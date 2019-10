EKSPLOZIVNO OTKRIĆE: USKOK je tvrdio da su ovi luksuzni stanovi Bandićevi, a službenik iz Gruda uvjerava da ih je on kupio za keš

Proučili smo rješenje Vrhovnog suda iz 2015. u kojem se stanove koje je navodno kupio Mate Brzica, Bandićev prijatelj iz Gruda, smatralo Bandićevima, te smo pitali Uskok, Bandićevu odvjetnicu i samog Matu Brzicu o sudbini tih stanova

Na zadnjem aktualnom satu u Skupštini Grada Zagreba Milan Bandić čak je dvojici vijećnika prijetio sudom. Tomislavu Tomaševiću zato jer je spomenuo javne nabave, a Renatu Peteku jer je čačkao po Bandićevom stambenom portfelju, spominjao njegova četiri stana, i predlagao mu da ih, ako su mu višak, stavi na raspolaganje Gradu ili čak pokloni Vladi RH. I sudeći po reakciji, izgleda da je Petek ubo u osobito bolno mjesto. Milan Bandić, uvijek nadmen, izgledao je nekako drugačije, nebandićevski, kada je deklamirao svoju „obranu“: „Ja nemam nikakvih nekretnina! Ja sam prijavio imovinsku karticu. Ona je legitimna. Ima povjerenstvo kojem dajem godišnje izvješće. Ja nemam nikakve nekretnine osim ono što je prijavljeno u mojoj kartici.“

Petekovo podsjećanje na stanove koje je našao Uskok, a Vrhovni sud i Županijski sud prihvatili kao dokaz, Bandić je nazvao „objedama i lažima i insinuacijama“ i najavio mu da će dobiti poziv od njegovih odvjetnika i suda jer će „potražiti zadovoljštinu na sudu jer je ovo prevršilo svaku mjeru“. Ne pamti se kada je zadnji put prijetio sudom. On obično tvrdi da ga nije briga i da ima važnijeg posla, da dela i dela. Činjenica, međutim, jest da situacija sa stanovima za koje mu je Petek spustio još uvijek nije raščišćena.

U imovinskoj kartici gradonačelnik Zagreba doista ima prijavljen samo jedan stan u Zagrebu od 125 kvadrata, garažu od 16 kvadrata, vikendicu u Samoboru od 55 kvadrata i nešto šuma i livada, no, i vijećnik Renato Petek je u pravu: Uskok je u istrazi za slučaj Agram detektirao još nekoliko stanova za koje se utvrdilo da ih koristi Bandić, a onda je i Županijski sud na temelju Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem u listopadu 2014. odredio „privremenu mjeru osiguranja oduzimanja imovinske koristi kojom je zabranjeno otuđenje ili opterećenje nekretnina i pokretnina“. Tom je mjerom obuhvaćen i stan u Bužanovoj 4 kojeg priznaje i sam Bandić (i upisan je u imovinskoj kartici), no značajno veće kvadrature (176,76 kvadratnih metara), ali i još četiri druga stana: jedan je isto u Bužanovoj, 177 četvornih metara, upisan na Bandićevog brata, te još tri.

Stanovi vrijedni ukupno oko 1,242 milijuna eura

Na Krugama, u lijepoj novogradnji, na adresi Kruge 5, blokiran je stan od 95 kvadrata i garaža od 14 kvadrata, u Vrbanima, blizu jezera Jarun, tik uz novi shoping centar Point, u novogradnji na adresi Horvaćanska cesta 75, blokiran je stan od 78 kvadrata i garaža od 22 kvadrata, a u podsljemenskoj zoni, u atraktivnoj urbanoj vili koju je izgradila tvrtka koja u blizini upravo gradi žičaru, na adresi Gračanska cesta 145 F, blokiran je stan od 95 kvadratnih metara i parkirališno mjesto od 12,5 kvadrata. Sve ukupno 621 četvorni metar stambenog prostora, u solidnim novim zgradama, i ako bismo prosječno zaračunali 2 tisuće eura po kvadratu, a danas su neke od tih lokacija znatno skuplje, došli bismo do iznosa od milijun i 242 tisuće eura vrijednosti. Samo u stanovima, bez garaža i vikendice.

Stanovi su, može se zaključiti iz sudskog spisa, neko vrijeme ostali upisani na tvrtke koje su ih gradile, Geoprojekt d.o.o. i Paron, tvrtke koje su u tom trenutku bile povezane s Gradom u nizu poslovnih projekata, a tako je ostalo i do danas. A potom su ih na sebe pokušali upisati supružnici Silvana i Mate Brzica.

Mate Brzica je prijatelj Milana Bandića iz djetinjstva, koji i danas živi u Grudama, u BiH, inženjer je građevine, radi u općini Grude, a supruga je bila bankovna službenica i nije se moglo utvrditi na temelju čega su stekli novac kojim su iznenada počeli kupovati skupocjene nekretnine u Zagrebu. No, upravo su se supružnici Brzica žalili na odluku Županijskog suda o zabrani raspolaganja, no u ožujku 2015. Vrhovni sud je donio rješenje kojim je zabetonirao status svih nekretnina. I stana u Bužanovoj i ovih ostalih za koje je Bandić tada, a sudeći po reakciji prije nekoliko dana u Skupštini Grada Zagreba, tvrdio da nisu njegovi. U rješenju Suda navedeni su prilično živopisni podaci na temelju kojih je Sud zaključio da Milan Bandić ima veze sa stanovima koji nisu službeno upisani na njegovo ime.

