EKSPLOZIJA U BEJRUTU POGODILA I OVAJ HRVATSKI BIZNIS: ‘Izgubili smo čak trećinu tržišta, imamo ogromne viškove’

Libanonsko tržište je za domaće tovljače, okupljene u Udrugu Baby Beef, bilo u rangu s onim talijanskim, s kojim Hrvatska inače ostvaruje najveću robnu razmjenu

Prošlotjedna tragedija u Bejrutu, glavnom gradu Libanona, gdje je u lučkom skladištu eksplodiralo 2750 tona amonijeva nitrata raznijevši velik dio grada te usmrtivši više od 150 i ranivši nekoliko tisuća ljudi, posredno se odrazila i na hrvatsku poljoprivredu. Premda robna razmjena Hrvatske i Libanona nije velika, domaći tovljači uvelike su vezani za libanonsko tržište koje su sada izgubili.

Naime, libanonsko tržište je za domaće tovljače, okupljene u Udrugu Baby Beef, bilo u rangu s onim talijanskim, s kojim Hrvatska inače ostvaruje najveću robnu razmjenu, piše Glas Slavonije.

JEDNA ISKRA RAZORILA JE BEJRUT: Amonijev nitrat eksplodirao je tijekom varenja vrata; zanimljivo je što se događalo 5 godina ranije

Libanonsko tržište počeli ‘gubiti’ još prije godinu dana

“Baby Beef, udruga čiji tovljači pokrivaju 90 posto tova junadi u Hrvatskoj, tržište Libanona počeo je gubiti prije godinu dana, situaciju je dodatno otežao koronavirus, a eksplozija u Bejrutu bila je samo šlag na tortu”, kazao je predsjednik udruge Darko Celovec za Glas Slavonije.

Na hrvatske tovljače, njihov do tada uhodani izvoz u Libanon – 40.000 grla tovne junadi godišnje, a toliki im je i izvoz u Italiju, pa u te dvije zemlje odlaze dvije trećine njihove ukupne proizvodnje, od 120.000 grla, odrazila se financijska i ekonomska kriza u Libanonu, koje su počele krajem 2019., kada su ih dodatno pogoršale restrikcije zbog pandemije.

“Prije godinu dana počela je libanonska kriza, jer je zemlja prezadužena, događa se grčki scenarij, ali njih Europa ne može spasiti. Libanon je bankrotirao, no, za razliku od Grčke, nema mu tko pomoći. Lani u listopadu Libanon je počeo pokazivati financijske slabosti, pa se dogodio koronavorus i tada je počeo problem za nas, kupci su nam sve manje dolazili i sve manje plaćali. Od šest kupaca ostao nam je jedan jedini. Sve su to veliki kupci za Libanon. Ili svaki ili dva tovare brod s 1500 – 2000 grla junadi. Svaki tjedan išao je jedan brod u Libanon, s 800 do 1800-2000 grla”, objasnio je Celovec.

Zbog gubitka libanonskog tržišta tovljači u nevoljama

Izvoz junadi u Libanon bio je vrijedan 400-500 milijuna kuna, što je trećina ukupne proizvodnje tovne junadi babybeefovaca. Sada je problem i to što je u eksploziji uništena bejrutska luka, pa nema ni tehničkih mogućnosti za prijam robe. Celovec je za Glas Slavonije objasnio i kako su domaći tovljači osjetili devalvaciju libanonske valute.

“Njihova lira toliko je devalvirala da, kada naši kupci u eurima plate našu robu te kada to prodaju za liru u Libanonu, drugi dan i svaki dan poslije, ta je lira deset posto manje vrijednosti”, kazao je.

Zbog gubitka libanonskog tržišta, ali i dijela domaćeg, tovljači su sada pred problemom, ne znaju kamo sa stokom. Farme su pune, i to grla s već prekomjernom težinom.

“U nedavnom privremenom otkupu jedva smo “utopili” oko 4000 grla, no slijedi novi veliki val viškova”, kazao je Celovec za Glas Slavonije.

HRVATSKI STOČARI PROPADAJU JER TRGOVCI MASOVNO UVOZE JEFTINIJE MESO IZVANA: Pravi problemi tek slijede na ljeto: ‘Crno im se piše’