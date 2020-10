Slučaj Ante Delipetra, pomoćnika ministra u MUP-u koji je zaposlio snahu, snahinu sestru i dečke svojih dviju kćeri, kojeg istražuje Povjerenstvo za sukob interesa, dobiva novu dimenziju s otkrićem da je član nekoliko komisija za državni ispit

Kada je iz transkripata u slučaju Josipe Rimac, bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave, otkriveno kako je sređivan prolaz na državnim ispitima – ispitima koji bi trebali poslužiti kao filtar i priprema onim sretnicima koji su primljeni u državnu službu, da je, dakle, velikim dijelom cijeli proces kompromitiran, Ministarstvo uprave je dugo tajilo tko su sve ispitivači na državnim ispitima, ali su onda ipak popustili pod pritiskom novinarke Jutarnjeg lista i pozivanja na Zakon o pravu na pristup informacijama. U slučaju Josipe Rimac nedvosmisleno se saznalo da dio ispitivača – uhvaćenih, pretpostavljamo, slučajno u okviru kompleksnije istrage, dila pitanjima i odgovorima, odnosno pristaje odabranima osigurati siguran prolaz, da su, dakle, sudjelovali u koruptivnoj operaciji, ne visokog ranga, onoj u kojoj se vrte milijuni, ali svakako u nečasnim i degutantnim postupcima – u zemlji u kojoj je teško doći do zaposlenja normalnim putem.

No, ostalo je otvoreno pitanje: jesu li ovim otkrićem u slučaju Rimac otkriveni svi koji se upuštaju u sređivanje državnih ispita ili je to samo izdvojen jedan manji uzorak? Te hoće li ministar Ivan Malenica, koji je preuzeo resor pravosuđa i uprave – pročešljati cijeli tim ispitivača?

Otkrivanje cijelog popisa ispitivača za Net.hr je bilo posebno zanimljivo jer se među ispitivačima pojavio i Ante Delipetar, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za ljudske resurse, o čijem smo modelu zapošljavanja bliskih osoba članova obitelji objavili opsežno istraživanje. Delipetar je, naime, u AKD-u, agenciji podređenoj MUP-u, zaposlio snahu, a snahinu sestru, te dečke svojih dviju kćeri zaposlio je u MUP-u. Jedna kći je zaposlena u državnoj tvrtki poznatoj po zbrinjavanju rodbine političkih kadrova, HEP-u, a za drugu kćer je otkriveno da je zaposlena u Janafu početkom rujna te je vrlo izgledno da je to posljednje zapošljavanje preko veze koje je potpisao Dragan Kovačević.

HALO POLICIJA: Pomoćnik ministra zaposlio snahinu sestru, posao u MUP-u je našao i za dečke svojih dviju kćeri i to u istom danu

Povjerenstvo za sukob interesa obrađuje predmet

Nakon što je Net.hr objavio tekst o Delipetrovom modelu zapošljavanja u MUP-u, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je slučaj, a ovih dana smo provjerili u kojoj je fazi slučaj i saznali da je “navedeni predmet u radu te Povjerenstvo prikuplja potrebne podatke i dokumentaciju sa svrhom utvrđivanja relevantnih činjenica.” Nakon što predmet bude spreman za raspravljanje i odlučivanje, bit će uvršten na dnevni red jedne od sjednica Povjerenstva, odgovorili su nam iz Povjerenstva.

Istovremeno, taj isti dužnosnik, pomoćnik ministra policije za ljudske resurse s evidentnim teretom neobičnog modela ubacivanja ljudskih resursa bliskih obitelji – za Ministarstvo pravosuđa i uprave – i dalje je neupitan autoritet za ispitivanje novih državnih službenika, član je pet ispitnih komisija i smatra ga se ekspertom za razna područja, od službeničkih odnosa do sustava lokalne i područne samouprave. I za to dobiva značajan honorar, no iz Ministarstva uprave ne žele odgovoriti koliki.

Uputili smo stoga upit u Ministarstvo pravosuđa i uprave hoće li istraga Povjerenstva, odnosno moguća “presuda” da je Ante Delipetar u sukobu interesa, utjecati ikako na njegovu poziciju u ispitnim komisijama. Dakako, zanimalo nas je i načelno, bi li utvrđen sukob interesa za bilo kojeg ispitivača bio dovoljan razlog da se nekog od njih makne, no dobili smo citiranje Uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita, i objašnjenje tko može biti primljen u ispitnu komisiju, a što je “eliminatorno”.

Je li dokazani sukob interesa nespojiv s pozicijom ispitivača?