Tako se navodi da iz spisa proizlazi da je Milan Bandić koristeći svog osobnog vozača i osobe od njegovog iznimnog povjerenja „nalagao da se za njega prevoze darovi i dokumentacija“, te su se ti darovi i dokumentacija u nekim slučajevima odlagali u stanove i garaže – na Krugama, u Vrbanima i u podsljemenskoj zoni, dok su istovremeno stanovi bili još vođeni kao vlasništvo tvrtki koje su ih gradile, Geoprojekt d.o.o. i Paron d.o.o.

Zgrade u kojima se nalaze stanovi za koje je Uskok u istrazi utvrdio da ih koristi Milan Bandić su novogradnje, izrasle na zemljištu koje je nekad bilo gradsko, a tvrtke su do njega došle zamjenom ili nekim drugim oblikom dogovora s Gradom. Tvrtka Geoprojekt, iz grupacije Zagrebgradnje, u vlasništvu je Ivana Vojnovića, brata poznatog poduzetnika Branka Vojnovića (koji je preminuo prošle godine), osobnog prijatelja Milana Bandića. Branko Vojnović je zabilježen i kao jedan od većih donatora zagrebačkog HDZ-a. Tvrtka „Paron“ je jedna od tvrtki iz GIP grupacije, u vlasništvu obitelji Predović; nema što nisu gradili u Zagrebu, a upravo oni su izabrani i za milijunski posao izgradnje nove sljemenske žičare. Pojednostavljeno rečeno, poslovali bi i zarađivali mnogo manje da nisu već godinama vezani na Bandićeve projekte.

Sud nije povjerovao da su Silvana i Mate Brzica pravi kupci stanova

Uskok je, ukratko, sumnjičio da se u zgradama koje su izrasle na zemljištu koje su građevinari, Vojnovići i Predovići, stekli povoljnim zamjenama s Gradom, ostavljen po jedan lijepi stan – za Milana Bandića. Tako je u Paronovoj kolekciji urbanih podsljemenskih vila, na adresi Gračanska cesta 145 F, stan za kojeg Uskok sumnjiči da je Bandićev, a Bandićev prijatelj, skromni žitelj Gruda, Mate Brzica – želi dokazati da je njegov. I na poštanskom sandučiću u lijepoj vili na mirnoj lokaciji upisano je prezime Brzica.

No, u rješenju Vrhovnog suda iz 2015. prilično neumoljivo stoji da Sud smatra da nije utvrđeno iz kojih sredstava je S.B. (Silvana Brzica) „izvršila plaćanje kupoprodajne cijene“, te da „kupovina predmetnih nekretnina znatno prelazi zakonite prihode M. i S. B. (Mate i Silvane Brzice, op.a.) Iz rješenja saznajemo da su tri stana (Horvaćanska, Kruge i Gračanska cesta) tvrtke Geoprojekt i Paron prodale M.B. (Mati Brzici) na temelju kupoprodajnih ugovora iz 2008., 2010. i 2011., no da Silvana i Mate Brzica ne borave u tim stanovima, niti ih koriste, a nisu niti ishodili uknjižbu vlasništva u zemljišnim knjigama na svoje ime – iako je prošlo nekoliko godina od kupovine.

Tu je i zanimljiv opis kupovine: „Stanovi su plaćeni gotovinom prethodno položenom na posebno otvorene bankovne račune 2008. i 2011. godine (što se podudara s vremenom kupnje stanova) koji su tijekom 2011. zatvoreni.“ Detaljno je utvrđeno da plaćeni iznosi značajno premašuju prihode u obitelji Brzica. Mate Brzica je 2011. imao evidentirane prihode samo za tri mjeseca, 14 tisuća kuna, a Silvana Brzica je je do rujna 2011. kao bankovna službenica primala plaću od 5 tisuća kuna. Iz podataka Ureda za sprečavanje pranja novca utvrđeno je da je Mate Brzica tijekom 2008. i 2011. otvorio račune u dvije banke na koje je u gotovini položio iznos od 2,2 milijuna kuna koje je potom iskoristio za plaćanje stanova, a da izvor tih novaca nije utvrđen.

Konačno, u rješenju Suda je crno na bijelo zaključeno: „…do sada prikupljeni rezultati posebnih dokaznih radnji upućuju na okr. M.B. kao osobu koja koristi i raspolaže tim nekretninama.“. Okr. M.B. je, naravno, Milan Bandić. No, u rješenju je jasno navedeno da se mjera ukida „ako u roku od dvije godine od dana određivanja ne bude potvrđena optužnica.“ Bilo je tako 2015. U međuvremenu, početkom 2018. Županijski sud u zagrebu prihvatio je sedam od deset točaka optužnice, a tri su vraćene na doradu. A što se zbilo s kolekcijom stanova za koje Uskok i sud smatraju da se Bandićevi a siromašan Bandićev prijatelj Brzica da su njegovi?

