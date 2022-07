Ne prestaju nagađanja o tome zbog čega je ministar financija Zdravko Marić dao ostavku, iako se već mnogi slažu da je ona bila pomno planirana te da nema sumnje kako je premijer Andrej Plenković u sve bio upućen puno ranije nego što je informacija došla do javnosti.

Da je razlog Marićevog odlaska doista naprosto umor, smatra ekonomski analitičar Ljubo Jurčić koji je za Net.hr prokomentirao što očekuje novog ministra financija, ali i cjelokupnu Marićevu karijeru na toj poziciji.

"Mislim da je razlog zamor. Gospodin Marić je dugo ministar, prošao je različite turbulencije i političke promjene svakakve vrste u Vladi, udare iz okruženja - covid, potres, rat u Ukrajini - tako da mislim da je odradio velik dio posla i normalno je da odlazi. Nije on profesionalni političar da bi pod svaku cijenu htio raditi taj posao. Njegova volja i energija su bile velike", smatra Jurčić te ocjenjuje da je Marić, tijekom šest godina upravljanja hrvatskim financijama "napravio sve što je trebao napraviti".

Na pitanje, je li neobično da jedan od boljih Plenkovićevih ministara odlazi uoči uvođenja eura, Jurčić jasno kaže: "Uvođenje eura je prije svega politička odluka. Marić se kao ministar financija trebao uklopiti u okvir političke odluke i on je to napravio korektno s ministarske funkcije, izvršio je političke ciljeve na stručan način."

'Nije branio neobranjivo'

Na pitanje, kako ocjenjuje cjelokupan rad Zdravka Marića na čelu ministarstva financija, Jurčić kaže:

"Nikad nije branio neobranjivo, što mnogi ministri rade, nikad nije na pogrešan način objašnjavao. Ako se s nečim nije slagao, a to je bilo protiv politike, to je zaobilazio. Tehnički, profesionalno je vodio državni proračun, a naravno da je politika određivala na što će se trošiti. Bio je ugodan političar i za politiku i za javnost", smatra Jurčić.

Iza svake Marićeve odluke - bez obzira kakva ona bila, uvijek se vidjela struka, smatra Jurčić, a o novom ministru financija kaže:

"On je dobro obrazovan, smiren kao i Marić, ima iskustvo savjetništva. Kada bi gledali čisto stručno i iskustveno, on bi bio u vrlo uskom izboru. Sada će morati ući malo "ispod vode" i tek treba vidjeti kod operativnih posla ima li i tu kondicije, vještine i sposobnosti prilagoditi se tekućim problemima."

Dva pristupa problemu inflacije

Ipak, Jurčić ne očekuje da bi novi ministar mogao unijeti previše novosti u dosadašnji način rada ministarstva financija , a na pitanje, čeka li novog ministra "vruća jesen", napominje kako je hrvatska politika uvijek bila više usmjerena na čuvanje proračuna, nego na razvijanje gospodarstva.

"U ovoj situaciji, imamo inflaciju i društveni trošak. Inflacija je kao temperatura organizma - ona pokazuje da nešto nije uredu, ali ne i samu bolest. Sada je pitanje kako će politika rasporediti te troškove. Može ih prebaciti na građane, poslodavce i na državu. Do sada je politika to uvijek radila preko leđa građana, nisu se povećavale plaće i mirovine kako bi se čuvao proračun.

Ako se politički donese odluka da će država kroz terete javnog duga preuzeti troškove inflacije na sebe i povećati javni dug da spasi hrvatskog radnika, građanina i proizvođača, to bi onda bila kreativna politika. Međutim, ako ide stiskati i biti čvrst, onda će to uvijek završiti tako da mladi odlaze, a nema većih plaća. Nije samo bitno sjesti za stol i pregovarati (sa sindikatima), već je bitna i ideja, šira slika, s kojom se nešto radi. To ne ovisi o ministru financija nego o politici općenito", zaključuje Jurčić.