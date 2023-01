Energetski konzultant Ivo Peroš kaže da financijski izvještaji Ine skrivaju brojne nelogičnosti. U pitanju su izvještaji za dva uzastopna kvartala o radu Riječke rafinerije.

Rafinerija je imala 545 milijuna kuna profita, da bi odjednom u sljedećem kvartalu pala na 61 milijun gubitka. Pad profitabilnosti je 600 milijuna kuna. Posebno zbunjuje što u istom izvješću postoji popratno pismo Pétera Rataticsa, predsjednika Uprave Ine, koj se hvali da su rafinerijske marže u ovom istom razdoblju poboljšane što je dovelo do poboljšanja poslovanja.

“Ja sam pisao Ini na mail adresu odnosa s javnošću i pitao čemu ovaj pad rafinerijskih marži i takav pad profita. Ostavio sam 14 dana, ali nitko nije odgovorio. Pisao sam i ministru gospodarstva i rekao da bi se nešto trebalo poduzeti. Nedugo iza Nove godine sam pisao Povjereniku za informiranje i sad sam opet u čekaonici”, kazao je Peroš za N1.

Neuvjerljivi razlozi 'zastoja zbog modernizacije'

Rafinerija nafte u Rijeci u šestomjesečnom je zastoju zbog modernizacije, no Peroš procjenjuje da će nastati veliki gubitci jer je rafinerija tako dugo van pogona. Tvrdi da to nije bilo potrebno i da se takvi zastoji ne događaju kad su u pitanju MOL-ove rafinerije.

“Remonti i zastoji su uobičajeni po sekcijama. Distinkcija je generalni remont koji se odvija svakih četiri do šest godina kada cijela rafinerija ide u zastoj. To su svjetski standardi, a Ina je daleko od tih standarda. Jasno je da su ti razlozi zastoja koje su podastrijeli Ina i Mađari neuvjerljivi i nevjerodostojni”, kaže Peroš dodajući da je gotovo siguran da je do ovog broja došlo kad je izvješće za treći kvartal već bilo u tisku.

“Pa je netko zaustavio i rekao da će biti grozni gubitci zbog zastoja. Pa je tražio da se marže sruše na neki broj oko pozitivne nule. Taj broj je manipulacija čista, totalni nonsense. Ne znam što bi se moralo dogoditi da iz ovakvog kvartala padnete u minus. Ovo je čista manipulacija da se taj predmet podvuče pod tepih”.

Cijene dizela mogle bi eksplodirati

Komentirajući uvoz ruskih derivata na europsko tržište, Peroš kaže da benzini nisu problem i da je teža situacija sa dizelskim proizvodima. "Jer je Europa veliki ovisnik, ne samo o ruskom plinu, nego i o dizelu. Inače tržište dizela je jako knap. Stalno je na ivici da ulazi u rezerve. Prema tome, ja mislim da se može dogoditi da bude problema s opskrbom dizela. Cijene bi mogle eksplodirati, s tim da morate biti sretni da ste uopće došli do njega.”

Napomenuo je i da će nastupiti nestašica još jedne sirovine: “Takozvana vakum plinska ulja, teški derivat koji služi za proizvodnju i dizela i benzina. Neće biti ni gotovog proizvoda ni sirovine”.

'Plenkovićevo nečinjenje je dramatično'

Komentirajući odnos Vlade RH i Mađara, Peroš je kazao: “Kad se uzme u obzir ponašanje Vlade, a znamo tko je Vlada, jako sam skeptičan jer su ti odnosi i dalje više nego prijateljski. Ruka ruku mije. Oni će naći svoje aranžmane. Ja ne vjerujem u nekakvu ucjenu i borbu za iskorištavanje ovog položaja. Bojim se da je sklonost sadašnje Vlade kao partnera u Inii začuđujuće prijateljska. Istražno povjerenstvo je po meni obazveno. Premijer niti na konferencijama za novinare, ni kad je Ina vrući krumpir, ne daje odgovore. To nečinjenje kod Plenkovića je dramatično, zabrinjavajuće i neprihvatljivo.”

'Aj bok, ode on u Brisel''

MOL jasno postavlja svoje stajalište prema Ini, kaže Peroš.

“Oni kažu da će INA ili nastaviti raditi u tržišnim uvjetima, što pretpostavlja da ostaje ovakav odnos snaga, ili će prodati svoj dio. Premijer Plenković jedino gdje je pokazao svoju aktivnost vezano za Inu je kad su izašle dvije inicijative o mogućem pravnom procesu koji bi dodatak ugovora iz 2009. poglasio ništavnim na osnovu presude Vrhovnog suda.

Jedino tada je izašao s dijaboličnim planom. Dao je svim katedrama u Hrvatskoj zadatak da malo vide što bi se tu moglo. Ali vi možete misliti kad osam, devet timova rade – njima će trebati godinu dana da naprave svoje, pa godinu i pol da se sastanu pa naprave svoje, a onda je što se tiče Plenkovića – aj bok, ode on u Brisel”, zaključio je Peroš.