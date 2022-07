Sljedeći tjedan, u utorak, istječe Vladin moratorij na cijene goriva, koje su trenutno zamrznute na svim benzinskim postajama, osim na onima koje se nalaze na autocestama. Izvjesno je da bi gorivo u utorak ponovno trebalo značajnije poskupjeti, ali i da će Vlada ponovno intervenirati. Kojom mjerom - teško je reći, jer joj je manevarski prostor sužen. Ostaje još prostora za snižavanje trošarina do donjih granica koje propisuje Europska unija - 37 lipa na litri benzina i 19 lipa na litri dizela. Druga mogućnost je smanjenje PDV-a, što se zasad ne čini izglednim.

Proteklih dana spominjali su se i vaučeri za gorivo, slični onima kakve Vlada već daje socijalno ugroženim građanima za plin i električnu energiju. Ovoga tjedna članovi Vlade često su spominjali vaučere. Najprije premijer Andrej Plenković, potom i dvojica njegovih ministara.

S vaučerima bi mogao biti 'šverc-komerc'

U četvrtak je ministar financija Zdravko Marić kazao da u Vladi razmatraju mogućnost uvođenja vaučera za gorivo, ali da je potrebno više vremena za pripremu te mjere. U petak je isto rekao i ministar gospodarstva Davor Filipović. On je posve konkretno izjavio da su vaučeri "mjera koja se razrađuje, ali se neće dogoditi u utorak".

"Planiramo to napraviti. Kad budemo imali detalje, bit ćete obaviješteni", poručio je Filipović novinarima dodavši da su "sve opcije na stolu" i da će Vlada "nastaviti voditi brigu o građanima i gospodarstvu".

Da s vaučerima načelno postoje određeni problemi, smatra i energetski stručnjak Igor Dekanić.

"Cijelo rješenje vaučera nije jednostavno administrativno provesti, stoga se nisu "primili" drugdje u Europi. Svojedobno su u bivšoj državi, Jugoslaviji, bili bonovi za gorivo, slični vaučerima. No, tada je s bonovima odmah nastao "šverc-komerc" od ondašnjeg MUP-a, koji je dijelio te bonove, do građana koji su ih preprodavali. Slično bi moglo biti i s vaučerima. Ako i budu uvedeni, vjerojatno će biti neprenosivi, a to je onda dosta kompliciran administrativni posao", kazao je Dekanić za Net.hr dodavši kako pretpostavlja da bi vaučeri mogli biti uvedeni tek na jesen, kada završi turistička sezona.

Vlada još ima 'ostatke ostataka' u trošarinama

No, jesen je daleko, a utorak blizu. Što će Vlada učiniti, tek treba vidjeti. Mnogo će ovisiti o tome na kojim razinama cijena će okončati ovotjedno trgovanje sirovom naftom na mediteranskom tržištu.

"Cijena brent nafte na londonskom tržištu - a to je referenca i za mediteransko tržište - ovoga tjedna je za desetak dolara niža nego prošloga tjedna pa ćemo vidjeti kako će to utjecati. Vlada će vjerojatno pronaći neke mehanizme, neke " ostatke ostataka" u trošarinama, i možda neke financijske mehanizme. Ona mora zaštititi dvije najugroženije kategorije: prva su građani s nižim prihodima, a druga mali distributeri i vlasnici malih benzinskih postaja koji pokrivaju oko 20 posto hrvatskog tržišta. Vlada će vjerojatno smisliti nešto i za jedne i za druge. To je sve što može poduzeti dok rat u Ukrajini traje ovako kako traje", ističe Dekanić.

'Država uzima 60 posto i tome je tako već 70 godina'

Na pitanje ima li disproporcija između cijene nafte na mediteranskom tržištu i naftnih derivata na domaćim postajama, Dekanić je odgovorio: "O da, ima!" te je još jednom objasnio strukturu cijene litre goriva.

"Cijena sirove nafte na glavnim međunarodnim tržištima čini 40 posto finalne maloprodajne cijene litre goriva bilo gdje u Europi. U taj dio ulazi ukupni trošak istraživanja, proizvodnje sirove nafte, transporta, prerade nafte, transporta naftnih derivata, distribucije te marži svih u lancu. Preostalih 60 posto cijene u većini zemalja Europe - i tome je tako već 70 godina! - čine prihodi države kroz trošarine i PDV. E sad, koliko država može smanjiti svoje prihode kroz sniženja trošarina pa i PDV-a - to je pitanje svake države i njenog državnog proračuna jer ona tim smanjenima smanjuje svoje prihode pomažući neke kategorije kupaca", rekao je Dekanić.

Ako litra goriva bude 3 eura ići će se na sniženje PDV-a?

Nedavno je Dekanić, na hipotetsko pitanje može li litra goriva u Hrvatskoj doseći cijenu od 50 kuna, odgovorio da - teoretski može. Mi smo ga upitali može li na jesen doseći 20 kuna, koliko spominju pojedini ekonomisti i energetičari te kako bi u tom slučaju mogla intervenirati država.

"Ovih tjedana maloprodajne cijene goriva u Europi kreću se od 1,50 eura za litru na jugu kontinenta pa do 2,20 ili čak 2,50 eura u najrazvijenijim zemljama sjevera Europe. Kada bi cijene sirove nafte toliko poskočile da bi, računajući zajedno s porezima, sve skupa moglo preći i 3 eura po litri, onda bi sve zemlje Europske unije vjerojatno išle na sniženje PDV-a . To je moja pretpostavka, ali imam osjećaj da bi se upravo to moglo dogoditi. Ali, ponavljam, to bi bilo tek kada bi cijena znatno prešla 2 eura i približila se cijeni od 3 eura. Tada bi vjerojatno EU i njene članice išla na uredbu o smanjenju PDV-a", kazao je Dekanić.