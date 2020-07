EKSKLUZIVNO: Borac protiv uhljeba i nova zvijezda Sabora u gradu koji vodi uhljebio nećaka svog ‘političkog uzora’ iz HDZ-a

Nećak Drage Prgometa zaposlen je u Turističkom uredu Svete Nedelje, kod predsjednika TZ-a Sveta Nedelja i gradonačelnika Darija Zurovca iz strane Fokus, koji je ranije govorio da mu je upravo Drago Prgomet – politički uzor, a bio je i tajnik Prgometove stranke

Dario Zurovec, novi zastupnik u Saboru, lider stranke Fokus, plijeni pozornost medija od prve konstituirajuće sjednice. Prvo je napustio koaliciju sa strankom Pametno i Strankom s imenom i prezimenom, Dalija Orešković i Marijana Puljak klub su formirale s Ankom Mrak Taritaš iz Glasa, a iako su odmah krenula i nagađanja da je on već dogovorio podršku HDZ-u – on uporno tvrdi da će biti nezavisan, da će biti pravi centar. A onda je krenuo u kontru Zakonu o obnovi potresom razrušenog Zagreba i okolice, tvrdeći da će tako građani iz cijele države pomagati vlasnicima nekretnina u centru Zagreba. On i stranka Fokus zalažu se da građani sami preuzmu odgovornost za ono što je srušeno u potresu i da država, odnosno, svi porezni obveznici, nemaju razloga sudjelovati u “pomoći” razrušenima.

Zurovec je, osim što je zastupnik u Saboru, i gradonačelnik iznimno uspješnog gradića nadomak Zagreba, Svete Nedelje, a redovno ga se predstavljalo kao jednog od najuspješnijih gradonačelnika nove generacije. Isticalo bi se da je prodao osam službenih automobila (i kupio jedan), da je ukinuo prirez i brojne namete, a on je u svim svojim predizbornim nastupima tvrdio da je zagovornik poštenih političara, “protiv korupcije i reketa”, da želi graditi drugačiju, bolju Hrvatsku. Za sebe bi rekao da je demokršćanin, da je za “pravi centar” – ni lijevo niti desno, idejno se predstavljao kao liberal, borac za smanjenje poreznih nameta, transparentnost i protiv “uhljeba”.

Nije krio da je ranije bio u HDZ-u, učlanio se vrlo mlad, 2004. godine, ali ga je napustio jer su “stari lisci trovali svojim stavovima”. Godine 2017. je pobijedio u Svetoj Nedelji sa svojom nezavisnom listom, ali i zbog toga mu se stalno mjeri – je li ipak ikako ostao vezan s HDZ-om i je li sada u Saboru ipak spreman malo pripomoći ako će nastati problem s tijesnom većinom.

Stoga je informacija da je u Turističkom uredu Svete Nedelje, tamo gdje Dario Zurovec, nakon što je izabran za gradonačelnika na lokalnim izborima 2017., izvodi svojevrsnu pokaznu vježbu onog što teoretski zagovara, zaposlen početkom siječnja 2018. – nećak Drage Prgometa, utjecajnog HDZ-ovca, danas predsjednika Skupštine grada Zagreba koji je bio direktno odgovoran za održavanje većine Milanu Bandiću u mnogim vrlo dvojbenim projektima.

Od pomoći u kampanji do izjave da mu je Prgomet – uzor

Dario Zurovec je prijatelj s Dragom Prgometom, i iako to danas ne ističe, neposredno nakon lokalnih izbora u intervjuu Večernjem listu, u ljeto 2017., istaknuo je da njega osobno posebno cijeni, da je bio angažiran i u njegovoj izbornoj kampanji, a izgovorio je da mu je upravo Drago Prgomet – politički uzor. Zurovec je 2015. godine, kada je Prgomet, kao zamjenik predsjednika HDZ-a napustio HDZ i osnovao stranku Hrid, bio angažiran kao tajnik stranke, koja je, doduše, bila vrlo kratkog vijeka. Tada je Zurovec još radio kao inženjer u tvrtki Ericsson Nikola Tesla. Kasnije se Prgomet opet vratio u HDZ i predano podržavao i podržava Andreja Plenkovića. A u kakvim je odnosima danas Zurovec s njime? Na direktno pitanje, Dario Zurovec, novi saborski zastupnik, nije nam odgovorio. Nije nam odgovorio niti je li točno da je u prijateljskim odnosima i s Prgometovim nećakom, Ivanom Prgometom.

