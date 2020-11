EKSPLOZIVAN ISTUP SDP-OVE ZASTUPNICE: ‘U normalnim zemljama Ćorić bi odavno bio bivši, Plenković ga brani – možda tako čuva i sebe?’

S Mirelom Ahmetović, zastupnicom u Saboru i načelnicom Omišlja na otoku Krku, razgovaramo o inicijativi SDP-a za opozivom ministra Tomislava Ćorića

“Moj obraz nema cijenu!”, dramatično je u žestokoj saborskoj raspravi ovih dana u Saboru ministar gospodarstva i održivog razvoja, Tomislav Ćorić, branio svoju poziciju u slučaju Vjetroelektrane Krš-Pađene. U interpelaciji koju je pokrenuo Domovinski pokret, a podržale su ga i druge oporbene stranke, zahtijevao se uvid u dokumentaciju za Vjetroelektranu Krš-Pađene, odnosno rasvijetljavanje situacije koja je završila hapšenjem Josipe Rimac i optužnicama za podmićivanje i pogodovanje. Premijer Plenković je prezrivo odbio sve zahtjeve oporbe, interpelaciju je nazvao beznačajnim teatrom, no ni nakon ovog rešetanja Ćorić ne može odahnuti, odnosno, njegovim riječima rečeno – slijedi novo propitivanje njegova obraza. SDP, potpomognut potpisima i drugih oporbenih klubova, traži njegov opoziv.

O novoj oporbenoj akciji u Saboru razgovaramo s Mirelom Ahmetović, saborskom zastupnicom i načelnicom Omišlja, općine na otoku Krku, u kojoj se gradi LNG plutajući terminal zbog kojeg načelnica bilježi već dugu povijest borbe s ministrom Ćorićem – koji je kao ministar energetike i zaštite okoliša bio veliki zagovornik i promotor LNG terminala, unatoč protivljenju građana otoka Krka.

NET.HR: S kojom točno argumentacijom krećete u opoziv ministra Tomislava Ćorića? Što vam je u fokusu?

AHMETOVIĆ: U fokusu ostaje Afera “Krš-Pađene” kao krucijalni dokaz pogodovanja partikularnim, privatnim interesima u odnosu na javni interes građana Hrvatske. Koliko god HDZ pričao bajke o tome kako nema apsolutno nikakve odgovornosti ministra Ćorića, ostalo je visjeti u zraku pitanje zašto je upravo ministar Ćorić produljio rok za povlaštenog distributera tvrtki kojoj se pogodovalo i kako je upravo to razdoblje zanimljivo istražnim organima u slučaju Rimac. Ako nije bilo pogodovanja zašto se na uvid ne dostave svi dokumenti koji bi to rasvijetlili, ako je sve čisto kako to da je Josipa Rimac kao Plenkovićeva državna tajnica završila u zatvoru? Zašto je proširena istraga na Ćorićeva pomoćnika i državnog tajnika Validžića?

Vladajući tvrde kako si oporba sama može “skinuti” sve dokumente koji ih zanimaju i kako Vlada nije “kurir”. Ja bih podsjetila gospodu iz HDZ-a na Ustav RH, Zakon o Vladi i Poslovnik Hrvatskog sabora gdje jasno stoji kako je Vlada odgovorna Hrvatskom saboru kojega biraju hrvatski građani. Meni je jasno da se HDZ prema propisima i Ustavu odnosi kako njima odgovara, ali s obzirom na to koliko vladaju Hrvatskom, osnovne stvari su mogli naučiti.

NET.HR: Tijekom ove rasprave o interpelaciji opet se spominjao Ćorićev odlazak u čuveni Klub Dragana Kovačevića. Još uvijek nije poznato kada je točno bio tamo i što je radio, jer on govori pred novinarima da to “neće dijeliti s javnošću”, nego će reći istražnim tijelima, ako bude pozvan.