“Uredbom o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita propisan je postupak i uvjeti za imenovanje članova Državne ispitne komisije. Člana Komisije kod kojeg nastupe okolnosti temeljem kojih više ne ispunjava uvjete, razrješava čelnik nadležnog državnog tijela. Isto tako čelnik državnog tijela može razriješiti člana Komisije i temeljem drugih opravdanih razloga. Odredbom članka 29. navedene Uredbe za imenovanja člana Komisije iz reda službenika jedan od uvjeta je ocjena radne uspješnosti ne manja od ocjene ‘primjeran’ u prethodnom razdoblju od tri godine slijedom toga i to je jedan od uvjeta za razrješenje. Isto tako član Komisije iz reda službenika ili koji nema status službenika ne može biti osoba kod koje postoje zakonske zapreke za prijam u državnu službu prema Zakonu o državnim službenicima”, stoji u odgovoru iz Ministarstva.

Zakon je, pak, propisao da u državnu službu ne mogu biti izabrane osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti ili koje su proglašene krivim za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti, zatim osobe kojima je prestala državna služba zbog teške povrede dužnosti u roku od četiri godine od prestanka državne službe, te osobe koje su ostale bez državne službe zbog toga jer nisu zadovoljile na probnom radu, također u roku od četiri godine.

Ukratko, ne spominju se “presude” Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ali tu je napomena da “čelnik državnog tijela” može razriješiti člana i zbog “drugih opravdanih razloga”. U slučaju da ekspertu za zapošljavanje u državnim službama (ali i tvrtkama), Anti Delipetru, bude i službeno utvrđen “sukob interesa” – ovisit će o tome hoće li ministar Ivan Malenica odvagati da je to dovoljno opravdan razlog za zamjenu Ante Delipetra.

Naime, članove državne ispitne komisije za opći dio imenuje ministar uprave, a za posebni dio ispita čelnik središnjeg dijela državne uprave, odnosno, drugog državnog tijela nadležnog za pojedino upravno područje – ali uz prethodnu suglasnost ministra uprave.

POMOĆNIK MINISTRA U SUKOBU INTERESA? Zaposlio snahinu sestru i dečke svojih kćeri, Povjerenstvo je upravo otvorilo slučaj, ministar šuti

Isključena tri ispitivača i dva tajnika Komisije

Iz Ministarstva nam je odgovoreno da je nakon Afere Rimac ministar Malenica iz ispitne komisije isključio tri ispitivača i dva tajnika Komisije, no nije nam odgovoreno je li zbog tog slučaja provedena i kontrola ostalih ispitivača.

“Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2019. uspostavljen je novi zakonodavni okvir državnog ispita kojim je propisano isključivo pismeno polaganje državnog ispita, dok se posebni dio državnog stručnog ispita i Državna ispitna komisija ukida. Ministar uprave donio je u lipnju 2020. godine Pravilnik o polaganju državnog ispita (NN 70/2020) kojim se propisuje novi način polaganja državnog ispita pisanim odnosno elektroničkim putem. Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2021. godine. Navedene promjene će omogućiti razvoj i provedbu državnog ispita prema unaprijed određenoj metodologiji i kriterijima te putem zadataka zatvorenoga tipa (višestrukoga izbora) koji omogućuju objektivnu procjenu znanja”, odgovoreno je iz Ministarstva na naše pitanje hoće li se pojačati mehanizmi kontrole ispitivača nakon što je slučaj Rimac otkrio skandalozne modele dogovaranja.

Drugim riječima, ministar Malenica se nada da će Pravilnik koji stupa na snagu u travnju 2021. onemogućiti ono što se zbivalo u slučaju sređivanja državnih ispita za brata ministrice Žalac ili vozača ministra Medveda, a možda i mnogo šire, ali nije otkriveno “crno na bijelo” kao u ovom slučaju.

BOŽINOVIĆEV POMOĆNIK I MUP KRŠE ZAKON: Ne žele platiti bivšem policajcu, premda im je to naredio sud, šteta za proračun raste; ‘Ovo je ludilo’

Je li Delipetar ispitivao i bliske osobe svojih članova obitelji?

No, bit će svakako zanimljivo vidjeti kako će Malenica postupiti u slučaju Delipetar. Osim što je pod istragom za sukob interesa zbog zapošljavanja bliskih osoba članova obitelji, nakon objave imena ispitivača i otkrića da je i on član ispitne komisije, dolazi se i do nove relacije – te iste bliske osobe članova njegove obitelji – također su morale polagati i državni ispit. Jesu li ti možda polagali kod njega osobno ili su se mogli možda konzultirati? Na naš upit upućen MUP-u, je li Ante Delipetar, pomoćnik u tom istom ministarstvu, bio u komisijama za državni ispit sestri svoje snahe ili dečkima svojih kćeri, odgovorili su da ne mogu odgovoriti, te da su upit proslijedili u nadležno Ministarstvo uprave.

Neumorni pomoćnik Delipetar u međuvremenu se ovjenčao još jednom uglednom pozicijom. U Uredu predsjednika Zorana Milanovića izabran je i za člana Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja. Po svemu sudeći, neobični zahvati u zapošljavanju i istraga Povjerenstva za sukob interesa nisu ni okrznuli visoki status i lijepe honorare za dodatne poslove omiljenog pomoćnika ministra Davora Božinovića.