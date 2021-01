EMSC ZAHVALIO HRVATIMA NA DONACIJI VIŠE OD 15 TISUĆA KUNA: ‘Znamo da naše usluge nisu bile savršene!’

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) na Twitteru se zahvalio korisnicima iz Hrvatske koji su centru donirali više od 2000 eura (15.155 kuna) iako su svjesni da im usluga nije savršena.

“Samo kratka poruka našim korisnicima u Hrvatskoj, vrlo smo zahvalni za više od 100 donacija koje smo primili, ukupno više od 2000 eura, od potresa u Petrinji! Zbilja vam želimo zahvaliti, znajući da naše usluge, u najmanju ruku, nisu bile savršene! Ostanite sigurni”, objavio je EMSC na Twitteru.

Just a short message to our users in #Croatia, we are very grateful for the more than 100 donations we received, for a total exceeding 2 000€ since #Petrinja earthquake! We really want to thank you knowing that our services have not been perfect -to say the least-! Stay safe

— EMSC (@LastQuake) January 11, 2021