EKSKLUZIVNO! Krunski svjedok sa suđenja Glavašu: ‘Dosta mi je izmišljotina, tužit ću ih! Olujića može biti stid zbog monstruoznih optužbi’

Razgovarali smo s osobama koje je na suđenju Branimiru Glavašu svjedok Krunislav Olujić, bivši glavni državni odvjetnik, osumnjičio za “dogovaranje” svjedočenja protiv Glavaša

“Zbog laži što ih je o meni iznio svjedočeći u postupku protiv Branimira Glavaša, upravo sam angažirao odvjetnika da Krunislava Olujića tuži zbog klevete. Kada se pravomoćno utvrdi da je lažno svjedočio, očekujem da ga DORH goni zbog počinjenja kaznenog djela davanja lažnog iskaza. Dosta mi je izmišljotina Glavaševih ‘svjedoka’ i najavljujem im da ni jedan više neće izbjeći kazneni progon za svaku laž koju o meni izgovori”, rekao je Krunoslav Fehir za Net.hr, krunski svjedok optužbe za ratne zločine počinjene u Osijeku 1991. godine, nakon što ga je u ponedjeljak, svjedočeći pred Županijskim sudom u Zagrebu, bivši okružni tužitelj i nekadašnji predsjednik Vrhovnog suda RH, Krunislav Olujić, prozvao za ‘pakiranje’ Glavašu.

Olujić je, naime, ispričao kako mu se 2010. godine Fehir povjerio da ga je za davanje iskaza protiv Glavaša pripremao Vladimir Faber, načelnik PU osječko-baranjske 2005. godine, da je često odlazio tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću i da je glede toga postupka bio u kontaktima s Jadrankom Kosor i Vladimirom Šeksom.

“Ništa od toga nije istina; kod glavnog državnog odvjetnika bio sam potkraj svibnja i u lipnju 2005. godine. Tada Faber još nije niti znao da će u Osijeku imati posla. Za načelnika PU osječko-baranjske imenovan je 26. srpnja, dva mjeseca poslije moga iskaza DORH-u. Prvi put sreo sam ga tek najesen te godine. Ne da me on nije pripremao za iskaz DORH-u, nego je temeljem moga iskaza pokrenuta istraga radi koje je on imenovan načelnikom PU u Osijeku! Jadranku Kosor nikada nisam sreo niti s njom razgovarao, a Vladimira Šeksa viđao sam 1991. godine u zgradi Sekretarijata za narodnu obranu i još samo jednom 2003. godine na Pelješcu, kada je s kumom Brankom Bačićem došao u posjet prijateljima s kojima sam se družio. Otad ga nisam vidio niti čuo. Kod Mladena Bajića bio sam samo radi davanja iskaza i nisam mu često odlazio”.

KRUNISLAV OLUJIĆ NA SUDU: ‘Osječke civile ubile su paravojne postrojbe. Branimir Glavaš s njima nije imao veze’

Olujić nagovarao Fehira da odustane

Fehirove riječi potvrđuju nam Jadranka Kosor i dva Vladimira. Šeks kaže da je Olujić konfabulator i da iznosi nebuloze, kao više puta dosad. Tvrdi da se ne sjeća da se ikad sreo i razgovarao s Fehirom pa ni 2003. na Pelješcu. Faber nam je pak, zbog službenih ograničenja pri davanju javnih izjava, poslao samo kratak odgovor:

“Parafrazirat ću jednog hrvatskog političara: Gospodin Olujić nikad ne laže, on samo ponekad ne govori istinu. To ću dokazati pred sudom, a ne u medijima”.

Navodeći parafrazu izjave po kojoj je poznat upravo Andrija Hebrang koji je – zanimljivo – svjedočio na istoj raspravi na kojoj i Olujić, Faberovo navođenje upravo te izjave govori i o njegovu mišljenju o vjerodostojnosti i Hebrangova svjedočenja.

“Sve njih predložit ću kao svjedoke u postupku protiv Olujića, koji će morati iznijeti dokaze za svoje izmišljene tvrdnje. A budući da ih ne može imati, očekujem brzu presudu i promptno reagiranje DORH-a. Porazno je za ugled naše zemlje da bivši predsjednik Vrhovnog suda kao svjedok ovako laže na suđenju kako bi pomogao jednom ratnom zločincu.

