kako birači ovdje dišu? Glasovat će i oni što ne dišu, imamo već zaokružene listiće!’

Za RTL InDirekt javio se reporter Enis Bešlagić i izvjestio o pulsu birača u zagrebačkoj četvrti Špansko

Predizborne ankete i istraživanja javnog mnijenja uoči izbora u prošlosti su se pokazale nepouzdanima i zato je RTL Direkt poslao svoje reportere na teren. Oni bi trebali istražiti kako dišu stanovnici Zagreba te kome će dati svoj glas. Među njima je reporter RTL InDirekta Enis Bešlagić.

On se javio iz zagrebačke četvrti Špansko. Voditelj Zoran Šprajc pitao je reportera Bešlagića zašto se nalazi baš u tom kvartu i zašto je Špansko bitno za izbore u metropoli.

“Ja sam u Španskom jer tu trenutno blizu živim pa mi je tu bilo najbliže da se snimim, a i smrzao sam se kad si mi rekao da izađem. Ja već po sata, brate stojim ovdje, baš je hladno. Što se tiče Španskog da objasnim, bitno je Špansko jer u Republici Hrvatskoj živi pola milijuna Bosanca i Hercegovaca, a koncentracija tih ljudi je većinom u Zagrebu, najviše u Sesvetama, Dugom Selu, Kraljevec i ima, recimo, u Španskom”, objasnio je Bešlagić.

Netko ti pomaže?

Ima ovdje još jedan moj Bosanac iz Dervente pa on mi pomaže. Kako su krenuli, on je odozdo, na istok, čim su vidjeli tablu Zagreb, oni su tu stali najviše. Oni koji su odvažili da krenu prema zapadu, došli su do granice sa Slovenijom i vratili se ovdje u Špansko. Eto tu sam i ja.

I jesi opipao puls birača u Španskom, kakvo je njihovo političko raspoloženje, kako dišu?

Ovdje naši birači dišu i oni su spremni za izbore, za glasanje, jer mi smo takvi, Bosanci i Hercegovci, glasaju oni što dišu i oni što ne dišu, tako da će za nas svi glasati ovdje, znači mi ne gledamo tko je tko bitno je da se glasa.

Jesu li građani Španskog spremni za izbore, jesu li svi birači na spisku?

Tako je, mi smo ovdje sve napravili po spisku, sad ćete vidjeti. Imam ovdje spisak svih, čak imamo i izborni listić koji će biti, koji je već zaokružen, koji je već popunjen tako da naši birači i glasači se neće morati patiti nego zbog ove Covid situacije mi smo to napravili da je sve popunjeno, oni samo dođu i dostave. Imaju čak i više primjeraka pa mogu i tako napraviti.

Kakva je tvoja procjena, kakav će biti odziv na izbore u Španskom, obzirom na datum izbora, da se održavaju u svibnju, odnosno u maju, možemo li računati na dolazak brojnog španskog iseljeništva?

Apsolutno, malo jeste problem taj datum izbora, da baš za 1. maj, evo kad se roštilja i baš da su tad izbori, ali vjerujem da će naši ljudi ostati ovdje, da neće otići kućama da roštiljaju nego da će ostati za 1. maj, izaći na izbore i da će to biti masovno i da ćemo uspjeti napraviti prevagu kao što uvijek naprave prevagu glasači iz Bosne, tako da oni riješe izbore. Evo sad imaju svog kandidata iz Sarajeva tako da ja ne vidim čemu se ne radovati.

Znači bit će Sarajevo fest u Zagrebu?

Tako je, Sarajevo festival može biti i u Zagrebu tako da je jedan trošak, da ne pravimo dva, nema potrebe drugačije.

Enise zašto se zapravo Špansko zove Špansko, ima li neke veze sa Španskom tj. Španjolskom?

Znaš kad kažu španska sela, to znači nešto nepoznato, to su još Nijemci iz 17. vijeka koji su obilazili češka sela pa nisu razumjeli pa je to odatle ustvari.

Dobro dobro, ali zašto se Špansko naselje zove Špansko?

Aha, zašto se Špansko naselje zove Špansko? E to ne znam.