EKSKLUZIV: DORH vještačenje Agrokora konzultantima iz afere Borg platio čak 75 puta više od uobičajenog, a oni im odbili poslati CV

DORH je za nezavisno vještačenje Agrokora na račun u Poljskoj uplatio 8,6 milijuna kuna KPMG-u, konzultantima-dobitnicima iz afere Borg, a oni im odbijaju otkriti tko je sve u timu koji je proveo vještačenje te poslati dopunu životopisa vještaka Ismeta Kamala

Potkraj lipnja 2019. godine u medije je iscurio izvještaj koji je za Županijsko državno odvjetništvo Zagreb u slučaju Agrokor pripremio vještak intrigantnog imena – Ismet Kamal – i ubrzo su se posvuda objavljivali detalji kojima se htjelo ilustrirati model po kojem je obitelj Todorić upravljala dugi niz godina koncernom. Pisalo se, primjerice, o tome na što su “peglali” kartice članovi obitelji Todorić, kamo su putovali, što su kupovali itd. Ismet Kamal se u uvodu izvještaja predstavio kao “neovisni stručnjak”, član Instituta ovlaštenih računovođa Engleske i Walesa, ujedno i voditelj poljske podružnice revizorske kuće KPMG, a ranije je vodio KPMG Hrvatska i BiH. Kamal je naveo u dokumentu da su članovi njegova tima “izvorni hrvatski govornici koji tečno govore engleski, a neki čak i njemački jezik”, no mišljenja iznesena u “izvještaju” od 390 stranica “knjigovodstveno-financijskog vještačenja” su njegova osobno.

Ubrzo se oglasio i prvookrivljeni, Ivica Todorić, a posebno je napao činjenicu da je DORH, odnosno Županijsko državno odvjetništvo, za vještačenje izabrao KPMG – smatrao je da ta konzultantska kuća nipošto ne može raditi nezavisno vještačenje jer istodobno ubire i milijunske honorare u Agrokoru. Činjenica jest da se KPMG pojavljuje kao veliki dobitnik nakon donošenja lex Agrokora i dolaska izvanredne uprave koja je obavila “pretvorbu” kompanije u Fortenova grupu, a nalazi se i u Službenom izvještaju koji je objavila izvanredna uprava: od travnja 2017. do listopada 2018. na listi isplaćenih honorara “KPMG Hrvatska i drugi KPMG uredi” osvojila je peto mjesto sa 6,8 milijuna eura.

No, očito ništa od toga nije spriječilo DORH, odnosno ŽDO da angažira upravo tu konzultantsku kuću za vještačenje. Net.hr je u posjedu dokumentacije koja razotkriva koliko je vještak Ismet Kamal, odnosno KPMG, naplatio svoj posao DORH-u, odnosno, koliko je još osim milijuna u Agrokoru zaradio i iz džepa poreznih obveznika, ali i neobične okolnosti angažmana i načina rada. Račun DORH-u je ispostavio KPMG Poljska (iako postoji i KPMG Hrvatska), te je račun i plaćen na bankovni račun tvrtke u Varšavi. Iako je zaradio 1.155.375 eura iz državne blagajne, Ismet Kamal nije izgleda morao objasniti ni tko je sve radio na vještačenju, ali niti kako se radilo.

Ismet Kamal ne da imena članova tima

Valja podsjetiti da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić u srpnju 2018., kada su ga novinari pitali je li potrošeno pet milijuna kuna koje je Vlada 2017. godine odobrila za istragu u slučaju Agrokor, objavio da novac još “stoji” na računu jer se radi o “opsežnom predmetu i dokumentaciji”, te da to “nije obično knjigovodstveno vještačenje jer ga mora provesti vještak koji je ovlašteni revizor”. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u prosincu 2018., Županijsko državno odvjetništvo sklapa ugovor s KPMG Poljska, odnosno Ismetom Kamalom – iako on nije ovlašteni sudski vještak ni u Hrvatskoj, niti u bilo kojoj drugoj zemlji na području Europske unije.

