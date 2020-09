EMSC POPLJUVAO ZAGREPČANE: ‘Ispadate smiješni i jadni. Trese se i još će se tresti’; kasnije su promijenili ploču

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su novi potres u Zagrebu u utorak u 21:13. Magnituda je bila 2,1 prema Richteru s epicentrom u Markuševcu.

JOŠ JEDAN MANJI POTRES U ZAGREBU: Građani na izmaku snaga; ‘Jači i duži od onog jučer, možda ipak treba pripremiti torbu’

Europski mediteranski seizmološki centar se nakon tog potresa požalio Twitteru na pretjerane reakcije Zagrepčana nakon slabog podrhtavanja tla. Na svom Twitter profilu požalio se na pretjerane reakcije Hrvata nakon, kako su naveli, slabog podrhtavanja tla. – “Ljudi u Hrvatskoj uzrujani su nakon što su osjetili slabe potrese. A ‘dokle više, taman za laku noć, ima li kraja, čisto da nas podsjeti da je tu…’ su najiritantniji izrazi ikada i ispadate smiješni i jadni. Trese se i još će se tresti sve dok je Zemlje! Bilo bi vrijeme da se naviknete!”, stoji u objavi na Twitteru.

Iako su neki građani dočekali takav komentar s odobravanjem, iz EMSC-a su se na kraju ispričali. “To je bila kopija komentara ostavljenog na aplikaciji, za kojeg vjerujem (barem njegovom prijevodu na engleski) da ilustrira koliko je teška današnja situacija. Oprostite ako je bilo krivo shvaćeno”, poručili su.

No, not at all, this was just a copy of a comment left on the app that I believe (at least its English translation) illustrates how difficult the situation remains today. Sorry if it has been misunderstood https://t.co/Lu5i7ylIPq

— EMSC (@LastQuake) September 15, 2020