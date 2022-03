Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić komentirao je novi rast cijena goriva i kaže kako je moguće da gorivo bude još skuplje nego što je sada, ali i da ga na tržištu ne bude dovoljno da zadovolji potražnju.

On kaže kako je moguće da cijene goriva probiju i onu psihološku granicu od 15 kuna. "Nadam se da postoje tajni, nama nevidljivi razgovori da se smiri ova situacija u Ukrajini. Jer ako se ne smiri, onda neće biti problem koja je cijena, nego ima li uopće goriva", kaže Jurčić za N1 pa dodaje:

"Mi imamo mnogo više problema od cijene goriva. Mi smo na 11 tisuća eura po glavi stanovnika godišnje, prosjek Europe je 30 tisuća eura. Razvijene zemlje imaju oko 45 tisuća eura. Ako mi potrošimo rezervoar goriva, to će nam značiti 100 kn više, a ako poskupi Nijemcu, on će platiti 100 eura više i neće to osjetiti. Najveći broj ljudi će ovo zaista pogoditi jer smo mi jedna od najsiromašnijih država u Europi. To nije krivnja ove Vlade, nego svake vlade u zadnjih 25 godina."

'Rusiji su nametnute sankcije pa potražanja za rubljom opada'

Govoreći o ruskom zahtjevu da "neprijateljske zemlje" moraju ruski plin i naftu plaćati u rubljama, inače će Rusija “zavrnuti pipu”, Jurčić kaže kako je "ovo jedna velika politika nadmetanja".

"Nije nikakav problem da se plaća rubljima. To je Putin podmetnuo ovima. Potražnja za rubljom opada jer su Rusiji nametnute sankcije. Postoji financijski štos. Rusima trebaju i euri i dolari, ali ako Zapadnjaci kupuju naftu i plin i plaćaju rubljama, oni prije moraju kupiti rublje i povećava se potražnja za rubljom. Drugo, to je možda Putinova igra. On kaže 'mi mijenjamo ugovor, vi nemojte platiti pa ćemo prekinuti isporuku i vidjet ćete kako će to biti'. Nemoguće je prekinuti uvoz ruskog plina, to strateški nije moguće… Sad Rusi misle ‘ako ćete vi nas za godinu dana baciti u neugodnu situaciju, onda ćemo mi vas sad staviti u neugodnu situaciju’… Njemačka staje bez ruskog plina i nafte i onda imate unutarnje probleme", objašnjava pa dodaje:

"Mi sad ne zaustavljamo rat, ne gledamo kako ćemo surađivati da smanjimo rat, nego zaoštravamo ratnu retoriku. Ako netko zna povijest, zna koliko je lako ovakvom retorikom narod povesti u rat. Ovo je vrlo opasna situacija za Europu", kaže Jurčić.