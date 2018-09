‘Osmero njih me dočekalo u Gradskom uredu. Jedna me gospođa dočekala na nož, rekla je: ‘Vi bi trebali kazneno odgovarati jer niste upisali dijete u školu.’ Rekla sam im: Ja ću ako treba sjediti u zatvoru zbog ovoga. Ali ako ću sjediti ja, sjedit ćete i svi vi…’, dio je detalja koje je iznijela majka djevojčice s posebnim potrebama čiji je slučaj u Zagrebu podigao veliku prašinu

“Mislila sam završiti s tom pričom, ali nakon ovoga sigurno neću završiti s tom pričom, sve ću reći”, prekipjelo je Ani Vujnović, majci djevojčice koja je na početku školske godine imala problema pri upisu u prvi razred, nakon što su je iz Ureda za obrazovanje Grada Zagreba okrivili za okolnosti u kojima se njezino dijete našlo.

Podsjetimo, djevojčica Elena, inače s posebnim potrebama, došla je prvi dan u školu kako bi dobila svoj razred, no ime joj nisu prozvali niti je dodjeljena u neki razred što ju je jako rastužilo, ali i naljtilo njezine roditelje pa je majka na Facebooku zavapila za pomoć.

Situacija se riješila dan kasnije nakon sastanka u Gradu Zagrebu nakon kojeg je na kraju voditeljica voditeljica odjela za školstvo Mirjana Berislavić krivnju pokušala prebaciti na majku tvrdeći da Gradski ured nije napravio “nikakav formalno-pravni propust”. Navela je kako je dužnost majke bila da ode u školu i upiše dijete što ona nije učinila jer je “mislila da nikoga nema u školi i eto”.

Upravo to prelilo je čašu kod Ane Vujnović pa je odlučila otkriti sramotne detalje sa satsnka koji se u Gradu odvijao. “Ja sam znala točno kada su datumi komisija koje su odlučivale o Eleni. Prva komisija je bila 13.7. Ništa nisu napravili jer matična škola Rudeš navodno nije poslala ispravne papire, tako su tvrdili u Gradskom uredu. Zbog toga je komisija pomaknuta na 24.8. Pazite, pet tjedana razmaka. Oni su bili na godišnjem. Da je drugačija raspodjela ljudi u tom uredu, ništa se od ovog ne bi dogodilo”, kaže ogorčena majka još jednom ponavljajući kako su joj u Uredu, kada je nazvala dan nakon što je bila komisija rekli da ona ne treba zvati školu jer će je oni obavijstiti. Rješenje je, kaže, dobila četiri dana nakon odluke, 28.8. poslijepodne dok je radila.

‘Ja ću ako treba u zatvor, ali ćete i vi’

Govoreći za Index, otkrila je još jedan detalj sa sastanka. “Osmero njih me dočekalo u Gradskom uredu. Jedna me gospođa dočekala na nož, rekla je: ‘Vi bi trebali kazneno odgovarati jer niste upisali dijete u školu.’ Rekla sam im da apsolutno ne dolazi u obzir da odgovornost prebacuju na mene. Rekla sam im: Ja ću ako treba sjediti u zatvoru zbog ovoga. Ali ako ću sjediti ja, sjedit ćete i svi vi. Taj razgovor je trajao 45 minuta, na kraju su mi se ispričali, ali ništa konkretno nisu rekli. Oni su rekli da je to izglađeno, i onda dođem doma i vidim što su rekli. Ne želim linč tih ljudi, ali branit ću sebe i svoje. Branit ću sigurno”, poručila je Elenina majka dodajući kako želi da oni koji su krivi odgovaraju za svoje propuste kako se isti problem ne bi dogodio drugoj djeci iduće godine. Pritom ističe da su sličan problem imali i roditelji četvero djece koja su trebala poći u Osnovnu školu Prečko, a da takvim ponašanjem u Gradu žele samo sačuvati fotelje.