Medijima, a s njima i publici, ovih su dana krenule sline na izjavu ekonomiste Ljube Jurčića koji je savjetovao građanima da se s nestašicama i inflacijom bore na starinske načine: kiseljenjem kupusa, kupovinom mesa na selu i na veliko te popravljanjem dotrajalih stvari umjesto kupovinom novih. Jurčić je u RTL Direktu još jednom objašnjavao što je htio reći tim savjetima koji su kod mnogih izazvali podsmijeh. On sam kaže kako nije ni slutio da će njegova izjava postati hit.

'Kad cijene krenu rasti držite se najbitnijeg'

"Mislio sam da će biti hit jer ispada iz načina na koji pričamo, ali nisam ni blizu mislio da će tako biti. Već do ponoći sam imao 100 poruka i komentara. Zapravo, dugo sam živio u vremenu kad je bilo relativno siromaštvo. Sustav nam nije mogao priskrbiti sve to, niti su plaće bile velike. Ljudi su se snalazili na svoj način. Stariji se sjećao da je tu ulogu preuzeo sindikat pa različite grupe ljudi. Kad kupujete meso, grašak, deterdžente zaobilazite veleprodaju, maloprodaju, marže i troškove. Cijene bi bile 50 do 100 posto niže. Preko sindikata se moglo uzimati na kredit, otplatu. Ja već 20-30 godina ne popravljam cipele, u to vrijeme je to bilo normalno. Ne popravljamo kućanske aparate. A kada dolazi situacija kao što sada dolazi da cijene rastu, a plaće ne, a na dnu smo Europe po plaćama. Teško da će plaće rasti, onda čovjek postavi pitanje kako može smanjiti troškove i u kojim proizvodima. Morate jesti svaki dan, koristit kućanske aparate i tako dolazimo do sustava koji je spontano nastao 80-ih godina", pojasnio je Jurčić svoju izjavu.

Objasnio je i da dolazi iz Hercegovine gdje su ljudi siromašniji nego u Zagrebu.

"Dolje držimo svinje, sadimo krumpir, povrće, radi se zimnica. Plaće su dva puta manje, ne može se kupiti novi mobitel, ali kuća je uvijek puna hrane. Kad dođete kod mojih susjeda u Hercegovinu, kuća je puna hrane. Ako imamo velike dohotke, hrana nije bitna, ali kad cijene krenu rasti držite se onoga što je najbitnije. Hrana i energija", savjetovao je gostujući na RTL-u.

'Vlada bi trebala uvesti neku vrst vaučera'

Također je rekao da se u ovakvoj situaciji ne kupuju proizvodi koji ljudima hitno ne trebaju. Na pitanje što Vlada može učiniti odgovara, kaže da bi trebala uvesti neku vrst vaučera.

"Ovo je sve priča pod pretpostavkom da Vlada neće napraviti dobre mjere, a 80-90 posto ovisi o Vladi. Vlada treba imati socijalnu politiku, znati socijalnu strukturu građana i imovinsko i dohodovno stanje da vidi kome to stvarno treba. Koji proizvodi i koje proizvodnje su bitni. Oni koji su bitni za život građana su jedno, a bitne proizvodnje su one koje puno zapošljavaju. Vlada se mora usmjeriti na te dvije grupe sektora i njima mora osigurati razvijeni sustav, jeftinije inpute da se na početku proizvodnje smanje troškovi. Tko je pitao za proračun kad je krenuo rat? Novca je trebalo biti za municiju, za oružje, protiv rata i krize. Ovo je ista situacija. Čuvamo građane i poduzeća. Zato postoji država. Ovo nije razbacivanje, ovo je spašavanje građana i poduzeća, ali se mora napraviti pametan plan", zaključio je Jurčić.