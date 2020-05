EKONOMSKI STRUČNJAK O AKTUALNOJ KRIZI: ‘Upozoravali smo da se ekonomija ne može osloniti samo na turizam. Sada vidimo posljedice”  

‘Hrvatska ekonomija je monostrukturna, turizam indirektno sudjeluje i do jedne četvrtine u kreiranju BDP-a i na to upozoravamo već godinama. Ne može se ekonomija osloniti samo na turizam i mora se diverzificirati. One zemlje koje imaju takve ekonomije brže će se oporaviti’, smatra ekonomski analitičar Damir Novotny

Komentirajući aktualnu ekonomsku krizu čiji je okidač bila pandemija koronavirusa te “zaključavanje” poslovnog života u većini zemalja, ekonomski analitičar Damir Novotny kazao je kako se sada pokazalo koliko je loše imati monostrukturnu ekonomiju kakvu ima Hrvatska.

“Ako turistička potražnja ove godine padne 50,60 posto, BDP može pasti i preko deset posto, možda i prema 12 posto”, rekao je Novotny gostujući na televiziji N1.

‘Po prvi put u povijesti vidimo nedostatak ponude i potražnje’

“Nažalost, hrvatska ekonomija je monostrukturna, turizam indirektno sudjeluje i do jedne četvrtine u kreiranju BDP-a i na to upozoravamo već godinama. Ne može se ekonomija osloniti samo na turizam i mora se diverzificirati. One zemlje koje imaju takve ekonomije brže će se oporaviti.”

Komentirajući prognozu da će i Švedska imati pad BDP-a od oko 9 posto, iako nije zatvarala svoju ekonomiju u onom opsegu kako su to čonile druge zemlje, Novotny je rekao da Šveđani nisu zatvarali ekonomiju zbog psihosocijalnih razloga, ali su tamošnji potrošači bili oprezni i nisu trošili.

“Ovo je vrlo zanimljiva kriza iz aspekta povijesti ekonomskih ciklusa. Po prvi put u povijesti vidimo nedostatak i ponude i potražnje. Potražnja na domaćem tržištu se smanjuje jer se potrošači zatvaraju. To što su ljudi po kafićima u Švedskoj nije dovoljno, jer nema proizvodnje, nema poslovanja i ako to stane to utječe na BDP”, kaže Novotny.

‘Ova kriza vjerojatno će imati oblik slova U’

Iako Ministarstvo financija očekuje oporavak domaće potražnje i turizma u 2021. godini, Novotny je skeptičan.

“Kriza će vjerojatno imati oblik “U” što znači da oporavak neće biti brz nego će se protegnuti na dvije godine. Kada je riječ o turizmu potrebno je godinu, dvije da se potrošači ponovno osjećaju sigurnima i dođu na more”, kaže Novotny koji smatra da ne možemo računati na turiste iz Njemačke.

Rekao je i da deflacija nije dobra, a da je započela svjedoči snažan pad cijene energenata i naftnih derivata i smanjivanje potrošnje.

“Neke cijene su bile kod nas previsoke pa je dobrodošlo da se malo uravnoteži ponuda i potražnja, a neke su cijene bile niže, osobito kod poljoprivrednih proizvoda, koje naše tržište ne može konzumirati bez turizma pa će nastati viškovi i pritisak na cijene”, smatra Novotny.

‘Vrijeme je za politiku snižavanja plaća’

Ipak, on vjeruje da će tečaj ostati stabilan, kao i financijski sektor, ali da će trošak zaduživanja za zemlje koje nisu članice eurozone biti viši.

“Privatni sektor se prilagođava u svakoj krizi i u pogledu broja zaposlenih i plaća. Nema se gdje zaduživati, a država ima suverenitet i ona će se zadužiti i pritisak sindikata je velik da se plaće u državnom sektoru održe na razini. Mislim da je vrijeme za politiku snižavanja plaća i u javnom i državnom sektoru. Ne možemo se beskonačno zaduživati, ni Vlada ni privatni sektor. To jednostavno nije moguće. Korekcije plaća u javnom sektoru će biti nužne jer one čine oko 30 milijardi kuna u javnoj upravi, a to je jedna četvrtina ukupnih državnih rashoda. Rast će troškovi zdravstvenog i mirovinskog sustava, državni sektor će bti prenapregnut, bit će puno rashoda, a malo prihoda”, predviđa Novotny.

Građanima savjetuje da razmisle o svojim investicijama

Na koncu je građanima savjetovao da razmisle o svojim investicijama.

“Doći će do pada cijena nekretnina i treba pričekati s kupovinama da se cijene približe realnim cijenama koje potrošači sebi mogu priuštiti. Kada je riječ o kamatama na kredite mislim da neće doći do njihovog rasta jer postoji velika ponuda novca, banke su likvidne. Pričekao bih s važnim investicijama ove godine i od investicija koje nisu nužne poput primjerice stanova koji su nam važni za stanovanje”, kazao je Novotny na N1.

