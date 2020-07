EKONOMIST IZNOSI CRNE PROGNOZE: ‘Postajemo poput Kosova u Jugoslaviji, najsiromašniji i dobivamo poklone…’

‘Kada se sve zbroji, moja je procjena da bi pad BDP-a ove godine mogao iznositi oko 20 posto’, kaže ekonomist Guste Santini

Zbog posljedica pandemije, hrvatsko gospodarstvo ove bi se godine moglo strmoglaviti mnogo više od predviđanja Vlade, smatra ekonomist dr. Guste Santini. Dok u Vladi predviđaju ovogodišnji pad gospodarstva za 10,8 posto, Santini u razgovoru za Novi list procjenjuje da će pad biti dvostruko veći.

“Ministar financija Zdravko Marić je rekao da se ove godine očekuje ostvarenje 30 posto od prošlogodišnjeg turističkog prometa, odnosno pad od 70 posto. Budući da turizam u hrvatskom bruto domaćem proizvodu sudjeluje sa 17 posto, to znači da 70 posto pada turističkog prometa znači pad BDP-a od 11,9 posto. To je već iznad procijenjenog pada BDP-a. Nadalje, procjenjujem da će preostalih 83 posto vrijednosti BDP-a oslabiti za desetinu, odnosno oko 8,3 posto. Kada se sve to zbroji, moja je procjena da bi pad BDP-a ove godine mogao iznositi oko 20 posto”, kaže Santini.

‘Što prije se preusmjeriti s turizma na druge djelatnosti’

Takav bi pad, dodaje, bio poguban u svjetskim razmjerima, ali i posljedica pogrešne i tragične politike koja se u Hrvatskoj provodi posljednjih 20 godina. “Budući da će gospodarstvo potonuti u uvjetima kada je državna blagajna prazna, trebat će posezati za velikim intervencijama. Problem je što nismo provodili reforme onda kada je trebalo, pa i tijekom mandata prošle vlade, dok je premijer Andrej Plenković govorio o njezinim velikim uspjesima”, kaže.

‘Tih 22 milijarde su zaista Plenkovićeva pobjeda’

One 22 milijarde eura, koje će Hrvatska idućh godina dobiti od EU, Santini smatra “Plenkovićevom pobjedom” i “slamkom spasa”, ali u njima vidi i drugu stranu.

“Te 22 milijarde eura zaista su Plenkovićeva pobjeda. One nam znače slamku spasa. Bez pomoći iz inozemstva Hrvatska se sasvim sigurno ne bi mogla izvući iz predstojeće krize. Međutim, to me istovremeno zabrinjava. To ima i drugu stranu medalje, jer razmjerno velik opseg europske pomoći Hrvatskoj pokazuje naš tragični položaj, da smo neučinkoviti i da postajemo najsiromašnija zemlja u Europskoj uniji, poput Kosova u bivšoj Jugoslaviji. Moje je mišljenje da članstvo u EU-u nije zato da Hrvatska bude svojevrsno Kosovo u EU-u i da dobiva poklone, nego da bude sastavni dio jednog civiliziranog, gospodarski naprednog i demokratski uređenog svijeta”, rekao je Santini dodavši kako je podjela tog novca “u osnovi antitržišna mjera”.

‘Nadam se da će Fuchs postati srce nove Vlade’

Santini također smatra kako je sada trenutak da ministar znanosti i obrazovanja postane najvažniji ministar u Vladi, koji treba pomoći gospodarstvu da se integrira s obrazovanjem i znanošću, kako bi se ono restrukturiralo i prilagodilo novim okolnostima.

“Potrebno je pokrenuti i nove projekte, velike projekte koji će biti zamašnjak razvoju gospodarstva. Nažalost, brodogradnju smo pustili da propada i treba tražiti nešto novo. Novac iz kohezijskih fondova EU-a dosad smo trošili bez jasne razvojne koncepcije. U tom kontekstu, nadam se da će gospodin Radovan Fuchs, kao novi ministar i čovjek s velikim iskustvom, postati srce nove Vlade. Ne bude li Hrvatska imala velikih projekata, pitanje je hoće li biti u stanju potrošiti taj europski novac”, naglašava Santini.