AHMETOVIĆ: I to će biti u fokusu postupka o povjerenju ministru Ćoriću jer je naprosto nevjerojatno da ministar koji je nadređen šefu javne tvrtke odlazi u njegov privatni klub koji je predmet istrage državnih tijela. Ja uopće ne dvojim da je ministar Ćorić znao kome ide i zašto ide, ali hrvatska javnost ima pravo znati ima li u tim odlascima imalo sumnje na neke radnje koje nisu u skladu sa zakonom, pogotovo u kontekstu pronalaženja milijuna kuna u vrećicama, automobilima, stanovima. Ne zaboravimo da je i ministar Ćorić sudjelovao u imenovanju Dragana Kovačevića za predsjednika uprave JANAF-a, kao i da je supotpisao famozni Memorandum između Ine i JANAF-a. Na sva pitanja ministar Ćorić je dužan odgovoriti Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti. Njegov odnos prema novinarima nije vrijedan komentara, ali na sva pitanja će kad-tad morati dati odgovore.

NET.HR: Predsjednik Zoran Milanović je, nastojeći minorizirati svoje posjete Klubu, na neki način umanjivao i značaj činjenice da je ministar Ćorić bio tamo?

AHMETOVIĆ: Predsjednik Milanović je ponajprije odgovarao na pitanja zašto je on bio tamo i pod kojim okolnostima. Nisam stekla dojam da je umanjivao značaj Ćorićeve prisutnosti, ako jest, onda se ne mogu s njime složiti. Klub u kojem se odvijaju sumnjive transakcije, u kojem se nalazi brojač novca, u koji zalaze ljudi koji muljaju, nije mjesto ni za predsjednika države ni za ministre u Vladi. A pogotovo takav klub nije mjesto na koje će odlaziti ministar zadužen za resor vlasnika tog kluba. U normalnim zemljama koje drže do sebe za takvu radnju iza koje vrišti sumnja na pogodovanje, što je slučaj u odnosu Kovačević – Ćorić, taj ministar bio bi bivši.

NET.HR: Premijer vrlo posprdno govori o svim oporbenim akcijama u Saboru, i vašu najavu za opozivom smatra “još jednim pokušajem destabiliziranja Vlade”, za kojeg se unaprijed zna da neće ništa postići. “Pogledat ćemo što su napisali, odgovorit ćemo im, održati raspravu, neće dobiti potrebnih 76, i on će i dalje biti ministar…”, rekao je Plenković. Kako to komentirate?

AHMETOVIĆ: Apsolutno je pravo predsjednika Vlade ocjenjivati postupke oporbe kako god želi. Oporba, isto tako, ima pravo propitkivati tu istu Vladu i njezine ministre. Način na koji Plenković docira, ne samo oporbi, već i novinarima, javnosti, svakome tko se ne slaže s njegovim napuhanim stavom, jest odraz nervoze i megalomanskog ega. To sigurno nije učio u Bruxellesu gdje je fin, kulturan, rekla bih i ponizan. U Hrvatskoj se pretvara u wannabe diktatora i vrlo često se i u Saboru ponaša kao da se radi o skupu HDZ-a. Ali kako sam mu već jednom i izravno rekla, mora shvatiti da neće zauvijek biti predsjednik Vlade i da njegovo nadmeno ponašanje govori o njemu samome.

NET.HR: Mnoge je začudio kada je Ćorić dobio nakon energetike i zaštite okoliša i resor gospodarstva. Je li to znak da je ušao u krug HDZ-ovih političara u koje Plenković ima najviše povjerenja? Kao da Plenković “zna” da nema izgleda da će istrage u slučaju Vjetroelektrana ili Janaf ili Ina i Mađari – poljuljati njegova ministra?

AHMETOVIĆ: Plenković iznad svega voli lojalnost, Ćorića je dobio u miraz od Karamarka i od tada mu je Ćorić vjeran u svim situacijama. Zbog toga je ministar Ćorić i nagrađen kada mu je povjerena izrada HDZ-ovog gospodarskog programa, a kasnije i s megaministarstvom. Međutim, postoji tu još jedna kvaka. Tomislav Ćorić sigurno jako puno toga zna, pogotovo kada je energetika u pitanju. A kada je taj resor u pitanju, nemoguće je da se takve stvari ne tiču i premijera. Prema tome, čuvanjem Ćorića Plenković možda čuva i sebe. Ne zaboravimo kako je uhićena Josipa Rimac. Pukle su mjere, a postoje indicije da su mjere vrebale nekog višeg.

