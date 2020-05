ANALITIČAR IZNIO CRNI SCENARIJ: ‘Kriza još nije krenula. Tek kad krene ćemo vidjeti efekt svega’; Otkrio najveći problem Hrvastke

Ekonomski analitičar je naglasio kako financijska kriza još nije počela te da su Vladine prognoze o padu BDP-a optimistične, rekavši kako su najveći problem Hrvatske ljudi i njihova sposobnost

Vuk Vuković, doktor ekonomije i analitičar školovan na prestižnim svjetskim sveučilištima Oxfordu, Berkeleyju i Harvardu, u Podcast inkubatoru progovorio je o koronakrizi i domaćim problemima, ali prije svega se osvrnuo na moguću zabranu rada nedjeljom, koju naziva poraznim potezom.

“Mislim da je to apsolutno loša ideja, pogotovo za nas koji smo turistička zemlja. To ne možeš držati za vrijeme sezone nikako, nema smisla, porazan potez. Ugroženo je 10 do 15 tisuća radnih mjesta. Jako puno ljudi koji rade nedjeljom biraju ciljano da rade taj dan jer znaju da će više zaraditi. Kako imaš neradnu nedjelju, onda su ogromne gužve subotom”, smatra Vuković.

Nije bio blagoglagoljiv niti prema Stožeru civilne zaštite, a ni izbori u srpnju mu “ne leže”. Poput mnogih analitičara, smatra neizvjesnim sastavljanje Vlade, ali unatoč anketama i istraživanjima javnog mnijenja, smatra da HDZ ovog puta neće osvojiti najviše glasova.

“Prema prvim anketama svi su podržavali Stožer, preko 90 posto, sad je već to palo na 30 posto. Ljudima je pun kufer Stožera i njihovih naredbi i sad se cijela pozitivna percepcija pretvorila u negativnu. Popularnost Stožera će samo padati. Da su ovo organizirali u travnju, glatko bi dobili, ovako u srpnju – baš i ne znam. Kao i svaki put, SDP-u vlast dođe u ruke kad je HDZ pun afera. Nisam siguran da će HDZ biti prvi. Tko će sastaviti vladu, to je sad pitanje”, kazao je.

Uhljeb-biznismeni sramote poduzetnike

Potom se osvrnuo na svoje područje, a to su poduzetništvo i naročito ekonomija. Komentirao je prosvjed udruge Glas poduzetnika na Markovom trgu rekavši kako je i on sam ranije kritizirao Vladu s istim argumentima, koje je ponovio i u podcastu.

“Inicijativa je nastala kao reakcija na vladin prvi paket mjera gdje se pokazalo da su bili totalno nespremni na krizu. Bila je ideja da napravimo pritisak na vladu, sve je eksplodiralo. Imao sam veliki tekst za Index gdje sam napao vladu na istom tom principu. Cijela priča se zarolala, iz dana u dan se mijenjala situacija. Naše tržište rada nije fleksibilno da ti opet zaposliš ljude koji su ostali bez posla. Puno firmi će propasti. Ljudi nisu imali pojma što će se dogoditi. Firme će propasti, ali vlasnici i radnici će se nekako prilagoditi. Bitno je da to traje jedno dulje razdoblje, da se ne dogodi odmah”, naglasio je Vuković.

Istaknuo je kako je dobra vijest što se malo građana i tvrtki javilo bankama za moratorije na kredite. No, osvrnuo se i na javni sektor u kojem je gotovo misterij koliko ljudi je zaposleno, a priča o tome nije mogla završiti bez uhljeba.

“2009. godine javni sektor nije imao broj otkaza. Problem je što nema konkretnih brojki koliko ljudi radi u javnom sektoru. Ribić kaže 230.000, ali to su ljudi koji rade u ministarstvima i agencijama, nisu uključene javne firme gdje je još oko 150.000-160.000 zaposlenih. Uhljebnički dio sektora nije tu da se natječe na poslovnom tržištu, nego na političkom tržištu. Neke subvencije iskoristiš da si kupiš auto. Zbog takvih uhljeb-biznismena je riječ ‘poduzetnik’ u Hrvatskoj negativna i prljava riječ. Kad razmišljaš o poduzetniku, na pamet ti padne Miroslav Kutle. Moraš imati efikasno zdravstvo i školstvo, ali i pravosuđe. To kod nas uopće ne funkcionira. Ja sam uvijek za snažna javna dobra, da ih se efikasno nudi. Uvijek mora postojati ponuda javnih dobra”, smatra Vuković.

Ovisnost o turizmu i korupcija nisu problemi

ideju o uvođenju minimalnog javnog dohotka nazvao je preskupom za Hrvatsku te dodao kako taj eksperiment nije prošao niti u Finskoj, jer nije potaknuo potrošnju. Osvrnuo se i na nadolazeću financijsku krizu, čije posljedice se već sad osjete, ali prema najavama ona bi se tek trebala zahuktati

“Kriza još nije krenula. Tek kad krene ćemo vidjeti efekt svega. Na ljeto bi moglo krenuti jače. Ako padne 17 posto BDP-a, za pola ili za 60 posto, što su nekakvi realni scenariji, to je već ogroman učinak. Vlada je išla s 9,5 posto, što je optimistično. Još nema rezultata za prvi kvartal, a za drugi kvartal će biti jak učinak pada, između 10 i 20 posto sigurno. Ovdje je sad jeftinije živjeti nego negdje u Europi. Barem imaš stan od roditelja za živjeti”, dodao je pa pokušao objasniti koji je najveći problem Hrvatske.

“Nije naš problem ovisnost o turizmu niti korupcija, nego ljudi i sposobnost. Nisam optimističan za budućnost zemlje jer ne vidim da se to može promijeniti u jednoj generaciji. Otkuda dolaze naši kadrovi? Fale nam kadrovi na svim razinama društva, ljudi su jednostavno neadekvatni. Oni ni ne znaju koliko ne znaju. U Hrvatskoj trebaju deseci tisuća ljudi za neku promjenu, na svim razinama društva”, smatra Vuković.

Osvrnuo se i na mogućnost pojave drugog vala koronavirusa te oktiro kakve bi to implikacije moglo imati na poduzetništvo, ali i navike ljudi.

“Jako puno ljudi će mijenjati svoje ponašanje. Manje će se kretati i manje će trošiti, izbjegavat će gužve i rukovanja, manje će trošiti. Postoji element straha koji neće natjerati ljude da idu trošiti i kupovati. Oporavak neće biti nagli, baš zato jer ljudi mijenjaju navike. Ima nešto u novom normalnom, nećeš toliko novaca ostavljati gdje si prije ostavljao. Hrpa kafića će propasti, jedan dio sigurno, no vlasnici će dobiti vremena da se prilagode”, kazao je.

Nije se htio uplitati u priče je li bolje bilo u Jugoslaviji ili Hrvatskoj, a više nije ni siguran da će Donald Trump pobijediti na izborima. Što je još rekao, pogledajte u videu.