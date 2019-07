EKSTREMNE VRUĆINE PRIJETE EUROPI: Hrvatsku očekuje pravo ljetno vrijeme ali i udari toplinskog vala opasni za zdravlje!

Iako je u nedjelju i ponedjeljak moguć poneki pljusak s grmljavinom, u Hrvatskoj će sljedećih dana prevladavati sunčano i vruće vrijeme

Na veselje mnogih, a i u skladu s prognozom, u Hrvatskoj nije bilo olujnog nevremena kao ponegdje u okolici, posebice u Austriji, gdje je bilo izraženijih pljuskova, munja i gromova. Poneki je pljusak s grmljavinom u nedjelju moguć uglavnom u središnjoj Hrvatskoj, u ponedjeljak i još kojegdje po unutrašnjosti, ali će, unatoč tome, sljedećih dana u Hrvatskoj ipak biti prevladavajuće sunčano i vruće vrijeme – pravo ljetno, čak i toplije od prosjeka za doba godine, ponegdje i uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje javlja HRT.

Mala vjerojatnost pljuska

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano uz uglavnom slab jugozapadni vjetar. Poslijepodnevna temperatura bit će između 31 i 34 °C. I u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer uz više oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, ponajprije uz granicu sa Slovenijom, piše u detaljnijoj prognozi za HRT Dunja Plačko-Vršnak.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima prevladavat će sunčano, uz slab jugozapadni, na moru i južni vjetar. Jutro će u gorju još biti razmjerno svježe, dok će danju gotovo posvuda biti vruće, uz temperaturu između 30 i 33 °C. Sunčano će biti i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uz tek poneki oblak u zaobalju. Vjetar će biti slab jugozapadni i sjeverozapadni. Poslijepodnevna temperatura između 30 i 34 °C.

Sunčano i vruće bit će i na jugu Hrvatske uz temperaturu od 30 do 33 °C. Vjetar većinom slab zapadni i sjeverozapadni, more malo valovito temperature oko 24 °C.

U novom tjednu većinom sunčano i vruće

U prvoj polovini sljedećega tjedna u kopnenom će se području nastaviti većinom sunčano i vruće vrijeme. No, u ponedjeljak uz više oblaka mjestimice je moguć poneki pljusak, a oblačnije može biti i u utorak, osobito na istoku. Jutra će biti topla, a danju uglavnom vruće, sredinom tjedna ipak malo manje nego na njegovom početku i kraju.

Sunčano će biti sljedećih dana i na Jadranu, već prijepodne, te posebice poslijepodne uz temperaturu zraka većinom višu od 30 °C. I noći i jutra će biti toplija nego proteklih dana, što mnogima vjerojatno neće biti ugodno. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju zapadni i sjeverozapadni vjetar, prema otvorenome moru u utorak i srijedu povremeno i jaki, a i bura će u srijedu ojačati, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.

Ekstremne vrućine u Europi

Zapadnu bi Europu početkom idućeg tjedna trebale zahvatiti ekstremne vrućine, tako da se u Francuskoj očekuju temperature zraka i do 43 °C. Vruć afrički zrak pristići će sve do sjeverne Engleske uz značajno odstupanje vrijednosti od prosjeka, javlja Istramet. Iako do Hrvatske centar ovog vrućeg afričkog zraka ne bi trebao stići, ne smijemo isključiti mogućnost da zabilježimo nekoliko vrlo vrućih dana s maksimalnim temperaturama preko 35 Celzijevih stupnjeva.