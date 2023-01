U uvjetima inflacije ne iznenađuje što neki koriste priliku kako bi zaradili na uvođenju eura, kazao je Boris Cota, profesor s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gostujući na televiziji N1.

"Inflacija je sama po sebi proces u kojem različite skupine - radnici, poduzeća i obveznici poreza - nastoje uhvatiti što veći dio svog ekonomskog boljitka, a euro je dobro došao da neke grupacije to naprave. Prema nekim podacima neka poduzeća su iskoristila uvođenje eura. Hrvatska i europska ekonomija nisu pregrijane, ali su blizu – imali smo dobar rast zadnju godinu uz nisku stopu nezaposlenosti – u toj dobroj ekonomiji se to koristi za poboljšavanje udjela u tržištu", kazao je.

Moguća je i recesija

Ako dođe do značajnijeg rasta cijena zbog inflacije, kaže, vjerojatno će doći i do jačanja utjecaja sindikata koji će će tražiti povećanje plaća, a onda će poslodavci opet ići na podizanje cijena.

"Idemo u spiralni odnos plaća i cijena i to nije dobro. Europska središnja banka (ECB) će sigurno nešto napraviti, ali dok podižu kamatnu stopu, to u nekim uvjetima može dovesti do recesije, što nije dobar ishod. Do zaustavljanja rasta cijena može doći pregovorima sindikata i Vlade ili kao osamdesetih ići na zamrzavanje dijela proizvoda", istaknuo je Cota.

'Zastrašivanje poduzetnika nije dobro'

Vladine mjere "zastrašivanja" poduzetnika nisu dobre, smatra.

"To smanjuje kredibilitet Vlade i za njih to nije dobro. Prioritet Vlade je vidjeti koja su to poduzeća i preko zaštite tržišnog natjecanja može se djelovati normalnim mjerama", dodaje.

Što se tiče razlika u cijenama istih međunarodnih kompanija u Sloveniji i Hrvatskoj, Cota kaže da se to ne smije površno promatrati jer je riječ o različitim tržištima i različitoj konkurentnosti, a Hrvatsku, kaže, već dugo vremena prati slaba konkurentnost na tržištu proizvoda.

'Do krize će doći'

Na pitanje hoće li nas ulazak u eurozonu i Europska središnja banka (ECB) zaštititi ako dođe do krize, Cota je rekao da "ne treba biti euroforičan oko budućih razvoja događaja". "Do krize će doći, a onda ćemo vidjeti ponašanje ECB-a", dodao je.

Na pitanje je li trebalo odgoditi ulazak u eurozonu zbog visoke inflacije, Cota je za N1 rekao da nema jednoznačnog odgovora.

"Možda bi mogao biti argument zašto je za neke ulazak preuranjen eventualno situacija inflacije, ali to nije temeljni razlog. Od sto ekonomista 50 je za, 50 protiv. Koristi ulaska su istražene, ali treba imati na umu da može biti i negativnih konotacija. Mogli bismo imati optimistične vijesti, inflacija usporava. Nova očekivanja su da će biti manja idućih godina", zaključio je.