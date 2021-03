Nakon što se danas u 14:47 sati snažan potres magnitude 5,5 prema Richteru u Jadranskom moru, 119 kilometara južno od Splita, te još jedan slabiji potres magnitude 4,1 prema Richteru, korisnik Twittera postavio je pitanje mogu li se dogoditi tsunamiji.

“Ne postoji prijetnja tsunamija za ovaj događaj (premal je)”, odgovorili su iz EMSC-a.

Tsunamiji su morski valovi velikih amplituda, uzrokovani potresom, erupcijom vulkana ili atmosferskim poremećajem. Deformacije morskoga dna u blizini žarišta potresa prenose se do površine, gdje uzrokuju potresne valove koji se šire po površini na sve strane. Visina valova tsunamija je kod manjih dubina veća, a uz samu obalu može dosegnuti od 20 do 30 metara i napraviti goleme štete.

Srećom, nakon ovog potresa stanovnica obalnih područja Hrvatske i Italije ne moraju strahovati od Tsunamija.

There is no tsunami threat for this event (too small). https://t.co/jlfyQus5cM

— EMSC (@LastQuake) March 27, 2021