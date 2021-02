EKSPERIMENTIRAMO LI NA UMIROVLJENICIMA S ASTRAZENECINIM CJEPIVOM? Imunolog objasnio zašto misli da se i oni trebaju cijepiti

Riječki imunolog smatra da bi se i starije osobe trebale cijepiti s cjepivom AstraZenece: ‘Još uvijek imaju dovoljan broj stanica i mogu odreagirati’

Zlatko Trobonjača, imunolog iz KBC-a Rijeka rekao je danas za HRT da bi se starije osobe trebale cijepiti AstraZenecinim cjepivom, iako su umirovljeničke udruge u potpunom čudu i protive se cjepivu koje je ispitano na samo 600 ljudi.

“Starije osobe bi se trebale cijepiti i s ovim cjepivom. Ne vjerujem da je to samo 10 posto u odnosu na mlađu populaciju. Starije osobe imaju nešto slabiju imunost nego mlađe osobe. Nemaju timus i ne mogu unovačiti toliko stanica protiv tog virusa kao mlađe, ali još uvijek imaju dovoljan broj stanica i mogu odreagirati”, rekao je Trobonjača.

Tri razine

Trobonjača je objasnio da je prva razina kliničkog očitovanja neutralizacijska, što znači velika koncentracija protutijela koja onemogućava kontakt virusa s našim stanicama. “Onemogućava infekciju stanica i replikaciju virusa. Druga razina je nešto manja razina protutijela gdje virus može ući u stanicu i gdje se može dogoditi replikacija, u takvom se klinički očituje kao slabija bolest, kraća bolest i smrtnost je puno manja”, rekao je.

Treća razina je gdje se možda bolest razvije, ali je infektivnost čovjeka manja. “Ako gledamo tri razine kliničkog očitovanja s obzirom na našu imunost, možda stariji ljudi neće biti zaštićeni neutralizacijskom imunošću, gdje će u potpunosti biti onemogućen kontakt virusa s našim stanicama, ali će možda prebolijevati puno kraću, lakšu bolest i smrtnost će s e smanjiti.

S AstraZenecinim cjepivom dobit će se ta razina zaštite i što se tiče virusnih mutanata. Ako gledamo koncentraciju protutijela, protiv virusnih protutijela ne stvaramo samo jedno protutijelo, nego stvaramo više različitih protutijela, protiv tzv. antigenskih determinanti samog proteina šiljka. Ako virus mutira i izmijeni svoj protein, onda ta baterija protutijela, od recimo 10 protutijela neće se moći vezati. Ali će se vezati određeni manji broj protutijela koji će dovesti do smanjenja kliničke slike ili redukcije smrtnosti od infekcije”, rekao je.

Eksperimentiranje na umirovljenicima?

Trobonjača tvrdi da se ne radi o eksperimentiranju na umirovljenicima. “Vi nemate takvu drastičnu promjenu u imuno reaktivnosti u starijoj populaciji u odnosu na mlađe. Starije osobe možda slabije reagiraju s manjom imunošću. Ako uzmete u obzir omjer nekakve opasnosti koja bi se mogla dogoditi za starije osobe zbog infekcije i opasnost s obzirom na moguće nuspojave AstraZenecinim cjepivom, ona je nemjerljiva. Ne možete očekivati da bi vam do 60 ili 65 godine cjepivo bilo bez nuspojava, a za starije od 65 odjednom ima. To je praktički nemoguće, što se tiče našeg imunosnog sustava. Sigurno je da je manja opasnost od cijepljenja AstraZenecinim cjepivom starije populacije u odnosu na mogućnost i sve posljedice od same infekcije”, istaknuo je Trobonjača za HRT.

