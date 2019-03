EKONOMSKI ANALITIČAR UPOZORAVA: ‘Prijeti nam Agrokor 2, kompanija je prezadužena’

Ekonomski analitičar Damir Novotny analizirao je stanje u hrvatskoj industriji te stanje u Agrokoru i Uljaniku

Damir Novotny, ekonomski analitičar i kandidat na listi Amsterdamske koalicije na europskim izborima, gostovao je u Novom danu N1 televizije te analizirao stanje u hrvatskoj industriji, činjenicu da Vlada nije pokušala privući Volkswagen da izgradi tvornicu u Hrvatskoj te stanja u Ulojaniku i Agrokoru.

Umjesto u Hrvatskoj, Volkswagen će graditi tvornicu u Srbiji, pa je predsjednik Srbije Aleksandar Vučič rekao da će ta investicija podići BDP Srbije za nekoliko postotnih bodova. Hrvatska vlada se, prema Novotnyju, više bavi lokalnim izborima, umjesto da se posveti privlačenju stranih ulagača i otvaranju radnih mjesta. On se zalaže za autoindustriju budući da ona multiplicira niz drugih industrija i stvara kvalitetna, dobro plaćena radna mjesta.

“VW planira otvaranje 6 tisuća radnih mjesta u novoj tvornici. Te su tvornice visoko robotizirane. Traži se radna snaga koja će biti spremna naučiti upravljati robotima. Oko tvornice će se stvoriti, ako se realizira tvornica, dvadesetak tisuća raznih mjesta. Planira se da to bude izvoz iz Srbije na Bliski istok, Tursku…”, tvrd Novotny.

Turizam nije rješenje

Prema njegovu mišljenju ne možemo se osloniti na turizam, a radna mjesta moramo stvoriti u industriji kao u susjednim zemljama gdje je autoindustrija pokretač.

“Hrvatska ima predispozicije za prerađivačku industriju jer ima sirovine. Vladine politike u protekla dva desetljeća nisu poticale ulaganja u industrijskom sektoru. Potiče se ulaganje u turističkom sektoru. Dobile su subvencionirane stope svi koji su htjeli modernizirati apartmane, ali nisu omogućeni takvi krediti za industriju”, poručio je Novotny.

Uljanik

Komentirao je i stanje u Uljaniku pred kojim je konačna odluka o stečaju. “Uljanik je potrošio kapital davno, odavno je u stečaju, samo je pitanje proglašenja”, rekao je Novotny.

Vlada pokušava smanjiti štetu i završiti preostale brodove kako se ne bi aktivirala jamstva i utjecala na proračun, tvrdi Novotny te je podsjetio da Europska komisija traži od strateškog partnera da sudjeluje s pedeset posto u financiranju i da je vlasnik DIV-a Tomislav Debeljak često govorio da ne želi na sebe preuzeti prošlost nego želi financirati buduće poslove.

Stečaj je neminovan u slučaju da to propadne. No, to ne znači nužno likvidaciju, smatra Novotny, piše N1.

Mogao bi se dogoditi Agrokor 2

Vezano za Agrokor koji od prvog travnja postaje Fortenova grupa, Novotny je rekao da je Agrokor još uvijek prezadužena kompanija, da je insolventna i da bi se mogao dogoditi novi zaplet. “Roll up kredit treba refinancirati. Previše se vremena potrošilo, enegije i snage Uprave i Vlade da se stvori privid kako je moguće riješiti Agrokor bez dubljih zahvata.”

Upozorio je da Agrokor nema dovoljno visoku profitabilnost da bi mogao nositi visinu duga. Smatra da je trebalo drugačije postupiti i da je koncept zrcalnih kompanija bio “simpatičan” u jednom trenutku. No, dug je prevelik. “Možda je trebalo sav dug pretvoriti u kapital, možda bi se sačuvala zdravija supstanca.”

“Mogao bi se dogoditi Agrokor 2. Prezadužena kompanija ne može izdržati te previsoke kamatne stope niti može naći nekoga tko bi mogao refinancirati taj dug po povoljnim uvjetima… Kompanija je prezadužena, nema profitabilnosti dovoljno da kompanija postane održiva”, rekao je Novotny.