Iz Uskoka na upit Net.hr-a pojašnjavaju da je Županijski sud u Zagrebu u veljači 2018. ukinuo privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi za nekretnine za koje smo pitali „zbog proteka maksimalnog dvogodišnjeg zakonskog roka od njihovog donošenja do pravomoćnosti optužnice“.

„Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je to rješenje Županijskog suda u Zagrebu, unatoč žalbi u kojoj je USKOK istaknuo da je optužnica bila podignuta još u prosincu 2015. godine te da Županijski sud nije odlučivao o njenoj pravomoćnosti prije isteka maksimalnog zakonskog roka važenja mjera.“, stoji u odgovoru Uskoka. Pojednostavljeno rečeno, Županijski sud je taman malo zakasnio i omogućio da „blokada“ imovine prestane vrijediti. Temeljem te odluke, pojašnjava nam to i odvjetnica Milana Bandića, Ksenija Vržina, u zemljišnim knjigama brisane su zabrane otuđenja ili opterećenja na tim nekretninama. No, činjenica jest da ni Milan Bandić, niti njegov brat niti obitelj Brzica još ne mogu raditi s nekretninama što žele.

Postupci za brisanje založnog prava su u tijeku

Odvjetnica Vržina upozorava da je nakon stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, točnije 27.07.2017., prestao važiti Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem.

“Glede određivanja, produljenja i ukidanja privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi stupile su na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, i počele se primjenjivati dana 27.07.2017., sudovi su po službenoj dužnosti temeljem odredbe čl. 557.e Zakona o kaznenom postupku provodili sjednice vijeća radi ispitivanja zakonskih uvjeta za daljnje primjene mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi.“, objašnjava odvjetnica Vržina u pisanom odgovoru na upit Net.hr-a.

„Nakon ukidanja navedenih mjera, Ministarstvo financija zastupano po Općinskom državnom odvjetništvu je nadležnim sudovima podnijelo prijedloge radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od cca 17,5 milijuna kuna prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama u vlasništvu gospodina Milana Bandića, te su nadležni sudovi donijeli rješenja kojim se zasniva založno pravo i naložili Zemljišnoknjižnim odjelima uknjižbu istog.“, piše u odgovoru odvjetnice Milana Bandića. No, u međuvremenu je Upravni sud u Zagrebu poništio porezno rješenje kojim se „utvrdila navedena novčana tražbina“, a nakon pravomoćnosti te presude „podneseni su prijedlozi gospodina Milana Bandića za obustavu postupka osiguranja i brisanje založnog prava, te su ti postupci u tijeku.“

Ukratko, obrana Milana Bandića upravo – naravno, na temelju odluke Upravnog suda – želi posve osloboditi nekretnine ikakvih tragova sumnji da nešto nije bilo u redu s njima. A što se događa sa stanovima za koje je Mate Brzica tvrdio da su njegovi a Uskok i Sud tvrdili da je upravo Milan Bandić taj koji „koristi i raspolaže tim nekretninama“? Promjene zakona, sporo pravosuđe, gomila vještih odvjetnika i tko zna što sve još..i izgubilo se ono što je Vrhovnom sudu RH 2015. bilo tako očigledno.

Brzica: ‘Jedan sam prodao, a prodat ću i ostala dva’

Matu Brzicu, prijatelja Milana Bandića, službenika u općini Grude, zatekli smo na radnom mjestu i on nam je odmah rekao da su sa njegovih stanova skinute sve zabilježbe i da je jednog već prodao. “A prodat ću i ostala dva!”, izjavio je za Net.hr, no nije htio detaljnije obrazlagati cijelu konstrukciju svog neobičnog, ali nesumnjivo unosnog poslovnog izleta u Zagreb. Zahvaljujući rastu cijena stambenih kvadrata, Mate Brzica, za kojeg su Uskok i Sud 2015. tvrdili da nema dokaza za porijeklo novca, zaraditi će milijune. Za sebe, ili za onog s kime je dogovorio taj poslovni poduhvat.

Teoretski, jednog dana, za neutvrdivo mnogo godina, kada hrvatsko pravosuđe okonča Aferu Agram, možda se i crno na bijelo potvrdi da su i ovi stanovi bili dio Bandićeve imovinske kolekcije. Ali ovako, bez ikakvih „zabilježbi“ u zemljišnim knjigama, oni već ionako žive svoj novi život, kao Brzičini stanovi i postaju sve nedostupniji za bilo kakav pravosudni zahvat. Naravno, moguć je i sada već klasičan hrvatski rasplet: potpuno oslobođenje Milana Bandića i u aferi Agram.

Milan Bandić, optuženik, gradonačelnik i iznimno važan politički partner Andreja Plenkovića reakcijom na spomen svih „njegovih“ stanova u gradskoj skupštini ipak je pokazao da mu je to bolno mjesto. Kao nešto što unatoč svoj svojoj moći nije uspio učiniti nevidljivim.