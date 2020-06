EKSTREMNO NEVRIJEME POHARALO DALMACIJU, BUJICE NOSILE SVE PRED SOBOM: Stiže kratki smiraj, ali meteorolog upozorava na ono što nas tek čeka

U nedjelju će biti sve vjetrovitije, skupljat će se tmurniji oblaci oko Istre i Kvarnera gdje će zatim navečer i u ponedjeljak biti pljuskova te munja i gromova. Bit će to samo uvod u pogoršanje početkom novog tjedna, tj. još jedna ciklona i novi kišni val u ponedjeljak i u noći na utorak

Nakon Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, jako nevrijeme praćeno pljuskovima, grmljavinom i tučom obrušilo se u srijedu i na Zagreb, a u petak je na udaru obilne i česte kiše i jakog juga s olujnim udarima, bila Dalmacija.

Puhalo i do 97 kilometara na sat

Pema podacima DHMZ-a, na splitskom području puhalo i do 97 km/h. U drugom dijelu dana jugo je okretalo na oštro i lebić, a ponegdje je došlo do plavljenja nižih dijelova obale. Tako je u Visu došlo do prelijevanja mora preko nižih dijelova rive, a more je poslijepodne privremeno bilo preplavilo i splitsku Matejušku.

Obilna kiša je najviše pogodila sjevernu Dalmaciju i južnu Liku. Ekstremne količine oborine pale su u okolici Starigrada Paklenice i NP Paklenica. Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, mjerna postaja Opsenica kraj Svetog Roka zabilježila je 154 litre kiše po četvornom metru do 18 sati. Postaja Seline – Mala Paklenica je zabilježila 153, a Starigrad Paklenica 151 litri kiše po četvornom metru. U Zadru je palo 70 litara kiše po kvadratno metru. Za usporedbu, u Zadru prosječno u lipnju padne 50 litara kiše po četvornom metru.

Poprilična šteta je počinjena u Selinama gdje su bujice nosile sve pred sobom, pa su vatrogasci imali pune ruke posla. Oborinske vode koja su stizale s padina južnog Velebita bile su pune mulja i kamenja. Tamošnji kamp pretrpio je značajnu štetu.

Dosta sunca i suhih razdoblja, ali prave stabilizacije ni na vidiku

Ipak, nakon kiše dolazi sunce. Kako prognozira RTL-ov metereoplog za vikend nas očekuje već puno ugodnije i mirnije vrijeme. Bit će dosta sunčanih i suhih razdoblja, a mogućnost za kišu je razmjerno mala. Ipak nije ni to ona prava stabilizacija, koje pritom ni nema na vidiku.

U subotu vjetar slab, a poslijepodne kraćih grmljavinskih pljuskova može biti uglavnom samo na sjeverozapadu zemlje, u gorju te u unutrašnjosti Istre, dok još rjeđe može pljusnuti iz nekog oblaka dnevnog razvoja u unutrašnjosti Dalmacije. No posvuda radi se o malim i kratkotrajnim količinama oborine.

Sparno, osobito na kopnu

Bit će i toplije i sparnije, osobito na kopnu, uz temperature i do 26-27 stupnjeva.

Nedjelja nešto neugodnija uz postupno jačanje juga i jugozapadnog vjetra. No još će veći dio dana na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano uz tek kakav kraći lokalni pljusak u gorju i na krajnjem istoku zemlje, uglavnom Podunavlju.

Bit će sve vjetrovitije, skupljat će se tmurniji oblaci oko Istre i Kvarnera gdje će zatim navečer i u ponedjeljak biti pljuskova te munja i gromova. Bit će to samo uvod u pogoršanje početkom novog tjedna, tj. još jedna ciklona i novi kišni val u ponedjeljak i u noći na utorak.