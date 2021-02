EKONOMIST DAVOR FILIPOVIĆ KANDIDAT HDZ-A ZA ZAGREB: Sjedi u Nadzornom odboru Hrvatskih šuma, a Bandić ga je nazvao ‘skojevcem’

Filipović je prijedlog gradskog odbora, a navodno ima i podršku Andreja Plenkovića

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba bit će ekonomist Davor Filipović, javlja 24 sata.

Zagrebački HDZ-ovci kazali su za spomenuti list kako je Filipović prijedlog HDZ-a Zagreb te kako ima i blagoslov Andrej Plenkovića.

“On je prijedlog gradskog odbora i sada treba proći sva formalna procedura. Filipović je kao ekonomist stručan, ima i iskustvo gradskog zastupnika dobar kandidat. Razumije i financije i menadžment. Ne boji se otvoreno ući u sukob s Bandićem i ne radi se o tome da će HDZ imati alibi. Nema nikakvih mrlja i repova”, rekao je sugovornik 24 sata iz zagrebačkog HDZ-a.

Tako je Plenković, nakon što ga je odbio Damir Vanđelić, pronašao novog kandidata.

Sukob s Bandićem

Filipović ima 36 godina i podrijetlom je iz Sarajeva. U ovom mandatu je bio zastupnik HDZ-a u Gradskoj skupštini te predsjednik odbora za financije i proračun. Prošle je godine napao Bandića kazavši kako grad vodi u bankrot.

Lani je žestoko napao gradonačelnika Milana Bandića da vodi grad u bankrot. Bandić je tada od Plenkovića tražio da “ukroti svog skojevca”, a Filipović mu je tada odgovorio:

“To ne mogu komentirati. Za to komentirati valjalo bi proći njegovu školu. Uz to, u nedostatku argumenata, gradonačelnik Bandić primjenjuje, nije to prvi put, akumulirano skojevsko znanje i iskustvo. Uostalom, on ima više staža kao omladinac i član KPJ nego ja godina, i nije dobro skretati temu s financijskih problema grada na SKOJ. Predlažem mu da uzme u obzir prijedloge za uravnoteženje proračuna koje je Klub HDZ-a iznio, i da se krene u operativno i financijsko restrukturiranje grada na dobrobit naših sugrađana”, rekao je tada.

Filipović je doktor ekonomije i predaje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na katedri Organizacija i menadžment. Predsjednik je Nadzornog odbora Hrvatskih šuma.

Sutra bi, kako piše 24 sata, i službeno trebao biti potvrđen kao kandidat za gradonačelnika Zagreba na sjednici gradskog odbora stranke.