“Prvi put sada javno govorim o našem jedinom susretu u Zagrebu u prosincu 2009., a ne 2010. godine, kako je Olujić naveo u svome svjedočenju. Izlazeći iz Hotela Dubrovnik slučajno sam nabasao na njega. Prepoznao me iz medija, srdačno mi pružio ruku i pozvao na kavu u obližnji Čarli. Sreli smo neke poznanike i kratko se zadržali s njima, a onda se odvojili i tada je počeo govoriti o suđenju Glavašu. Rekao je da do toga nije trebalo ni doći, kao, svi smo mi proveli to neko zajedničko vrijeme s glavom u torbi… Bio je vrlo oprezan i diskretan, gledao kako ću reagirati i hoću li se pokolebati u namjeri da svjedočim o zločinima koji su se dogodili. Imao sam dojam da me htio obeshrabriti u daljem terećenju Glavaša. To mi je bilo ogavno, a kako sam i ranije upozoren na njega kao problematičnog čovjeka, popio sam svoju kavu, ispričao se žurbom, zahvalio na pozivu i otišao. Nikad se više nismo vidjeli ni čuli. Sada mi je žao što sam na takvog tipa potrošio desetak minuta svog života”, govori Fehir.

“Je li Olujić nekome ostao dužan pa je lagao kao svjedok, ne znam, ali činjenica je da se obrušio upravo na nas trojicu svjedoka koji najteže terete Glavaša i na čijim iskazima stoji optužnica pa time jasno otkriva i svoje namjere. Kakav je to okružni tužitelj bio, a onda i predsjednik najvišeg suda u državi, dovoljno govori njegovo sadašnje svjedočenje o trojici branitelja koji su mu pristupili raspitujući se, kako je naveo, o kolegi tužitelju, Jovanu Grubešiću, rekavši da su ga došli odvesti i ubiti. Olujić im je, kaže, ‘zaprijetio da to ne čine i da ću ih naći ako treba i na Ognjenoj zemlji’. Kakav to okružni tužitelj, danas državni odvjetnik, dopušta prijetnje likvidacijom svojeg kolege, a istog trenutka ne izda nalog osiguranju ili policiji da ih uhiti i ne podigne optužnicu protiv njih? Zbog takvih ljudi nam je pravna država na tako niskim granama”, smatra Fehir.

Inače, Olujićev se bivši kolega tužitelj prezivao Grubešić, bio je iznimno cijenjen, na glasu kao pošten, korektan i profesionalan, nakon odlaska iz DORH-a bavio se odvjetništvom i već nekoliko godina, nažalost, nije među živima.

Zašto je šutio gotovo tri desetljeća?

Postavlja se pitanje i zašto Olujić tek sada, gotovo tri desetljeća poslije događaja o kojima svjedoči, otkriva tko je navodno odgovoran za zločine za koje Glavaš, kako tvrdi, nije odgovoran? Zašto je šutio gotovo tri desetljeća i dopustio da se “nevinog” čovjeka osudi i godinama drži u zatvoru? Što je kao okružni tužitelj učinio na procesuiranju “pripadnika HOS-a, baranjskog voda i paravojnih postrojbi iz Vukovara” koji su, kako sada iznosi, odgovorni za zločine i kaos koji je vladao gradom? Je li prijavio tadašnjeg predsjednika Istražnog centra Okružnog suda u Osijeku, Radoslava Arambašića, i jednog od zapovjednika Prištabske čete, Nikolu Jamana, koje sada optužuje da su sa svojim privatnim skupinama činili zločine? Zašto poimence ne navede i ljude iz paravojnih postrojbi koji su činili zločine, ako to zna?

“Može ga biti stid zbog tako monstruoznih optužbi. Da je tako govorio o hrvatskim braniteljima netko drugi, danima bi ga razvlačili po medijima, a kada to kaže nekadašnji ‘Tuđmanov’ predsjednik Vrhovnog suda, nitko ne reagira”, komentira Fehir i navodi da je sa Zlatkom Kramarićem, bivšim osječkim gradonačelnikom i Olujićevim kumom, imao slična iskustva.

“I on je lagao pred Sudom. Sreo sam se s njim u Rovinju, možda mjesec dana prije nego što je svjedočio u prvom postupku protiv Glavaša. Spojio nas je jedan posrednik i tada mi je Kramarić ispričao sve što je znao o osječkim događajima te obećao da će to ponoviti pred Sudom. Međutim, svjedočio je sasvim drugačije i popljuvao sam sebe i svoju knjigu ‘Gradonačelniče, vrijeme je…’, u kojoj je opisao događaje neugodne za Glavaša. Ne znam što se događa s ljudima da se tako iskompromitiraju i pogaze sve što su ranije govorili i pisali. Jedva čekam da na Sudu dokažem Olujićeve laži”, zaključio je Krunoslav Fehir.