EKONOMSKI ANALITIČAR OBJASNIO ZAŠTO UČITELJI TREBAJU PRIHVATITI PONUDU: Pitanje koeficijenata otvara opasnu ‘pandorinu kutiju’

Najbolji hrvatski ekonomist: ‘Ovo je preraslo problem jednog štrajka, ovo je postao jedan generalni problem, kriza upravljanja ljudima u javnom sektoru. I njihovih primanja’

Dok pritisci na Vladu jačaju s aktualnim štrajkom prosvjetara i najavom drugih sindikalnih situacija za ministra financija Zdravka Marića nije nimalo jednostavna.

“Ovo je preraslo problem jednog štrajka, ovo je postao jedan generalni problem, kriza upravljanja ljudima u javnom sektoru. I njihovih primanja. Činjenica jest da je stvar temeljnih kolektivnih ugovora pitanje osnovice. Na to je ‘igrao’ premijer kad je ponudio tri puta po dva posto, dakle, 6,12 za iduću godinu”, rekao je za RTL Direkt Velimir Šonje kojeg je Privredni vjesnik danas proglasio za najboljeg hrvatskog ekonomista.

“Možemo reći da je imao štrajk koji je tražio točku ‘A’ i on im je ponudio točku ‘B’. Zašto je to ponudio svima… Pitanje koeficijenata otvara ‘pandorinu kutiju’ jer i drugi bi to željeli. Ali treba reći da se prethodne vlade nisu suzdržavale otvarati tu ‘pandorinu kutiju’ ovisno je li im to bilo od interesa. Sad svi traže još i još, a to ugrožava proračun. To je domino efekt”, tvrdi Šonje.

Iracionalno ponašanje učitelja

Neobično je da ima novca za 10 posto povišice, ali nema za koeficijente. “Nije im jednostavno. Imaju za koeficijente, ali ne žele otvarati tu temu zbog spomenutog domino efekta. I do ove se ponude došlo tek nakon nekoliko tjedana štrajka, što znači da im nije bilo jednostavno ponuditi ovako nešto”, tvrdi Šonje.

Prema njegovu mišljenju, realno bi bilo prihvatiti ponudu povećanja plaće za 700 kuna.

“Aposlutno, realno je prihvatiti tu ponudu. Takvo povećanje u idućoj godini je izvan svih parametara koje prognoziramo jer ekonomija će rasti za tri do četiri posto. Naravno, učitelji će reći da ih nije briga za to, pa bih rekao da su izašli iz svojih okvira i ušli su u domenu iracionalnog. U vrijeme krize 2009. nitko im nije uzeo nešto što nije oduzeto i drugima, bila je kriza, pa se ne može reći da im treba nešto vraćati. Posebno jer smo se jedva izvukli iz te krize nakon nekoliko godina. Morali su dijeliti tu sudbinu, morali su se prilagoditi”, smatra ekonomski analitičar.

Ocjena dovoljan za gospodarstvo

U anketi Privrednog vjesnika 900 poduzetnika dalo je gospodarstvu ocjenu dovoljan, tj. prosjek je bio 2,43. “To je neka generalna ocjena zato što imamo određeni rast, ali nije velik, sporiji je od drugih zemalja u srednjoj i istočnoj Europi. A onda u tom anemičnom gospodarstvu imamo nekog tko traži tri puta više od rasta tog gospodarstva”, kaže Šonje.

Za iduću godinu ima pozitivnu ekonomsku prognozu. “Nema straha od recesije, doći će do usporavanja i pitanje je do kolikog. U najpesimističnijim najavama riječ je o rastu od dva posto, što je za jedan posto sporije nego ove godine, ali svejedno je rast.”

Veliki javni sektor

U govoru pri primanju nagrade spomenuo je veliki javni sektor te je naveo da ga nitko ne želi dirati, iako je previše zaposlenih u njemu. “To je politički najteži posao. Mi smo s masom ukupnih naknada za zaposlene u javnom sektoru došli do 12 posto BDP-a. To je prvi vrhu Europske unije, a kvaliteta nije na razini najboljih zemalja u EU-u. Međutim, ulazimo u izbornu godinu, ne treba očekivati velike reforme, prije će se postići neki kompromis”, zaključio je Velimir Šonje za RTL.