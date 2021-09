Ekonomist Vuk Vuković gostujući na televiziji N1 otkrio je trend koji se dogodio u svijetu tijekom i nakon pandemije koronavirusa.

Počelo se trgovati stvarima za koje je prije to bilo nezamislivo, a jedan od takvih predmeta jesu i slike kamenja koje postižu nevjerojatne cijene. Digitalne slike kamenja se plaćaju kriptovalutama.

"To je tržište fascinantno, to je NFT (non-fungible token) tržište. Bejzbol kartice, Pokemon kartice i slično… ako gledate njihove cijene, one ponekad mogu doći do 100, 200, 500 dolara. Ovo je sada digitalno to, ali se dogodio i jedan moment umjetnosti, digitalnog arta pa se može postići viša cijena, pandan nekom Warholu ili Banksyju. Upravo zbog elementa block chaina i imovinskog bubblea one postižu takve lude cijene", rekao je Vuković.

"Prvi takav koji je prodan je Nyan cat za 600.000 dolara, pa prvi tvit na Twitteru koji je prodan za nekih 500.000 dolara, kao digitalna umjetnina, dio povijesti", zaključio je Vuković.