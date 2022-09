Saborska zastupnica iz stranke Centar, Dalija Orešković, osvrnula se na Facebooku na aktualnu aferu s Inom.

"Mislite li da Andrej Plenković za sve što ovdje navodim nije znao, ili naprosto nije dovoljno googlao? Šteta što premijer ne googla svoje kadrove koje postavlja na ključne pozicije na onakav način kako googla oporbene zastupnike s ciljem da ih ponizi, kao što je to jučer pokazao u Hrvatskom saboru. Da je googlao, možda ne bi došlo do ovakve monstruozne pljačke. No kad već ne googla premijer, googlala sam ih ja, pa sam tako na temelju javno dostupnih podataka povezala u jedan korupcijski lanac priču o plinskom biznisu iz INA-e, koji seže sve do samog vrha.

Damir Škugor nije tek neka niža razina menadžera. Upravi INA-e, kao i samom vrhu HDZ-a bio je dobro poznat, o čemu svjedoči činjenica da je Damir Škugor 2007.g., još u vrijeme Ive Sanadera sklopio štetan ugovor na temelju kojeg INA talijanskoj tvrtki prodaje plin s hrvatskih nalazišta ispod cijene po kojoj INA istovremeno plaća plin kojeg za potrebe hrvatskog tržišta uvozi iz Rusije, čime je još u ono vrijeme INA oštećena za 20 milijuna eura.

Unatoč tome, tom istom Damiru Škugoru koji se na stranačkim skupovima slika uz Andreja Plenkovića, Gordana Jandrokovića i Tomislava Ćorića, a ujedno je i kum glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, uprava INA-e daje ovlast da sklapa nove ugovore o prodaji INA-nog plina, te ga ujedno postavlja za direktora tvrtke CROPLIN čiji je INA jedini vlasnik, a ujedno je CROPLIN suvlasnik Plinare istočne Slavonije zajedno sa Vukovarkom - srijemskom županijom, s kojom upravlja HDZ-a. U Plinari istočne Slavonije, Damir Škugor je bio član nadzornog odbora, te su mu upravo sve te funkcije omogućile da iz INA-e izvuče milijarde.

Dokument kojeg ovdje objavljujem, predala sam danas Antikorupcijskom vijeću kao pripremu za utvrđivanje sistemskih propusta u poslovanju i upravljanju unutar same INA-e. Od pitanja koja se ovdje otvaraju, ne smijemo odustati."