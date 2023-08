POREMEĆAJI TRŽIŠTA SU IZA NAS? / Energetski stručnjak o cijenama goriva: 'Zadnje poskupljenje bilo je očekivano, ali cijene neće rasti unedogled'

'Ne vidim nekog razloga da će se cijene dizati unedogled, one će se kretati u pojasu između 70 i 80', kazao je Štern, također navodi da se najavljuju velike investicije u istraživanja nafte te bi to posljedično moglo utjecati na poskupljenja u zemljama gdje se to radi.