Prema uvidu u dokumentaciju koja je dostupna Net.hr-u, ŽDO je rujnu 2019. zatražio od poljskog KPMG-a da dopuni izvještaj, da se navedu imena i stručne kvalifikacije članova tima koji su radili na izvještaju te da se navede u kojem KPMG društvu su zaposleni, te da se dopuni životopis Ismeta Kamala, no – slijedi dopis u kojem to Kamal odbija učiniti. “Standardna tržišna praksa je da se identitet članova tima ne otkriva. Ovo je posebice bitno s obzirom na osjetljivost i publicitet povezan s navedenim predmetom, a uzimaju u obzir moguću daljnju distribuciju osobnih informacija vezanih uz KPMG zaposlenike izvan ŽDO-a”, odgovara Kamal. Drugim riječima, doista je moguće da su isti stručnjaci iz KPMG radili istovremeno i za izvanrednu upravu i za DORH.

Iz dopisa se još saznaje da je uoči svog angažmana za DORH, odnosno ŽDO, Kamal “raspravio tu situaciju” s prethodnicom osobe koja mu je slala ovaj dopis, da je, de facto, unaprijed dogovoreno da će KPMG imati pravo tajiti podatke o osobama koje su istraživale Agrokor. Odnosno, da se DORH u ovom slučaju ponašao kao da im Kamal radi uslugu, a ne obavlja posao za njih za koji će biti skupo plaćen.

Ne želi niti nadopuniti životopis

Kamal također ne želi detaljnije nadopuniti svoj životopis, odnosno, traži da se pojasni “u kojem smjeru bi ga trebao nadopunjavati”, no u dopisu potvrđuje da nije ovlašteni revizor u Hrvatskoj, ali i da je to “raščistio” uoči sklapanja ugovora. Iako smo precizno pitali u Županijskom državnom odvjetništvu tko je sklopio ugovor s KPMG-om pod tim uvjetima, iz ŽDO-a nam nisu odgovorili na to pitanje, no neslužbeno saznajemo da se radi o bivšoj županijskoj državnoj odvjetnici, Sani Ljubičić.

No, je li ona radila sama, na svoju ruku, ili je ipak oko ovakvog posla konzultirala i glavnog državnog odvjetnika? S obzirom na to da je Dražen Jelenić javno istupao i objašnjavao mnoge aspekte slučaja Agrokor, vrlo izgledno je da je bio uključen i oko ove odluke. Konačno, radilo se iznosu koji je značajno prekoračio iznos koji je Vlada RH izdvojila za vještačenje u slučaju Agrokor. Govorilo se, naime, o izdvojenih pet milijuna kuna, a Ismetu Kamalu je na račun firme u Poljskoj na kraju isplaćeno više od milijun i sto tisuća eura, odnosno više od 8,6 milijuna kuna.

U kaznenom spisu protiv bivše Uprave Agrokora ne postoji nikakvo pisano obrazloženje zašto je izabran upravo KPMG Poljska, a u odvjetničkim krugovima slažu se da je određivanje strane revizorske kuće koja nije ni registrirana za financijska vještačenja, bez ikakvog konkretnog obrazloženja, presedan u sudskoj praksi.

Ne postoji trag da je ŽDO razmatrao angažman bilo kojeg drugog doista ovlaštenog vještaka ili instituciju u Hrvatskoj za ovaj posao. Odnosno, cijeli slučaj se doima kao privatni dogovor, odnosno, kao svojevrsni nastavak neslužbenog dogovaranja kakvo je vladalo u Banskim dvorima kada se “radilo” na pripremi lex Agrokora. Definitivno se išlo prečacem, a ne zakonskim putem kojim je reguliran angažman stalnih sudskih vještaka u Hrvatskoj.

75 puta veći honorar od uobičajenog u Hrvatskoj

Net.hr je dobio na uvid i fakturu i dopis KPMG-a u kojem je trebao obrazložiti cifru. Ismet Kamal naglašava da je dao i 35 posto popusta na cijene “za zaposlenike iz Hrvatske koji su pomagali na projektu”, da nisu zaračunavali vrijeme putovanja članova tima iz Poljske i BiH itd. Iz priložene tablice vidljivo je da su u angažmanu oko izrade izvješća dominirali upravo predstavnici KPMG Hrvatska. Iznos je, unatoč svim popustima Ismeta Kamala, rekordno visok, i opet mimo svih hrvatskih pravilnika i zakonskih rješenja za rad stalnih sudskih vještaka. U ovom trenutku, naime, stalni sudski vještaci u Hrvatskoj dobivaju honorar po strogo propisanom pravilniku. Ukratko, odvjetnici upoznati sa slučajem su ugrubo izračunali da je cijena koja je plaćena Ismetu Kamalu čak 75 puta veća od one koja se u ovom trenutku u Hrvatskoj može odobriti za rad sudskog vještaka.

