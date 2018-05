EKOLOŠKA PROIZVODNJA ILI MUČENJE? Zgroženi susjedi pozvali inspekciju zbog izgladnjelih životinja, cijeli slučaj završio je na sudu

Nakon što je javnost doznala za mršava i izmučena goveda na pašnjacima u okolici Sinja za koje uzgajivač od države dobiva i poticaje te nakon što su reagirali veterinarski inspektori, slučaj je sada dobio sudski epilog.

Tvrtka Pilari Opora d.o.o. i njezin direktor Leopold Aljinović nepravomoćno su kažnjeni zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja. Prema presudi Prekršajnog suda u Splitu tijekom 2015. godine svojoj stoci nisu osigurali zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, niti hranu što ju propisuju standardi uzgoja životinja u svrhu proizvodnje.

Susjedi prijavili izgladnjelu stoku

Za ovaj slučaj doznalo se još krajem 2015. kada su vlasnici susjednih imanja pozvali inspekciju zgroženi stanjem u kojem je bila Aljinovićeva stoka. Međutim, on je na sudu ustvrdio kako je riječ o njihovoj osveti i jalu.

Objašnjavao je kako u tom periodu, dakle prije prosinca, još nisu bili ni nastupili zimski uvjeti, a njegove životinje mogle su se skloniti pod stabla i visoko raslinje. “Za ljetni i jesenski period uobičajeno je da se životinje u ekološkom uzgoju drže na otvorenom području gdje se ujedno i hrane. Glavna aktivnost ekološkog uzgoja jest ekstenzivna ispaša na pašnjacima, na otvorenom prostoru, gdje i nije dopušteno davati umjetnu hranu životinjama kao što bi bio slučaju u tovnom uzgoju. Pasmine što ih uzgajam i karakteristične su za ekološki uzgoj. To su hrvatska buša i crveni amgus koje su adaptirane na klimatske uvjete krškog pašnjaka i ovog podneblja. One su na cijelom krškom području svih 365 dana na godinu na otvorenim pašnjacima. Bez obzira na to mi smo im tijekom zime osigurali adekvatne štale. To je inspektor i potvrdio kada je u veljači 2016. obavio nadzor”, objasnio je na sudu Aljinović dodajući kako su se njegova goveda adekvatno hranila i to isključivo dojenjem krava koje su ih otelile. I to je potvrđeno u veljači 2016.



Inspektor dolazio dva puta

“Uzgoj kojim se bavim jer ekološki i kao takav novitet u uzgoju goveda, o čemu veterinarski inspektor nije znao ništa. Moje životinje nisu bile pothranjene, odnosno to nije utvrđeno nikakvom znanstvenom metodom, već se radilo o slobodnoj procjeni veterinarskog inspektora. Radi se o posebnoj vrsti goveda, koja po svojim genetskim karakteristikama imaju izraženu izdržljivost na vremenske uvjete, prirodnu biološku otpornost na bolesti, i druge nepovoljne uvjete koji bi iz biološkog aspekta mogli ugroziti njihovo zdravlje. Niti jedno od njih nije uginulo”, naglasio je u obrani Aljinović.

“Optužbe protiv mene nastale su na osnovu zlonamjernih prijava osoba koje su htjele nanijeti štetu meni i firmi i koje su u suštini protiv ovakvog ekološkog uzgoja. U pitanju su prizemni osobni obračuni lokalnih stočara koji su dosad pašarili na pašnjacima što ih je moja tvrtka dobila u zakup. Oni su ih do sada koristili besplatno i zato na njihove prijave gledam kao na pritisak na veterinarsku inspekciju”, tvrdio je na sudu Aljinović.

Evo što je odlučio sud

Veterinarski inspektor Marijo Vučković opisao je pak kako goveda doista nisu imala nikakav zaklon niti su se mogla skloniti od vukova. “Bilo je par malih stabala koja nisu mogla pružiti nikakvu zaštitu. Jedina zaštita od napada vukova bio je dio pašnjaka ograđen žicom. Tijekom dana imali su pastire, no noću ih nitko nije čuvao. Četiri goveda bila su pothranjena i lošeg stanja, mršava, mislim da su kasnije i uginula. Da bi goveda bila u dobrom stanju treba im se dodavati minerale, vitamine i žitarice, na što sam i upozorio vlasnika. Do sada se nisam susretao s eko uzgojem, no ne vidim razloga zbog čega se te životinje ne bi smjelo nadohranjivati.

Sud mu je na kraju i povjerovao te uzgajivaču izrekao tisuću kuna kazne, dok je njegova tvrtka dobila kaznu od osam tisuća kuna. Kazne su im ublažene jer se inače kreću do 30 do 50 tisuća za tvrtke, te od pet do deset tisuća za odgovorne osobe.