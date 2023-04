Ekonomist i prodajni savjetnik Emil Pavić kazao je kako se očekuje daljnje smanjenje cijena, ali kako se ono neće previše reflektirati na inflaciju, odnosno cijenu prehrambenih proizvoda čija je cijena u posljednje vrijeme drastično skočila.

"Sve cijene koje sada gledamo posljedica su onoga što se događalo prije tri do šest mjeseci. Ekonomija nije ništa drugo nego očekivanje. Mi sada analiziramo što se događalo prije tri do šest mjeseci, a sve ono što će se desiti u budućnosti doprinijet će tome da se inflacija krene hladiti. Kada će to točno biti, teško je. Prognoze analitičara ipak govore da će ona sljedeće godine iznositi 2,5 posto", kazao je ekonomist Pavić za N1.

'Samo jedna stvar može zaustaviti rast cijena hrane'

Očekivalo se kako će cijene energenata drastično poskupjeti, ali se to ipak nije dogodilo, a Pavić kaže da bi nam time "standard bio ozbiljno ugrožen".

"Što se tiče hrane, puno toga ulazi u cijenu formiranja prehrambenih artikala, cijeli je tu lanac, nakon proizvođača tu su dobavljači, trgovci… Zaustaviti rast cijena, prvenstveno hrane može samo jedno, a to je smanjena potražnja.

Inflacija veća kod nas nego u ostatku Europe

Kada imate puno robe, tj. novca, imate veći pritisak na rast cijena. Likvidnost nikad nije bila veća. Novca ima jako puno, likvidnost je nikad veća i normalno da imate veću potražnju i veći pritisak na rast cijena. Dok god se može dizati cijena, a da kupac pristaje na takve uvjete, cijene će rasti. Svaki potrošač ima alat i tek kada on ne pristane na rast cijena, on će pokazati cijelom lancu da one više ne mogu rasti", rekao je ekonomist.

Dodao je i da je inflacija veća kod nas nego u ostatku Europe.

"Možete vidjeti da u Hrvatskoj sve više strane radne snage obavlja jedan dio poslova. To znači da Hrvati ne pristaju na uvjete rada, a taj trošak netko mora podnijeti. To je kupac, posljednji u tom lancu. Neselektivno povećanje plaća nije rješenje za inflaciju", kazao je Pavić.