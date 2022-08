Ekonomski analitičar Andrej Grubišić gostovao je na N1 gdje je komentirao kako bi mogla izgledati ekonomska situacija u Hrvatskoj. Govoreći o navici dijela stanovništva da kupnju obavlja u inozemstvu, u pograničnim gradovima, gdje su cijene niže nego u Hrvatskoj, Grubišić kaže:

"Nisam stekao dojam da su ljudi u značajnijoj mjeri motivirani da idu kupovati u pogranična mjesta. Prije 20-ak godina u Hrvatskoj nije postojala ovakva širina ponude. Mi se sjećamo i vremena iz bivšeg sustava kad su ljudi išli van, ali ne jer je bilo jeftinije nego jer mnogih stvari nije bilo. Ako ćemo objektivno govoriti, pritisak na cijene će biti manji što je konkurencija veća i što je PDV manji. Morate računati i na ekonomiju razmjera, nije isto trovački lanac s 10 lokacija i onaj sa 100, 200", rekao je Grubišić.

'Korisno je reduciranje porezne presije'

Osvrnuo se i na komentar guvernera Hrvatske narodne banke, Borisa Vujčića, koji je izjavio da bi građani trebali kupovati tamo gdje smatraju da su cijene niže. "Guverner HNB-a je rekao ono što je ispravno i točno, što mislite da se ljudi ne ponašaju tako? Razlike u cijenama nisu toliko drastične, nemojte podcjenjivati zdravu ljudsku pamet. Ni premijer ni HNB ni vi ni ja ne znamo što je za koju obitelj najbolje u kojem trenutku. Korisno je reduciranje porezne presije pa neka ljudi sami odluče koji će toalet papir kupovati, koju rižu", kaže Grubišić.

'Nemojte kriviti trgovce što zarađuju novac'

Što se tiče rasta cijena unatrag nekoliko mjeseci, Grubišić smatra da se nikoga ne može natjerati da promijeni cijene zbog administrativne kontrole. "Ako niste zadovoljni, nađite drugog ponuđača. Očito je da postoji razlog zašto neki proizvodi u Hrvatskoj mogu biti skuplji. … Nemojte trgovce kriviti što zarađuju novac", kaže Grubišić na pitanje o različitim cijenama kod istih trgovaca u zemljama EU-a, a dodaje i kako nitko nije nazdovoljan što zadnjih godina rastu plaće.

"Da ste toliko nezadovoljni da smatrate da vam nanosi štetu u odnosu na alternative koje imate, ne biste išli u taj dućan", kaže.

Smanjiti opću stopu PDV-a, ne selektivno po skupinama

Grubišić kaže da su tri uzroka inflacije nesuvislo tiskanje novaca, covid-19 i rat u Ukrajini. "Bilo bi dobro da Vlada apelira na centralnu vlast da razmisli o povlačenju pretjerane količine likvidnosti. To će dovesti do rasta kamatnih stopa, ali neće učiniti novac bezvrijednim. Treba smanjivati PDV. Nisam za selektivne mjere smanjivanja PDV-a za točno određene skupine. Kad bi se smanjila opća stopa PDV-a, to je milijarda kuna. Neka onda svatko sam odluči na što će potrošiti taj višak novca koji mu ostane", kaže Grubišić govoreći o smanjivanju PDV-a za solare na koji se Vlada odlučila.

Smatra i da ne treba uvoditi nikakve nerazumne restrikcije vezane za covid na jesen i u zimu. "Čini mi se da smo naučili da i oni koji su imali rigidna zatvaranja i oni razumni ni liberalni nisu prošli bolje ili lošije od drugih, ali vidimo ekonomske posljedice", kaže.