Neki građani Svete Nedelje, međutim, nemaju dvojbi da je upravo prijateljstvo Prgomet-Zurovec otvorilo vrata uspješnom zapošljavanju u Turističkom uredu mladog magistra politologije, Ivana Prgometa – na radno mjesto “voditelja Turističko-informativnog centra”. I da je to veza Darija Zurovca s HDZ-om koju ne treba zanemariti niti sada kada se analizira mogući rasplet odnosa Darija Zurovca s HDZ-om u Saboru.

Turistički ured Svete Nedelje je ured u okviru lokalne Turističke zajednice, predsjednik Turističke zajednice Svete Nedelje je – gradonačelnik osobno. Tako je to prema zakonu, no činjenica jest da je Dario Zurovec postao šef Turističke zajednice, pa onda i ureda, upravo nekoliko mjeseci prije zapošljavanja nećaka njegovog političkog uzora Drage Prgometa.

No, Zurovec odgovara da on nema veze s tim zapošljavanjem.

‘Ne postoji nikakav osobni utjecaj…’

“Natječaj za voditelja turističko informativnog centra provela je stručna komisija 2017. godine prema općim propisima i pravilniku o radu te pravilniku Ministarstva turizma kojim se propisuju posebni uvjeti glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu. Ne postoji nikakav osobni utjecaj na koji aludirate u svojim pitanjima, a zakonski je određeno da dužnost predsjednika lokalne i regionalne turističke zajednice obnaša općinski načelnik ili gradonačelnik, odnosno župan ovisno o jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za područje koje je turistička zajednica osnovana”, stoji u pisanom odgovoru gradonačelnika, novog saborskog zastupnika Zurovca.

I Ivan Prgomet je u kratkom razgovoru za Net.hr naglasio da je zaposlen na temelju natječaja, da je bilo više kandidata, te da smatra da je isključivo svojim kompetencijama dobio posao. Na pitanje u kakvom je on odnosu s gradonačelnikom, odgovara: “Strogo profesionalan odnos!”

No, ostaje otvorena sumnja koju ističu oni koji svojim obaveznim uplatama omogućuju rad Turističke zajednice Svete Nedelje – da je politička veza i prijateljstvo Prgomet-Zurovec možda ipak pripomogla stjecanju sigurnog posla, a da je eliminirala nekog tko nije imao nikog “da za njega nazove”.

Borba za drugačiju i pravedniju Hrvatsku

Odnosno, da je i novi zastupnik u Saboru koji je tako gorljivo najavljivao borbu za drugačiju i pravedniju Hrvatsku ipak možda sudjelovao u klasičnoj boljki “stare Hrvatske”, a to je dogovaranje posla za odabrane.

“Zaposlenici turističke zajednice nisu državni niti javni službenici i namještenici, a turističke zajednice nisu državna agencija niti pravne osobe koje osnivaju jedinice lokalne ili područne samouprave i iste ne posjeduju javne ovlasti, već se radi o organizaciji čiji su osnivači na lokalnoj razini pravne i fizičke osobe koje obavljaju turističku djelatnost ili drugu s turizmom povezanu djelatnost na temelju koje imaju obvezu plaćati članarinu. Turistička zajednica tako ima svoja tijela – skupštinu i vijeće (2017. godine je bio i Nadzorni odbor) koji bi da je bilo nepravilnosti iste uočili i reagirali. Bitno je reći da su sva navedena tijela imenovana i prije nego što sam ja postao gradonačelnik”, naglasio je u svom odgovoru gradonačelnik Svete Nedelje.

Nije međutim, odgovorio na postavljeno pitanje što on misli o problemu nepotizma, odnosno, pojavama zapošljavanja “preko veze”, koje mnogi mladi građani koji odlaze iz Hrvatske naglašavaju kao glavni razlog svog odlaska. No, naglasio je da se on osobno, i stranka Fokus, zalažu “za reduciranje broja turističkih zajednica i uvođenje dobrovoljnog umjesto obveznog plaćanja članarina”.