Iz Županijskog državnog odvjetništva nam je potvrđeno da su Kamal, odnosno KPMG Poljska doista zaradili iz hrvatske državne blagajne impresivnih 1.155.375 eura. Obrazlažu da su KPMG Poljska angažirali jer se radi o “renomiranoj, međunarodnoj priznatoj revizorskoj kući koja raspolaže kompetentnim financijskim forenzičarima s iskustvom na sličnim predmetima”, te naglašavaju da se DORH u Hrvatskoj do sada nije susreo s tako složenim predmetom.

U Županijskom državnom odvjetništvu smatraju da je KPMG Poljska angažiran prema “odredbama Zakona o kaznenom postupku”, gdje je navedeno da se vještačenje može povjeriti “ne samo samostalnim sudskim vještacima, već i stručnim ustanovama, osobito ako se radi o opsežnim i složenim vještačenjima, u kojem slučaju stručne ustanove određuju stručnjaka koji će obaviti vještačenje”. No, nismo saznali je li ŽDO razgovarao s bilo kojom drugom institucijom, u Hrvatskoj ili inozemstvu, ili se odmah krenulo u dogovor upravo s KPMG i Kamalom. Županijsko državno odvjetništvo, međutim, smatra da nije primjereno dovesti u pitanje objektivnost i nepristranost vještaka KPMG-a i Ismeta Kamala jer oni “nisu hijerarhijski ni institucionalno povezani s okrivljenicima u ovom postupku niti s oštećenikom, te su i formalno i faktično neovisni od svih sudionika u ovom postupku”.

Uputili smo upit i Fortenova grupi, je li točno da KPMG i dalje radi za tvrtku, i tijekom 2019. i 2020., ali nismo dobili odgovor. No, iz ranijih službenih izvješća, nema sumnje: KPMG Hrvatska i KPMG drugi uredi”, radili su i za Agrokor nakon što ga je preuzela izvanredna uprava odabrana u uredu premijera Plenkovića.

Metoda prečice

“KPMG i Ismet Kamal nikada nisu radili reviziju Godišnjih financijskih izvještaja Agrokora d.d., što je predmet ovog postupka. Stručan i objektivan rad vještaka ogleda se kroz argumentirani nalaz i mišljenje, kojim se daje odgovor na postavljena pitanja iz naloga ŽDO-a, pa i nastavna pitanja obrana okrivljenika. Objektivna provjerljivost svakog navoda vještaka jamstvo je stručnosti, a otklanja svaku insinuaciju o neobjektivnosti, jer je svaka iznijeta činjenica u tom nalazu – objektivno provjerljiva”, odgovorili su iz ŽDO-a na upit Net.hr-a. Obrazloženje je više pjesnički nego konkretno, kroz zakonska rješenja i pravilnike koji su obvezujući za uobičajeni angažman sudskih vještaka u “običnim” slučajevima.

Zapravo, kao da je metoda koja je utemeljena još u vrijeme okupljanja neformalne grupe, borgovaca, za pisanje lex Agrokora u Banskim dvorima, odobrena i na svim drugim instancama. A to je metoda prečice, neformalnog dogovaranja, izvlačenja milijunskih honorara. Naravno, Todorićeva obrana će se posebno pozabaviti tim čudnim angažmanom KPMG konzultanata, ali radi se o problemu koji bi morao zanimati sve one kojima je stalo do nezavisnog pravosuđa.

Dražen Jelenić, glavni državni odvjetnik, koji je vrlo izgledno odobrio ugovor, u međuvremenu je izgubio poziciju. Ali ostaje dio sustava i čuvar još jedne tajne: je li za angažman tvrtke KPMG Poljska da “nezavisno” analizira grijehe Todorićeve uprave dok istovremeno radi za “novi” Agrokor konzultirao još koga drugog od ključnih ljudi iz grupe Borg. Ovakav angažman jednih od konzultanata-dobitnika iz operacije Borg i u DORH-u doima se, prije svega, kao nastavak projekta dogovorenog u Banskim dvorima, a ne kao korak prema nezavisnom pravosuđu.