NET.HR: Tijekom rasprave o interpelaciji, i Ćorić i Plenković su inzistirali da je sve sporno što se zbilo oko vjetroelektrana “skuhano” još 2013., u vladi Zorana Milanovića, kada su “nekome” dane povlaštene cijene. Tu se zapravo dotiču bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka. Kako to komentirate?

AHMETOVIĆ: U svojoj raspravi u ime Kluba SDP-a javno sam pozvala i ministra Ćorića i premijera Plenkovića neka pokažu sve dokumente s bilo čijim potpisom, niti SDP niti ja nemamo problem s time. Neka se sve pročešlja i ako postoji bilo čija odgovornost sa SDP-ove strane neka se procesuira i preispita. Ali me čudi kako to da se o Ivanu Vrdoljaku nisu postavljala pitanja 2017. kada je, gle čuda, u istoj godini potpisana koalicija HNS-a i HDZ-a, ali i Ćorićev potpis da za projekt “Krš-Pađene” nije potrebna glavna ocjena o utjecaju projekta na ekološku mrežu. Vrlo zanimljiv tajming. Plenkoviću je Vrdoljak problem sada kako bi se ocrnila Milanovićeva vlada, ali to mu nije bilo bitno kada je zajedno s Vrdoljakom uzurpirao volju birača. I još k tome se u mandatu njegove Vlade produlji Vrdoljakova odluka o povlaštenom proizvođaču električne energije. Vrlo vjerodostojna politika.

NET.HR: Kao načelnica Omišlja imali ste dugu povijest odnosa s ministrom Ćorićem zbog LNG plutajućeg terminala. Kada ste u siječnju 2019. u otvorenom pismu Plenkoviću i njemu upozoravali na štetnost projekta za građane, ministar Ćorić javno izgovorio da vi niste “predmet njegova interesa” i da su vam “izjave deplasirane”. Jeste li vi ikada uspjeli normalno komunicirati s ministrom o problemu LNG terminala?

AHMETOVIĆ: S gospodinom Ćorićem razgovarala sam svega dva puta. U jednom od tih razgovora ministar Ćorić ponudio mi je mito, o čemu sam već i javno govorila (https://net.hr/danas/hrvatska/nacelnica-omislja-otkrila-ministar-mi-je-nudio-mito-da-sutim-a-predsjednica-samo-pokusava-doci-dalje-od-ograde-bijele-kuce/. Podsjećam da mi je rekao, citiram: “Malo smanjite ton oko LNG terminala, a ja ću pomoći kod direktora javnih tvrtki – HEP i Hrvatske vode da se općini Omišalj odobre projekti”. Takvo ponašanje ministra Ćorića prijavljeno je temeljem Zakona o kaznenom postupku. Koliko oni sami vjeruju u svoj projekt LNG-a govori činjenica kako se Plenković do danas nije usudio doći u Omišalj jer očito ne može objasniti stanovnicima zašto je taj projekt dobar. Radi se o strateškom državnom projektu sufinanciranom EU sredstvima koji nije pompozno otvoren kako se inače otvaraju takvi projekti. Dapače, zaobišla ga je i ondašnja predsjednica Grabar-Kitarović, iako je bila svega par stotina metara od njega, na terminalu JANAF-a, kao gošća onog istog Dragana Kovačevića kod kojeg se gostio i njezin suprug Jakov Kitarović.

NET.HR: U kojoj je fazi izgradnja LNG terminala?

AHMETOVIĆ: Taj nezakoniti i ekološki štetan projekt koji istovremeno nije u interesu građana Republike Hrvatske je pred krajem realizacije. Raspolažem informacijama kako postoje određeni problemi u gradnji plinovodne infrastrukture, s građevinskog i ekonomskog stajališta, ali vjerujem da će projekt ubrzo biti “otvoren”. Hoće li funkcionirati, i za kakve i čije potrebe, to je drugo pitanje. Međutim, pričekajmo još neko vrijeme prije iznošenja detalja. Sigurna sam da ćemo razgovarati o još jednoj aferi ministra Ćorića – aferi LNG.