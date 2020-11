EKONOMSKI ANALITIČAR O DIZANJU REJTINGA HRVATSKE: ‘Pravac je dobar, ali se sporo vozimo i još uvijek je dug put pred nama’

Savjetnik premijera za ekonomska pitanja Zvonimir Savić: ‘Što se tiče dizanja rejtinga za jednu razinu to je bilo očekivano. Mene osobno čudi što se nije desilo i ranije’

Agencija Moody’s podigla je rejting Hrvatske za jedan stupanj, na ‘Ba1’, ističući pojačane institucionalne kapacitete i politički okvir na ulasku u ključnu fazu pristupa eurozoni i smanjenu izloženost dugu u inozemnoj valuti. Savjetnik premijera za ekonomska pitanja Zvonimir Savić rekao je jutros u emisiji “U mreži prvog” HRT-a da je podizanje kreditnog rejtinga rezultat svega onoga što je Vada u posljednjih nekoliko mjeseci učinila, posebno njezine reakcije na pandemiju koronavirusa.

“Što se tiče dizanja rejtinga za jednu razinu to je bilo očekivano. Mene osobno čudi što se nije desilo i ranije jer su preostale dvije agencije povećale kreditni rejting zemlje na investicijsku razinu još 2019. Moody’s je sada potvrdio sve reformske napore i aktivnosti koje je Vlada učinila, izuzeto je veliki naglasak stavljen na ono što smo učinili na putu ka eurozoni. Prepoznata je i jaka reakcija Vlade na početku pandemije, ocijenili su da su mjere poduzete kako bi se ublažio utjecaj pandemije koronavirusa bile pravodobne i efikasne. Sve to bi trebalo dovesti do vraćanja rejtinga i od strane ove agencije na razinu investicijskoga koji smo izgubili još 2013.”, rekao je Savić U mreži Prvog.

Bilo bi bolje da smo ga dobili ranije

Profesorica s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Marijana Ivanov kaže da agencije imaju svoje kalendare kada rade dodjele rejtinga pojedinim državama te da smo mi jednostavno sada došli na red da nam dodijele neki rejting.

“Bilo bi bolje da su nam ga dodijelili i ranije. Mi bi, jasno, voljeli da su oni nas odmah stavili u investicijski rejting ali skokovi takvih razmjera nisu uobičajeni i to se ne događa. Oni su nas dugo držali vrlo nisko. Sada smo stepenicu više, to je pozitivni pomak. Može se reći da su prepoznali pozitivno djelovanje mjera Vlade. Može se reći da bi gospodarstvo i fiskalna situacija u zemlji bili daleko bolji da pandemije nema. Pandemija se događa u svim zemljama i probleme s kojima se mi sada suočavamo događaju se i u drugim zemljama. U svakom slučaju je lijepo da su se i oni napokon pomakli jer su nas trebali već ranije bolje ocijeniti kao i ostale dvije agencije”, rekla je Ivanov.

‘Sporo se vozimo’

Ekonomski analitičar Damir Novotny rekao je da kada biste npr. pitali stanovnike Austrije koji je kreditni rejting njihove zemlje, oni to ne bi znali.

“Mi ovdje previše razgovaramo o tome. Ali dobro, mi iza sebe imamo povijest velike krize iz 2009. pa teškog oporavka pa nas svaka takva vijest raduje. To je dobro, pravac je dobar, ali se sporo vozimo i još uvijek je dug put pred nama da dođemo na razinu zemalja s kojima se trebamo uspoređivati – jedne Slovenije, Češke, Austrije… Želio bih reći da je ovo rejting vladinih izdanja. Ako Vlada izda obveznice, onda rejting agencije izračunavaju rizik za investitore”, objašnjava Novotny.

Dodao je da se ovaj rejting odnosi samo na Vladina izdanja. “Kada bi jedan Infobip, jedno od naših najbrže rastućih poduzeća u privatnome sektoru, izdao svoje obveznice, one bi bile vjerojatno bolje ocijenjene. To ne bi bilo prvi puta da izdanja neke privatne kompanije imaju bolji rejting od državnih. Znači, ovo je rejting samo za vladina izdanja. Kada bi se neko od javnih poduzeća željelo zadužiti bez jamstava vlade, njihov bi se rizik posebno izračunavao”, kaže Novotny. dodavši da je još puno posla pred nama.