EMOTIVNI ISTUP DAMIRA KRSTIČEVIĆA: ‘Što mi je ovo trebalo? Jel ovo vrijedi? Zaboravio sam i gliser upisati’

Damir Krstičević nakon afere s imovinskom karticom: ‘Ne da mi je neugodno, nego se jako loše osjećam. Jako se loše osjećam’

Nakon što je otkriveno da je ministar obrane Damir Krstičević u svojoj imovinskoj kartici unio upola manju vrijednost kuće u Žaboriću kraj Šibenika, danas je za Dnevnik.hr izjavio kako mu je jako neugodno te da se osjeća jako loše.

“Ne da mi je neugodno, nego se jako loše osjećam. Jako se loše osjećam. Ok, ljudi rade svoj posao. Ali vjerujte mi, na ovaj način, uz ovaj dio biti ministar, sutra u perspektivi nekoj, ja kažem da će itekako razmislit, razmislit će puno puta, vjerujte mi da i ja razmišljam puno puta: pa što mi je trebalo?

Bio sam u vojsci, nakon toga sam otiša u privatni sektor, što mi je treba ovaj povratak u politiku i da se čovjek bavi politikom. A ovaj, pitam sebe dnevno, jel ovo vrijedi? Jel ovo vrijedi da čovjek angažirano od jutra do sutra ima odgovornost, veliku, želi nešto stvoriti, nešto dati, iskustva kojeg iman, ali dobro, fala Bogu, ići ćemo dalje”, odgovorio je Krstičević na pitanje je li mu neugodno zbog cijele afere.

Sam procijenio vrijednost

Na pitanje je li napokon ispunio imovinsku karticu i u nju upisao sve što posjeduje, Krstičević kaže kako je odmah 2015. godine kada je izabran u Hrvatski sabor ispunio imovinsku karticu. “Znači Žaborić sam ja upisa. Za mene kuća 30-40 godina, ja sam tako procijenija, procijenija sam u tom trenutku, to je to. Sutra, u perspektivi, ako je budem proda, koliko ću ja moći dobiti za tu kuću, 85, 100, 120, 160, ili iznad toga, ja to ne znam”, kaže Krstičević te dodaje da je sam u tom trenutku procijenio vrijednost nekretnine na pola od iznosa za kojeg ju je kupio.

“Pa je, kažem tehnička je pogreška i to je to. Ja nisam oštetio državu, ja nisam prevario državu, ja sam sve državi platio. Znači za sve ono što sam stekao platio sam porez, sada u tom tehničkom dijelu sam pogriješio. Zato ću i tehnički to ispraviti i to je to”, ustrajan je Krstičević.

Zaboravio je upisati gliser

Upitan je li se još nešto u njegovoj imovinskoj kartici promijenilo od 2015., kaže: “Da, nisam upisa čamac! Gliser. Pet metara, s 0,6, s 2,60. Od 2003. godine. Evo, baš precizno idemo i to upisati.”

