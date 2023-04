Kad je riječ o prodaji Fortenove grupe otvoren je međunarodni proces ispitivanja interesa potencijalnih investitora. Poslovanje je otežano kao i refinanciranje duga, a zbog sankcija ruskih banaka VTB i Sberbank pod kojim su suvlasnici od 49,9 posto Fortenova grupe.

Za šest tjedana znat će se kakav je interes investitora, a završetak cijelog procesa ne očekuje se prije rujna, prenosi HRT.

Za HRT govorio je Neven Vidaković, ekonomski stručnjak za trgovanje dionicama na domaćim i međunarodnim burzama. Na pitanje što je s kupnjom kompanije gdje investitori dobivaju u svoje vlasništvo rekao je: "Dobivate vodu, dobivate zemljište, dobivate tržište od 15 milijuna ljudi, dobivate distributivni lanac za svoje proizvode, ovo je san za poželjeti."

Položaj domaćih dobavljača

Komentirajući u kakav će to položaja staviti domaće dobavljače, rekao je da koliko god smo u prošlosti slušali da Todorić nije plaćao dobavljače, ne treba zaboraviti da je on možda plaćao kasnije, ali je ipak plaćao.

"Udio hrvatskih dobavljača u Fortenovi je značajno smanjen- Znači, odlaskom Todorića Hrvati su već izgubili dio tržišta. Da strani lanac preuzme Fortenovu, mi bi izgubili još više. Tko nam onda ostaje od domaćih distributera u Hrvatskom vlasništvu? Jer kad nešto kupite, ne kupite to da biste gurali tuđe već da biste gurali svoje. To je poslovna logika", upozorava Vidaković.

Što znači prodaja Fortenove za Hrvatsku?

Komentirao je što znači prodaja Fortenove za Hrvatsku.

"Tu treba gledati dva segmenta. Evo baš smo odgledali reportažu o tome kako Španjolska nema vode. Podsjećam da Fortenova ima u koncesiji najbolju vodu na svijetu. Ovim izlaskom Hrvata iz vlasništva Fortenove doslovno gubimo vlasništvo nad našom zemljom i vodom", poručio je Vidaković.

Primjerom je objasnio što to znači, kazavši da zamislimo da postoji konstrukcija gdje Danska proizvodi previše prasića i to ne može apsorbirati. Da Danci kupe to oni bi svoje prasiće mogli staviti u PIK Vrbovec i svoju robu tako plasirati nauštrb domaćih proizvođača.

Potpuni slom ekonomskog modela koji smo imali

Smatra da se u posljednja tri mjeseca u našoj zemlji dogodio potpuni slom ekonomskog modela koji smo imali.

"Na drugoj strani moramo kristalno jasno reći što se dogodilo u zadnja tri mjeseca u ovoj državi - vi ustvari imate potpuni slom ekonomskog modela do sada. Rečeno je: kada uđemo u euro, imat ćemo super stope rasta. Nemamo. Rečeno je da ćemo kad uđemo u EU imati super stope rasta. Nemamo. Euro nam nije smanjio kamatne stope, euro nam nije donio bolji životni standard i nije nas ni od čega zaštitio. Pri tome su dva ključna poduzeća u ovoj državi priznala da ne mogu poslovati - HEP i Fortenova. HEP ide u hitnu dokapitalizaciju zbog gubitaka. I nakon svega toga mi ćemo opet slušati priče kako je sve fenomenalno", rekao je ekonomski stručnjak.