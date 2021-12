Na konferenciji 'Korporativno upravljanje u Hrvatskoj' Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic grupe, govorio je o Ivici Todoriću.

Tijekom panela 'Prilike za rast putem tržišta kapitala' Emil Tedeschi upozorio je kako u Hrvatskoj nije došlo do podizanja kvalitete korporativnog upravljanja, prenosi Jutarnji list.

"Ivica Todorić javno je rekao da je cijela odgovornost u kompaniji na njemu, i nitko nije reagirao, svi su šutjeli. Samo sam mu ja rekao da laže i da to nije istina. I nastala je svemirska rupa od nekoliko milijardi eura u toj kompaniji. Postoji odgovornost prema trećima iako si možda jedini vlasnik. Ok, kompanija ne želi izaći na burzu jer ne želi biti transparentna. Ali, to znači da mi imamo dvije Hrvatske, bijelu i crnu Hrvatsku", upozorio je Tedeschi.