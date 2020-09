EKONOMIST IZNENAĐEN DOGAĐAJIMA OKO AFERE JANAF: ‘To je naš mentalitet: On krade, ali i nama dade…’; progovorio i o problemu svih javnih tvrtki

Vuk Vuković je iznenađen podrškom koju je Vinko Grgić dobio nakon uhićenja u aferi Janaf te dodao kako postoji mreža elita koja je ključ zaostajanja razvoja Hrvatske, a na tom tragu je komentirao i odlazak British American Tobaccoa iz tvornice u Kanfanaru

Ekonomista Vuka Vukovića iznenadili su neki događaji povezani s trenutno najvećom korupcijskom aferom u zemlji, aferom Janaf. Naime, čudno mu je da su se građani Nove Gradiške okupili nakon uhićenja njihovog gradonačelnika, SDP-ovog Vinka Grgića, kako bi mu pružili podršku.

“Kad je netko uhapšen za koruptivno kazneno djelo, takve stvari su fascinantne. Građani ne kažnjavaju korupciju”, rekao je Vuković za N1 i dodao da ne sumnja kako se radi o spontanom okupljanju: “To je pokazatelj našeg mentaliteta: ‘On krade, ali i nama dade…'”, konstatirao je.

LUKSUZNI ŽIVOT UHIĆENOG GRADONAČELNIKA: Evo kako šeta svojom velebnom vilom na dan vjenčanja

GRADONAČELNICI SVE NEGIRAJU: Dok je Grgić spreman odstupiti s dužnosti iz moralnih razloga, Barišić smatra da je to nepotrebno

Mreža elita

Iako je istaknuo kako je Janaf važna tvrtka za domaću ekonomiju, istaknuo je kako postoji ozbiljan problem koji zahvaća gotovo sve tvrtke u državnom vlasništvu ili one u kojima država vidi svoj interes.

“Problem je što imamo previše tvrtki u kojima se kadrovira na politički način. Ti ljudi potom nemaju nikakvu odgovornost, nego samo prema onima koji su ih postavili. To je problem svih javnih firmi. Nedostaje nam ono što Englezi zovu ‘skin in the game'”, dodao je, navodeći kao primjer “jamstva vlastitom kožom” Hamurabijev zakonik u kojem je bilo navedeno da graditelj za sigurnost građevine jamči životom člana svoje obitelji, ako bi se građevina srušila i netko poginuo.

Osvrnuo se i na brojne uglednike koji su prošli kroz Klub Dragana Kovačevića. Kako upravo radi na objavljivanju svog doktorata koji se bavi elitnim mrežama, objelodanio je i zanimljiv fenomen koji je otkrio tijekom istraživanja.

“Tu mreža utjecaja ja nazivam mreža elita. To je tema mog doktorata kojega sada pretvaram u knjigu. U SAD-u su to golf i country-klubovi, gdje se politički ‘decision-makeri’ nalaze s predstavnicima privatnih i javnih kompanija. Oni direktori koji su uvezani, imaju dva do tri puta veće plaće od onih drugih. U našem kontekstu, mreža elita o kojoj razgovaramo je ključan izvor problema nejednakosti, zaostajanja naše zemlje”, smatra Vuković.

KREMA HRVATSKE POLITIKE U KOVAČEVIĆEVU ‘KLUBU’: ‘Mene su uvijek pratili, a sad kako su njega, to ne znam’

JAKOV KITAROVIĆ POTVRDIO DA JE BIO U KOVAČEVIĆEVOM KLUBU. KOMENTIRAO SVOJ BORAVAK TAMO: ‘Zadržao sam se samo kratko…’

Loš signal prema investitorima

A u kontekstu gospodarskog zaostajanja Hrvatske, ne zvuči dobro niti najava odlaska British American Tobaccoa iz tvornice u Kanfanaru. Vuković ocjenjuje da bi to bio “loš signal koji pokazuje kako se Hrvatska općenito odnosi prema investitorima”.

“Kada imate veliku poreznu neizvjesnost, a govorimo o investitoru koji je uložio pet milijardi kuna i zaposlio 1600 ljudi, kad netko takav razmišlja o odlasku, onda je jasno da nešto ne štima”, rekao je ekonomist i krivca pronašao u trošarinama na duhan i duhanske proizvode.

Iako su posljedice ekonomske krize poprilično zahvatile domaće gospodarstvo, Vuković nije toliko optimističan oko najava skoro nadolazećih povoljnih trendova: “Nisam toliko optimističan oko nadolazećeg oporavka o kojem svi govore”, zaključio je.

BERU DUHAN U SLATINI I STRAHUJU OD VIJESTI S DRUGOG KRAJA HRVATSKE: Što se krije iza prijetnje duhanskog diva da će otići iz Hrvatske?

DUHANSKI DIV RAZMIŠLJA O ODLASKU IZ HRVATSKE? Bez posla bi ostalo 500 radnika, a država bez tri milijarde kuna