STRUČNJAK PORUČIO: ‘Eksperimentira se sa svadbama, a to je za sezonu i zdravlje građana nebitno’; Upozorio je na nešto puno važnije

Kolumnist portala Telegram, ekonomist Goranko Fižulić za N1 je komentirao turističku sezonu i pilot-projekte koji bi trebali pokazati kako se širi virus. Pritom je izdvojio eksperimentalnu svadbu.

“Mi smo prije godinu dana naprasno prekinuli turističku sezonu jer smo došli na listu crvenih zemalja. U dijelu uspješne sezone smo prevršili sve granice, jer smo dopustili rad noćnim klubovima. Sada eksperimentiramo s nečim što je za sezonu i zdravlje građana nebitno. Svadbe se stalno vraćaju kao tema. Osim mladenaca i oni koji se žele vjenčati, tu je i event industrija. Oni koji žive od svadbi, njima je važno da se ta djelatnost što prije obnovi, no ne znači da je to korisno za cijelo društvo i da nas to ne izlaže dodatnim rizicima koji nas mogu dovesti u europski vrh po incidencijama”, rekao je Goranko Fižulić.

Konkurencija stoji puno bolje

Za Hrvatsku je, ističe, puno važniji turizam, a epidemiološka situacija konkurencije je puno bolja.

“Mi kao ovisni o turizmu rizicima moramo upravljati tako da budemo barem u prosjeku, ako već ne možemo biti najbolji u postotku pozitivnih – da nemamo 14 nego 1-2 posto pozitivnih i da povećamo broj cijepljenih. Time ćemo dospjeti na zelenu listu i svi gosti će se svojim kućama moći vratiti bez karantene i bez posljedica po svoj komfor. To nam treba biti cilj”, smatra Fižulić. Usprkos svemu, smatra da će ova sezona ipak biti bolja od prošle.

Odbijanje cijepljenja: Nećete moći očekivati normalan život ako se niste cijepili

Osvrnuo se i na odbijanje cijepljenja, prema kojem smo, ističe, najgori u Europi uz Srbiju te da bi država tu trebala nastupiti odlučnije.

“Kada cjepivo bude dostupno svima, građanima treba reći da oni koji neće biti cijepljeni će biti limitirani u svom kretanju, da neće moći koristiti neke usluge – i to je tako. Uvjeren sam da se to neće dogoditi samo u Hrvatskoj, da nećete moći očekivati normalan život ako se niste cijepili, kao što ja ne mogu voziti auto ako ne položim vozački”, zaključuje.