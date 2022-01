Dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektivne bolesti KBC-a Split, koji već danima upozorava na tešku situaciju s koronavirusom u Splitsko-dalmatinskoj županiji danas je u programu televizije N1 kazao kako će čini da se stanje poboljšava.

"Imamo 170 hospitaliziranih, a protekle tjedne smo imali 220, to je značajn pad. Cijena u životima je bila visoka i očekujem to još u narednom razdoblju. To su oni koji su primljeni teško bolesni, a necijepljeni", kazao je Ivić te objasnio da ljudi, najčešće, nemaju odgovor na pitanje zašto se nisu cijepili.

Zašto se ljudi ne cijepe?

"Neki kažu da nisu slušali prave osobe, ili da su rekli djeca ili doktor, ali uglavnom to nisu prihvatili. Žalosno je da su to stari ljudi, oni koj su djecu redovito cijepili prije 40 i više godina, a njihova djeca sad njih nisu cijepila", dodaje Ivić.

Teško mu je podnijeti cijelu situaciju koja se dogodila. "Osjećate se pomalo uzaludno jer ste mogli spriječiti tolike smrti da su se ljudi cijepili, a sad dolaze u tako teškom stanju da im ne možete pomoći. To je depresivno. Tako se ekstremno i duboko proširila epidemija da nema stanovnika koji nije bio izložen infekciji. Prije se mjerama moglo ograničavati, ali sad je to moguće samo cijepljenjem", rekao je Ivić koji smatra da je pojavom omikrona u općoj populaciji smanjena učinkovitost covid potvrda.

'Nisam mogao zamisliti da je to moguće'

Na pitanje zašto ljudi odbijaju cijepljenje, Ivić odgovara: "Mislim da je razlog nepovjerenje na mnogim razinama. Neisitne na društvenim mrežama postale u istine za njih. Mislim da naš Stožer nije bio ni manje ni više uspješan od ostalih, samo je razlika u populaciji, između Danaca i Nijemaca i nas. Ne mislim da je Stožer slao krive poruke."

Istaknuo je da su mu posljednji tjedni bili posebno teški:"Posljednjih desetak dana apsolutno rijeka teško bolesnih starih ljudi koji se nisu cijepili, nisam mogao zamisliti da je to moguće."