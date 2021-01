Grad Umag najavio je rješenje, kojeg jedan vijećnik uspoređuje s rezanjem Gordijskog čvora, a i drugi ističu kako se rješenja moraju Inspektorata moraju rigorozno provoditi

Gotovo svi vlasnici kuća u prvom redu do mora istarske Savudrije mimo svih zakona i pravila prisvajaju si komad po komad plaće. Sagradili su molove, mostove za pristup, betonirali mjesta za ležaljke, stepenice za ulaz u vodu pa na neki način i zabranili svima ostalima da koriste javno i pomorsko dobro.

‘Nemate jedan slobodan metar za ući u more’

“Od stare Savudrije vi nemate jedan slobodan metar da možete ući u more, to evo svatko ima svoje”, rekao je za Dnevnik.hr Josip Šverko, Savudrija. “Što je najgore mi nemamo pravo pristupa ovdje. Ja sam više puta probao sa barkom prići pa su me odmah potjerali“, kaže Šverko. Iz državnog isnpektorata došao je tek šturi odgovor. “Državni inspektorat surađuje i kontinuirano komunicira s jedinicama lokalne samouprave vezano uz navedenu problematiku bespravne gradnje”, napisao je Državni inspektorat.

No grad Umag najavio je rješenje, kojeg jedan vijećnik uspoređuje s rezanjem Gordijskog čvora. “Počeli smo od svetog Ivana graditi šetnicu s kojom ćemo nadam se riješiti ovaj problem“, kaže Damir Grunbaum.

Na poljoprivrednom zemljištu niklo čitavo naselje

Borbu s bespravnim divljaštvom vode i u Rovinju. Samo lani prijavljeno je sedamdeset novih ilegalnih objekata.

“Normalno da nije u redu, ja sam sagradio kuću prije trideset godina ali sam imao građevinsku dozvolu i sve ostalo što smo morali imati”, rekao je Darko, Rovinj.

Čitavo područje pored Rovinja je poljoprivredno zemljište na kojem se ne bi smjelo graditi, no ipak niklo je čitavo naselje ilegalnih građevina, a njihovoj sudbini uskoro će, nadaju se iz grada, presuditi bageri.

“Najvažnije je da se počnu provoditi rješenja Državnog inspektorata. Ukoliko se ne provode normalno da to motivira i nekog drugog da nastavi sa gradnjom”, rekao je Elvis Prenc, voditelj odsjeka za komunalno i prometno redarstvo.

Barake glumile vile, cerate bazene.,..

U godini globalne pandemije imali su i fenomen – fiktivne građevine. Barake su glumile vile za odmor, a plave cerade bazene.

“S obzirom na neke lažne vijesti koje su izašle van da će se desiti neka nova legalizacija dobili smo čvrsto obećanje da to toga neće doći, da nema nove legalizacije”, Prenc.

No, po najavama i oznakama na ovim kućama bit će rušenja.